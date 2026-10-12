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    Quy định mới nhất về giáo dục STEM của Bộ GD-ĐT

    Tuệ Nguyễn - Thúy Hằng
    Quy định mới nhất về tổ chức hoạt động giáo dục STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học) trong giáo dục phổ thông được ban hành tại Thông tư số 86/2026/TT-BGDĐT.

    Bộ GD-ĐT đã ban hành Thông tư số 86/2026/TT-BGDĐT ngày 30.9.2026 (gọi tắt là Thông tư số 86) quy định về tổ chức hoạt động giáo dục tích hợp khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học trong giáo dục phổ thông (STEM).

    Quy định mới nhất về giáo dục STEM của Bộ GD-ĐT - Ảnh 1.

    Mô hình vườn rau trường học - ví dụ sinh động của ứng dụng STEM trong giáo dục phổ thông tại Trường tiểu học Đặng Trần Côn, phường Vĩnh Hội, TP.HCM

    ẢNH: THÚY HẰNG

    Giáo dục STEM không phải môn học mới, không làm tăng áp lực cho học sinh và giáo viên

    Bộ GD-ĐT cho biết giáo dục STEM là phương pháp tổ chức chức dạy học và giáo dục tích hợp, giúp học sinh vận dụng sáng tạo kiến thức khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để giải quyết các vấn đề thực tiễn; qua đó phát triển phẩm chất, năng lực, năng lực số, đổi mới sáng tạo và định hướng nghề nghiệp.

    Thông tư số 86, có hiệu lực từ 30.9.2026, xác định giáo dục STEM không làm phát sinh môn học, hoạt động giáo dục bắt buộc; thời lượng học tập bắt buộc, đầu điểm, hồ sơ, sổ sách riêng; không gây áp lực, quá tải cho học sinh và giáo viên.

    Nội dung STEM được tích hợp trong kế hoạch giáo dục của nhà trường, kế hoạch dạy học môn học, hoạt động giáo dục và kế hoạch bài dạy; không yêu cầu xây dựng kế hoạch riêng về giáo dục STEM.

    Giáo dục STEM được tổ chức theo 3 hình thức: bài học STEM; hoạt động trải nghiệm STEM; hoạt động nghiên cứu khoa học, kỹ thuật của học sinh. Hoạt động trải nghiệm theo nhu cầu người học được thực hiện trên cơ sở tự nguyện.

    Không bắt buộc phòng STEM riêng, không mua sắm thiết bị đồng loạt

    Thông tư số 86 yêu cầu khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có; không bắt buộc cơ sở giáo dục phải có phòng STEM riêng hoặc đầu tư một danh mục thiết bị riêng mới được tổ chức giáo dục STEM.

    Việc tổ chức ngày hội, cuộc thi hoặc giao lưu STEM không phải điều kiện bắt buộc và không lấy số lượng sản phẩm, dự án, giải thưởng làm tiêu chí thi đua bắt buộc.

    Quy định mới nhất về giáo dục STEM của Bộ GD-ĐT - Ảnh 2.

    Đoàn giảng viên Trường ĐH Sư phạm Osaka, Nhật Bản tới thăm Trường tiểu học Vĩnh Hội, xem những sản phẩm STEM của các em học sinh

    ẢNH: THÚY HẰNG

    9 nguyên tắc tổ chức giáo dục STEM mà Bộ GD-ĐT đưa ra

    1. Bảo đảm phù hợp với mục tiêu, yêu cầu cần đạt theo chương trình các môn học trong Chương trình giáo dục phổ thông; không gây áp lực, quá tải cho học sinh và giáo viên. Giáo dục STEM không làm phát sinh môn học, hoạt động giáo dục bắt buộc, thời lượng học tập bắt buộc, đầu điểm, hồ sơ, số sách riêng ngoài quy định của Chương trình giáo dục phổ thông và các quy định có liên quan;
    2. Bảo đảm tính tích hợp: nội dung giáo dục STEM được thiết kế theo hướng tích hợp liên môn; giúp học sinh huy động và vận dụng kiến thức, kỹ năng tổng hợp để giải quyết vấn đề;
    3. Lấy học sinh làm trung tâm: học sinh chủ động đề xuất, lựa chọn giải pháp giải quyết vấn đề gắn với thực tiễn đời sống, sản xuất, khoa học và công nghệ dưới sự hướng dẫn của giáo viên;
    4. Học thông qua trải nghiệm và thiết kế: hoạt động học được tổ chức theo quy trình khám phá khoa học, quy trình thiết kế kỹ thuật hoặc kết hợp cả hai quy trình; học sinh được thực hành để khám phá kiến thức khoa học, huy động và vận dụng sáng tạo kiến thức, kỹ năng trong thiết kế, chế tạo, thử nghiệm và hoàn thiện sản phẩm;
    5. Phù hợp với điều kiện thực tế: khai thác hiệu quả thiết bị dạy học hiện có và vật liệu sẵn có, an toàn, chi phí thấp;
    6. Bảo đảm tính mở và linh hoạt: hoạt động học được thiết kế mở về điều kiện thực hiện nhưng cụ thể về tiêu chí của sản phẩm, kết quả học tập cần đạt;
    7. Ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) có trách nhiệm: bảo đảm an toàn về thể chất, tinh thần, an toàn thông tin và dữ liệu cá nhân của học sinh;
    8. Bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục STEM giữa các vùng, miền và đối tượng học sinh; ưu tiên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; bảo đảm khả năng tiếp cận đối với học sinh khuyết tật; thúc đẩy bình đẳng giới;
    9. Huy động sự phối hợp tích cực, chất lượng và hiệu quả của gia đình, doanh nghiệp và xã hội theo quy định của pháp luật.

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