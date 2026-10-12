Quy định mới nhất về giáo dục STEM của Bộ GD-ĐT

Bộ GD-ĐT đã ban hành Thông tư số 86/2026/TT-BGDĐT ngày 30.9.2026 (gọi tắt là Thông tư số 86) quy định về tổ chức hoạt động giáo dục tích hợp khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học trong giáo dục phổ thông (STEM).

Mô hình vườn rau trường học - ví dụ sinh động của ứng dụng STEM trong giáo dục phổ thông tại Trường tiểu học Đặng Trần Côn, phường Vĩnh Hội, TP.HCM ẢNH: THÚY HẰNG

Giáo dục STEM không phải môn học mới, không làm tăng áp lực cho học sinh và giáo viên

Bộ GD-ĐT cho biết giáo dục STEM là phương pháp tổ chức chức dạy học và giáo dục tích hợp, giúp học sinh vận dụng sáng tạo kiến thức khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để giải quyết các vấn đề thực tiễn; qua đó phát triển phẩm chất, năng lực, năng lực số, đổi mới sáng tạo và định hướng nghề nghiệp.

Thông tư số 86, có hiệu lực từ 30.9.2026, xác định giáo dục STEM không làm phát sinh môn học, hoạt động giáo dục bắt buộc; thời lượng học tập bắt buộc, đầu điểm, hồ sơ, sổ sách riêng; không gây áp lực, quá tải cho học sinh và giáo viên.

Nội dung STEM được tích hợp trong kế hoạch giáo dục của nhà trường, kế hoạch dạy học môn học, hoạt động giáo dục và kế hoạch bài dạy; không yêu cầu xây dựng kế hoạch riêng về giáo dục STEM.

Giáo dục STEM được tổ chức theo 3 hình thức: bài học STEM; hoạt động trải nghiệm STEM; hoạt động nghiên cứu khoa học, kỹ thuật của học sinh. Hoạt động trải nghiệm theo nhu cầu người học được thực hiện trên cơ sở tự nguyện.

Không bắt buộc phòng STEM riêng, không mua sắm thiết bị đồng loạt

Thông tư số 86 yêu cầu khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có; không bắt buộc cơ sở giáo dục phải có phòng STEM riêng hoặc đầu tư một danh mục thiết bị riêng mới được tổ chức giáo dục STEM.

Việc tổ chức ngày hội, cuộc thi hoặc giao lưu STEM không phải điều kiện bắt buộc và không lấy số lượng sản phẩm, dự án, giải thưởng làm tiêu chí thi đua bắt buộc.

Đoàn giảng viên Trường ĐH Sư phạm Osaka, Nhật Bản tới thăm Trường tiểu học Vĩnh Hội, xem những sản phẩm STEM của các em học sinh ẢNH: THÚY HẰNG

9 nguyên tắc tổ chức giáo dục STEM mà Bộ GD-ĐT đưa ra