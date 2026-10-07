Lý do người mẹ ở TP.HCM xúc động khi vào trường ăn cơm bán trú cùng con

Nhiều phụ huynh lần đầu tiên vào trường ăn cơm bán trú

Hôm qua (6.10), Trường tiểu học Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM mời phụ huynh vào trường ăn cơm trưa. Trước khi cùng ngồi ăn cơm bán trú với con em mình, các phụ huynh được thăm nhà bếp một chiều nằm trong nhà trường, nghe thầy cô giáo giới thiệu quy trình tiếp phẩm, sơ chế, chế biến, phân phối đồ ăn... về các lớp.

Đây là lần đầu tiên nhiều phụ huynh được vào trường ăn cơm bán trú cùng con. Nhiều người bận công tác, sau khi sắp xếp được công việc, họ đăng ký tham gia hoạt động này.

"Tôi thấy 2 con đi học về cứ nói về cơm bán trú ở trường. Các con nói mẹ không nấu ngon bằng cơm ở trường, nay tôi quyết đi ăn thử", chị Đào Nguyễn, phụ huynh có con học lớp 2 và lớp 4 tại Trường tiểu học Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM, kể với phóng viên Báo Thanh Niên.

Với nhiều phụ huynh, đây là lần đầu tiên họ vào trường ăn cơm bán trú cùng với con ẢNH: THÚY HẰNG

Phần cơm trưa mà các phụ huynh được mời tại trường hôm 6.10 tương tự phần cơm bán trú của học sinh ẢNH: THÚY HẰNG

Chị Nhi chia sẻ lý do mình xúc động khi trường vào ăn cơm bán trú cùng con ẢNH: HTV

Trong khi đó, ở trong một lớp học, chị Lý Minh Nhi, trú ở quận 9 cũ, TP.HCM, mắt đỏ hoe khi được phóng viên phỏng vấn. Chị cho biết đây là lần đầu tiên được chia sẻ khoảnh khắc ăn cơm với con ở trường.

Khi phóng viên hỏi "sao được hỏi về bữa ăn của con mà chị lại khóc?", người mẹ đáp: "Đối với mình, con mình là quan trọng nhất, nên khi thấy môi trường học tập của con được nâng lên, sức khỏe của con được chăm lo, mình nhìn từ trong quá khứ, tới tương lai, mình thấy hạnh phúc".

Phụ huynh khóc khi chia sẻ về cơm bán trú của con tại trường - VIDEO: HTV

Các phần cơm trưa mà các phụ huynh được mời tại trường hôm 6.10 tương tự phần cơm bán trú của học sinh, với định lượng, món ăn, chất lượng đồ ăn giống nhau. Mục đích, để phụ huynh cảm nhận, đánh giá về phần cơm bán trú các con ăn ở trường mỗi ngày.

"Đây là những phần ăn nhà trường mời các bậc phụ huynh. Việc nhà bếp chuẩn bị thêm các phần ăn mời phụ huynh hoàn toàn không ảnh hưởng tới khẩu phần, định lượng thực phẩm cũng như kinh phí cho các phần ăn bán trú của các em học sinh", cô Lê Thanh Hương, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Hưng Đạo, nói.

Cùng với đó, cô Hương cho hay, nếu phụ huynh muốn kiểm tra bất cứ khâu nào trong tổ chức bữa ăn bán trú ở trường, từ tiếp phẩm, sơ chế, chế biến, phân phối suất ăn... đều chỉ cần báo trước, sẽ được tạo điều kiện để tham gia.

Phụ huynh lưu lại những khoảnh khắc trong giờ ăn bán trú của con ẢNH: THÚY HẰNG

Giờ ăn mở được trường tổ chức thường niên, công khai tới phụ huynh bữa ăn học đường, chất lượng thực phẩm... ẢNH: THÚY HẰNG

Cô Lê Thanh Hương, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Hưng Đạo (thứ 2 từ phải qua), giới thiệu với các phụ huynh về nhà bếp trường học ẢNH: THÚY HẰNG

Quản lý bữa ăn bán trú sau sắp xếp trường học

Đầu năm học 2026 - 2027, sau quá trình sắp xếp trường học, nhiều trường học công lập tại TP.HCM được thành lập với một trường chính, một hoặc nhiều phân hiệu. Các trường tập trung quản lý, đảm bảo chất lượng bữa ăn bán trú.

Các trường học có nhiều hoạt động công khai bữa ăn tới phụ huynh, công khai giới thiệu các nhà cung cấp thực phẩm, quy trình chế biến, hình ảnh suất ăn trong thực tế mỗi ngày, cũng như mời phụ huynh vào trường ăn sáng, ăn trưa...

Như Trường tiểu học Phan Đình Phùng, phường Bàn Cờ, mỗi ngày nấu ăn tại bếp của trường chính, có xe tải chở cơm vận chuyển tới 2 phân hiệu. Ngoài việc công khai thực đơn, trường này cho phép phụ huynh tới thăm bữa ăn bán trú, hoặc có thể đột xuất tới xem bất cứ khâu nào trong quá trình tổ chức bữa ăn, chỉ cần đăng ký trước khoảng 30 phút.

Giờ ăn bán trú tại Trường tiểu học Phan Đình Phùng, phường Bàn Cờ ẢNH: THÚY HẰNG

Giờ ăn bán trú tại Trường tiểu học Trần Hưng Đạo. Mỗi giờ ăn góp phần giáo dục học sinh ý thức kỷ luật, các em biết xếp hàng, biết lấy đủ, ăn hết khẩu phần, biết cảm ơn cô bảo mẫu, ăn xong biết dọn dẹp lớp học... ẢNH: THÚY HẰNG

Phụ huynh Trường mầm non Họa Mi 2, phường Chợ Lớn thăm giờ ăn trưa của con ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Trường mầm non Họa Mi 2, trụ sở chính tại 11 Lý Thường Kiệt, phường Chợ Lớn; phân hiệu tại 69 Thuận Kiều và điểm trường tại số 7 Tăng Bạt Hổ, vừa có hoạt động mời phụ huynh vào trường ăn sáng, công khai quá trình tổ chức bữa ăn bán trú, minh bạch về các nhà cung cấp các loại thực phẩm.

Sau sắp xếp trường học, Trường tiểu học Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh có trường chính ở số 81 đường Trần Đình Xu; phân hiệu ở số 494 đường Võ Văn Kiệt. Tổng số học sinh ăn bán trú là hơn 1.400 em, trong đó, ở trường chính có hơn 1.000 em ăn bán trú mỗi ngày. Học sinh ở trường chính đang ăn bán trú với giá tiền 40.000 đồng/ngày/em (bao gồm bữa trưa và bữa xế). Hoạt động mời phụ huynh vào trường ăn trưa cùng con được tổ chức thường xuyên, mỗi năm học.

Chị Trương Thảo Nghi, phụ huynh bé Hiền Trí lớp 1T1 và Xuân Phúc lớp 4T2, nói: "Tôi thấy với giá 40.000 đồng, gồm bữa trưa và bữa xế, trong bối cảnh giá cả hiện nay là hợp lý. Điều mà mọi phụ huynh quan tâm nhất tới bữa ăn bán trú của con là vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng hóa thực phẩm đầu vào cho bữa ăn minh bạch, rõ ràng, rõ nguồn gốc xuất xứ, bữa ăn mỗi ngày được công khai tới phụ huynh".