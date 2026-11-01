Công an tỉnh Khánh Hòa khép chặt vòng vây, nhận dạng 2 phạm nhân trốn trại A2

Chiều 1.11, lực lượng công an, cảnh sát giao thông cùng các đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường thuộc xã Diên Lâm (Khánh Hòa), phục vụ công tác truy bắt 2 phạm nhân trốn trại Hồ Văn Tình và Lữ Văn Toàn.

Khu vực 2 phạm nhân được xác định lẩn trốn thuộc vùng núi Hòn Dữ (thôn Khánh Xuân, xã Diên Lâm), địa hình hiểm trở, phức tạp, giáp tuyến quốc lộ 26 nối Khánh Hòa với Đắk Lắk.

Do đó, lực lượng chức năng phải triển khai nhiều tổ công tác, mở rộng phạm vi tuần tra, kiểm soát các tuyến đường và khu vực giáp ranh.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa đi thực tế thăm hỏi động viên các chiến sĩ ẢNH: CÔNG AN KHÁNH HÒA

Trực tiếp đến hiện trường kiểm tra, thăm hỏi và động viên các tổ công tác, thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, biểu dương tinh thần nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước yêu cầu các lực lượng phối hợp chặt chẽ, hiệp đồng tác chiến, vận dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương truy bắt các đối tượng trong thời gian sớm nhất.

Khu vực núi Hòn Dữ, xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa ẢNH: KỲ NAM

Tại khu vực núi Hòn Dữ và các địa bàn giáp ranh, trong đó có xã Diên Lâm, Tây Ninh Hòa, Nam Ninh Hòa... không khí truy bắt tiếp tục khẩn trương. Thời tiết bắt đầu nắng ráo, phần nào giúp các mũi trinh sát thuận lợi hơn trong quá trình triển khai nhiệm vụ so với những ngày trước phải đối mặt với mưa rừng kéo dài.

Khu vực núi Hòn Dữ với địa hình phức tạp ẢNH: KỲ NAM

Trước diễn biến vụ việc, Công an xã Tây Ninh Hòa cùng chính quyền các địa phương lân cận như Diên Lâm, Bắc Khánh Vĩnh, Nam Ninh Hòa... thông báo đến người dân.

Chính quyền khuyến cáo người dân, nhất là các hộ sinh sống, làm việc tại khu vực rẫy, vườn, đồi núi và những nơi vắng người, cần nâng cao cảnh giác. Những người thường xuyên vào rừng lấy mây, bắt ong được đề nghị tạm dừng hoạt động để bảo đảm an toàn, đồng thời tạo điều kiện cho lực lượng chức năng triển khai truy bắt.

Lực lượng chức năng chốt chặn ở các cửa rừng ẢNH: KỲ NAM

Truy bắt 2 phạm nhân trốn trại A2: Đặc điểm nhận dạng chi tiết

Các tuyến đường ở gần khu vực núi Hòn Dữ vào chiều 1.11 đều có cơ quan chức năng tuần tra ẢNH: KỲ NAM

Lượng lượng cảnh sát chốt chặn ở các bìa rừng ẢNH: KỲ NAM

Các tốp trinh sát của Công an tỉnh Khánh Hòa sau 1 ngày quần thảo xuống núi, sau đó sẽ có một tốp khác lên núi trực đêm ẢNH: KỲ NAM

Các chiến sĩ trinh sát chia sẻ thực phẩm cùng các chiến sĩ làm nhiệm vụ ẢNH: KỲ NAM

Đặc điểm nhận dạng các phạm nhân trốn trại

Theo thông báo của cơ quan công an, Hồ Văn Tình cao khoảng 1,68 m, dáng người gầy, da trắng, có hình xăm kín ngực; 2 tay xăm hoa văn từ khuỷu lên vai, 2 chân xăm từ cổ chân lên đầu gối.

Khi bỏ trốn, Tình đội mũ đen, mặc áo thun đỏ ngắn tay, quần đùi trắng đen và đi giày ba ta.

Phạm nhân Lữ Văn Toàn có dáng người gầy, da trắng tái, không có hình xăm. Đặc điểm nhận dạng đáng chú ý là chân phải từng bị gãy, có vết sẹo lồi kéo dài qua đầu gối ở mặt trong chân.

Thời điểm bỏ trốn, Toàn mặc quần dài thun màu đen, áo thun đen ngắn tay, đeo ống tay thun chống nắng màu đen, đi giày ba ta có gai màu trắng, viền đỏ.

Hai phạm nhân trốn trại còn lại ẢNH: CÔNG AN KHÁNH HÒA

Cơ quan công an nhận định 2 phạm nhân trốn trại có khả năng mang theo các vật dụng sắc nhọn, nguy hiểm. Vì vậy, người dân tuyệt đối không tự ý tiếp cận, truy đuổi hoặc tổ chức vây bắt. Khi phát hiện người có đặc điểm nhận dạng nghi vấn, cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an gần nhất để xử lý.

Cơ quan chức năng cũng cảnh báo mọi hành vi che giấu, chứa chấp hoặc tiếp tay cho các phạm nhân lẩn trốn đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Lực lượng chức năng kiểm soát các tuyến đường ra vào xã Diên Lâm vào chiều 1.11 ẢNH: KỲ NAM

Như Báo Thanh Niên đã thông tin, chiều 21.10, cả 4 phạm nhân trốn trại khi đang lao động tại phân trại số 1, Trại giam A2.

Đến sáng 24.10, Lê Văn Cường (32 tuổi, ở tỉnh Phú Thọ), đang chấp hành án 10 năm tù về các tội "trộm cắp tài sản" và "tàng trữ trái phép chất ma túy", bị lực lượng cảnh sát giao thông bắt giữ.

Các xe đều được kiểm tra kể cả cốp xe ẢNH: KỲ NAM

Tối 28.10, Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận đã bắt giữ Võ Hoàng Duy (27 tuổi, ở tỉnh Gia Lai), một trong 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2. Duy đang chấp hành án 20 năm tù về tội "mua bán trái phép chất ma túy".

Đến nay, lực lượng chức năng tiếp tục truy bắt 2 đối tượng là Hồ Văn Tình đang chấp hành án phạt tù 20 năm về các tội "giết người", "mua bán trái phép chất ma túy", và Lữ Văn Toàn đang chấp hành án phạt tù 20 năm về tội "giết người".