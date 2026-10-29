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    Vụ 4 phạm nhân trốn Trại giam A2: Công an Khánh Hòa đã bắt giữ 2 người

    Kỳ Nam
    Kỳ Nam
    Lực lượng chức năng đã bắt giữ Võ Hoàng Duy, một trong 4 phạm nhân trốn Trại giam A2, khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực rừng núi thuộc xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

    Tối 28.10, Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận đã bắt giữ Võ Hoàng Duy (ở Gia Lai), một trong 4 phạm nhân trốn Trại giam A2 (Bộ Công an), đóng tại xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

    Duy đang chấp hành án 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi bị bắt, phạm nhân được cán bộ, chiến sĩ cho nước uống và thức ăn.

    Bắt thêm một phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 - Ảnh 1.

    Võ Hoàng Duy, một trong 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 (Bộ Công an) đã bị bắt giữ tối 28.10

    ẢNH: CAKH

    Trước đó, 4 phạm nhân trốn trại vào chiều 21.10, gồm Hồ Văn Tình (24 tuổi, ở Gia Lai), đang chấp hành án 20 năm tù về 2 tội giết người và mua bán trái phép chất ma túy; Lữ Văn Toàn (31 tuổi, ở Thanh Hóa), chấp hành án 20 năm tù về tội giết người; Lê Văn Cường (32 tuổi, ở Phú Thọ), chấp hành án 10 năm tù về 2 tội trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy; và Võ Hoàng Duy.

    Ngày 22.10, Trại giam A2 ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội trốn khỏi nơi giam, đồng thời ban hành quyết định truy nã đặc biệt đối với cả 4 phạm nhân.

    Đến sáng 24.10, Tổ Cảnh sát giao thông Diên Khánh - Khánh Vĩnh, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa, bắt giữ Lê Văn Cường.

    Như vậy, đến tối 28.10, lực lượng chức năng đã bắt giữ 2 trong số 4 phạm nhân trốn trại. Hai người còn lại là Hồ Văn Tình và Lữ Văn Toàn vẫn đang bị truy bắt.

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