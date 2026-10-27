Đi tàu trốn vé, người đàn ông bị dân mạng 'đồn' là phạm nhân trốn trại

Ngày 27.10, Công an phường Bồng Sơn (tỉnh Gia Lai) đề nghị người dân không chia sẻ, bình luận các video liên quan đến vụ người đàn ông trèo lên nóc tàu tại ga Bồng Sơn. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện video và thông tin suy đoán người này là phạm nhân trốn trại.

Khoảng 8 giờ 45 phút ngày 27.10, trong quá trình tăng cường kiểm tra, kiểm soát địa bàn để truy tìm các phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 (Khánh Hòa), Công an phường Bồng Sơn (tỉnh Gia Lai) phối hợp với nhà ga kiểm tra một chuyến tàu khi tàu đến ga Bồng Sơn.

Phát hiện lực lượng công an, một người đàn ông bất ngờ trèo lên nóc tàu nhằm bỏ trốn. Lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai vây bắt, khống chế người này. Một số người dân chứng kiến sự việc đã quay video, đăng tải lên mạng xã hội.

Người đàn ông trèo lên nóc tàu tại ga Bồng Sơn, rồi bị đồn là phạm nhân trốn trại ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sau khi video lan truyền, một số tài khoản mạng xã hội suy đoán người đàn ông là phạm nhân trốn Trại giam A2, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Tuy nhiên, Công an phường Bồng Sơn cho biết qua xác minh, người đàn ông là N.N.H (48 tuổi, ở tỉnh Lào Cai), vào TP.HCM làm thợ xây. Do không có tiền mua vé, người này tìm cách lẻn lên tàu để về quê.

Công an xác định ông H. không phải là phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2. Sau khi làm rõ vụ việc, lực lượng chức năng đã hỗ trợ tiền để ông H. đón xe về quê.

Công an phường Bồng Sơn đề nghị người dân không chia sẻ, bình luận các video liên quan theo hướng suy đoán chưa được kiểm chứng. Đồng thời, công an cảnh báo sẽ xử lý những trường hợp cố tình lợi dụng vụ việc để câu tương tác, gây hoang mang dư luận.