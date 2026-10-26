Lập chốt kiểm soát trên nhiều tuyến đường

Những ngày qua, lực lượng chức năng liên tục lập các chốt kiểm soát trên tỉnh lộ 8, đoạn qua xã Diên Lâm (Khánh Hòa) và các tuyến đường lân cận để truy tìm các phạm nhân trốn trại giam A2 (thuộc Bộ Công an, đóng tại xã Diên Lâm).

Tại các chốt, cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông, cán bộ trại giam và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phối hợp kiểm tra giấy tờ của tài xế, phương tiện có dấu hiệu nghi vấn. Mỗi tổ công tác có khoảng 8 người.

Chốt kiểm soát kiểm tra thùng hàng trên xe tải nhằm phục vụ công tác truy tìm phạm nhân trốn trại ẢNH: ĐỨC THI

Nhiều xe mang biển số tỉnh khác cũng được lực lượng chức năng kiểm tra kỹ, kể cả khu vực gầm xe ẢNH: ĐỨC THI

Trong đêm 25.10, có 2 chốt kiểm soát được bố trí trên tuyến đường qua xã Diên Lâm. Lực lượng chức năng chủ yếu dừng ô tô để kiểm tra nhưng chưa phát hiện trường hợp có dấu hiệu khả nghi.

Các chốt được duy trì trong 4 ngày qua tại nhiều tuyến đường thuộc xã Diên Lâm và khu vực Khánh Vĩnh nhằm kịp thời phát hiện, bắt giữ các phạm nhân đang lẩn trốn.

Các phương tiện lưu thông vào ban đêm đều được kiểm tra nhằm sớm truy bắt 3 phạm nhân trốn trại ẢNH: ĐỨC THI

Khánh Hòa lập nhiều chốt, truy tìm 3 phạm nhân trốn trại A2

Các chốt kiểm soát được bố trí tại những ngã ba đường ở xã Diên Lâm, Khánh Hòa ẢNH: ĐỨC THI

Công an kêu gọi người dân cung cấp thông tin

Bên cạnh triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đại tá Nguyễn Mậu An, Phó giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, đã phát động người dân tham gia tố giác, cung cấp thông tin về các phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2.

Công an đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, chú ý tình hình an ninh, trật tự tại nơi cư trú, nơi làm việc và những địa bàn thường xuyên đi lại. Khi phát hiện người có đặc điểm nhận dạng trùng khớp với thông báo truy nã hoặc có dấu hiệu nghi vấn liên quan, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an gần nhất.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân không bao che, chứa chấp, che giấu hoặc cung cấp phương tiện, tiền bạc, nơi ở và các điều kiện khác để giúp các phạm nhân tiếp tục lẩn trốn. Những hành vi vi phạm sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định pháp luật, tùy tính chất, mức độ và hậu quả.

Trường hợp phát hiện hoặc nghi ngờ phát hiện các phạm nhân, người dân không tự ý tiếp cận, truy đuổi, vây bắt hoặc có hành động khiêu khích, đe dọa. Thay vào đó, cần giữ khoảng cách an toàn, nhanh chóng thông báo cho lực lượng công an và cung cấp vị trí cùng thông tin cần thiết để phục vụ công tác xác minh, truy bắt.

Các phạm nhân đang bị truy nã ẢNH: CAKH

Một phạm nhân đã bị bắt giữ trên quốc lộ 27C

Trước đó, sáng 24.10, lực lượng cảnh sát giao thông thuộc Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ Lê Văn Cường (32 tuổi, ở tỉnh Phú Thọ), 1 trong 4 phạm nhân trốn trại giam A2. Người này bị bắt khi đang di chuyển trên xe khách theo hướng Khánh Hòa - Đà Lạt, qua quốc lộ 27C.

Phạm nhân Võ Hoàng Duy vẫn đang lẩn trốn, trong khi Lê Văn Cường đã bị lực lượng chức năng bắt giữ ẢNH: CAKH

Ba phạm nhân còn lại đang bị truy tìm gồm Hồ Văn Tình (24 tuổi, ở phường An Phú, tỉnh Gia Lai), đang chấp hành án 20 năm tù về các tội giết người và mua bán trái phép chất ma túy; Lữ Văn Toàn (31 tuổi, ở xã Thọ Bình, tỉnh Thanh Hóa), chấp hành án 20 năm tù về tội giết người; và Võ Hoàng Duy (27 tuổi, ở xã Hiệp Bình, tỉnh Gia Lai), chấp hành án 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo thông tin ban đầu, chiều 21.10, trong lúc lao động tại đội 43, phân trại số 1, trại giam A2, cả 4 phạm nhân đã lợi dụng sơ hở để bỏ trốn. Giám thị trại giam A2 đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi trốn khỏi nơi giam, đồng thời phát lệnh truy nã đặc biệt trên toàn quốc đối với cả 4 phạm nhân.