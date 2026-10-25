Cha mẹ phạm nhân trốn Trại giam A2 khuyên con ra đầu thú

Trưa 25.10, chúng tôi tìm đến nhà cha mẹ phạm nhân Hồ Văn Tình tại phường An Phú (Gia Lai). Trong góc nhà, bà Nguyễn Thị Lan nằm trên võng, bên cạnh là cháu gái 4 tuổi, con lớn của Tình. Bỏ bữa cơm trưa, bà liên tục nhìn điện thoại, tìm thông tin về con trai.

Tình, 24 tuổi, một trong 4 phạm nhân bỏ trốn khỏi phân trại số 1, Trại giam A2 (Bộ Công an) tại Khánh Hòa vào chiều 21.10, khi đang lao động cải tạo.

Mẹ của Hồ Văn Tình suốt mấy hôm nay không ăn uống nổi khi biết con mình trốn trại ẢNH: TRẦN HIẾU

Như Thanh Niên đã thông tin, cơ quan công an đã khởi tố vụ án "Trốn khỏi nơi giam giữ", ra quyết định truy nã đặc biệt đối với 4 phạm nhân. Sáng 24.10, lực lượng chức năng bắt được Lê Văn Cường khi kiểm tra một xe khách trên quốc lộ 27C, đoạn qua xã Nam Khánh Vĩnh (Khánh Hòa). Lực lượng chức năng tiếp tục truy tìm các phạm nhân còn lại.

Thấp thỏm chờ tin con

Theo bà Lan, Tình là con thứ tư trong gia đình có 5 anh chị em. Nhắc đến con, người mẹ ngoài 50 tuổi nhiều lần ngừng lời.

Bà kể Tình nghỉ học từ nhỏ, lớn lên từng học sửa điện lạnh rồi chuyển sang nghề xăm nhưng đều bỏ dở. Gia đình nhiều lần khuyên con tìm công việc ổn định, chăm lo cho vợ con.

Tình lập gia đình hơn 5 năm trước, có hai con gái, cháu lớn 4 tuổi, cháu nhỏ 2 tuổi. Vợ Tình chưa có việc làm ổn định. Từ ngày Tình chấp hành án, những lần đưa các cháu đi thăm cha cũng là dịp gia đình nhắc nhở anh cố gắng cải tạo.

Ngồi bên cạnh vợ, ông Hồ Văn Cang, 60 tuổi, kể ông làm thuê nhiều năm, khi phụ hồ, lúc chẻ đá để kiếm tiền nuôi gia đình. Vợ chồng ông luôn mong con chấp hành tốt án phạt, có cơ hội trở về làm lại cuộc đời.

"Tháng trước cả nhà dẫn cháu nhỏ vào thăm nó. Lần đó nó nói muốn xin chuyển về Trại giam Gia Trung ở Gia Lai thụ án để người nhà đi thăm đỡ khổ và hứa sẽ cải tạo tốt để được khoan hồng. Vì thế, khi nghe tin nó bỏ trốn, chúng tôi như chết lặng", ông Cang nói.

Lời hứa trong lần thăm gặp gần nhất khiến vợ chồng ông càng khó tin khi nhận thông tin con bỏ trốn. Những ngày qua, cả hai theo dõi tin tức, mong sớm biết con đang ở đâu.

Mong con dừng bước lầm lỗi

Trong cuộc trò chuyện, ông Cang nhiều lần bày tỏ sự day dứt khi nhắc đến những sai lầm của con. Ông cũng gửi lời xin lỗi đến lực lượng chức năng đang ngày đêm truy tìm Tình.

Ông Hồ Văn Cang mong con đầu thú để sớm có cơ hội trở về với gia đình ẢNH: TRẦN HIẾU

Điều ông Cang và bà Lan mong muốn nhất lúc này là con trai sớm ra đầu thú, không tiếp tục bỏ trốn. Ông mong Tình nghĩ đến cha mẹ, vợ và hai con nhỏ để dừng lại, chấp hành pháp luật, cố gắng cải tạo.

Từ căn nhà ở phường An Phú, cách nơi con đang chấp hành án hàng trăm cây số, vợ chồng ông Cang vẫn chờ tin. Qua báo chí, họ mong lời nhắn của gia đình đến được với Tình, để anh sớm ra đầu thú.