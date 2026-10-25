Trên 9.000 ca mắc sốt xuất huyết tại Gia Lai, 1 người tử vong

Ngày 25.10, tin từ Sở Y tế Gia Lai xác nhận đang có nhiều ổ dịch sốt xuất huyết tại nhiều địa phương của tỉnh này như Pleiku với 107 ca, Krông Pa 92 ca, Chư Prông 73 ca, Chư Sê 53 ca, Đak Đoa 43 ca, Hoài Ân 33 ca…

Chỉ trong tuần vừa qua đã xuất hiện thêm 17 ổ dịch mới với hàng trăm ca bệnh. Tổng cộng đã có đến 450 ổ dịch tính từ đầu năm đến nay với hơn 9.000 ca sốt xuất huyết được ghi nhận, tăng hơn 6.000 ca so với năm 2025.



Theo ngành y tế Gia Lai, thời tiết mưa ẩm kéo dài tại nhiều khu vực tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sinh sôi, phát triển mạnh, làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh. Do vậy, số ca mắc sốt xuất huyết tăng mạnh và kéo dài.

Ngành y tế tỉnh Gia Lai đã thực hiện phun hóa chất chống dịch tại nhiều địa phương ẢNH: TRẦN HIẾU

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các địa phương tăng cường các biện pháp phòng chống dịch như phun hóa chất, tổ chức diệt lăng quăng/bọ gậy, tổng vệ sinh môi trường…

Việc diệt lăng quăng, bọ gậy được thực hiện thường xuyên nhưng số ca mắc sốt xuất huyết vẫn còn cao ẢNH: TRẦN HIẾU

Trước tình hình dịch sốt xuất huyết tăng đột biến so với cùng kỳ, ngành y tế tỉnh Gia Lai tập trung tuyên truyền, khuyến cáo người dân chủ động loại bỏ các vật dụng chứa nước không cần thiết, đậy kín dụng cụ chứa nước sinh hoạt, thường xuyên vệ sinh môi trường xung quanh nhà ở và diệt lăng quăng/bọ gậy.

Khi có biểu hiện nghi mắc sốt xuất huyết, người dân cần đến cơ sở y tế để được khám, theo dõi và điều trị kịp thời, không tự ý điều trị tại nhà để tránh các biến chứng nguy hiểm.