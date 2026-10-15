Sốt xuất huyết ở An Giang tăng mạnh, ghi nhận 2.012 ổ dịch

Sáng 15.10, tại buổi giao ban báo chí thường kỳ tháng 10.2026 của tỉnh An Giang, ông Chung Tấn Thịnh, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang cho biết tình hình bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng tăng nhanh trên địa bàn tỉnh và các tỉnh khu vực phía Nam.



Ông Chung Tấn Thịnh, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang, cung cấp thông tin về tình hình bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng đang gia tăng ở An Giang ẢNH: TRẦN NGỌC

Theo ông Thịnh, tỉnh An Giang bước vào mùa mưa là thời điểm thuận lợi cho bệnh phát triển, khiến tình hình dịch bệnh đang đặt ra thách thức lớn. Đến tuần 40, đối với bệnh sốt xuất huyết Dengue, tỉnh An Giang ghi nhận 186 ca mắc, trong đó có 8 ca nặng, nâng tổng số ca mắc tính từ đầu năm là 7.384 ca, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2025, trong đó có 1 ca tử vong.

Đến nay, An Giang cũng ghi nhận 2.012 ổ dịch sốt xuất huyết, trong đó các địa bàn mắc nhiều nhất là đặc khu Phú Quốc 141 ổ dịch, phường Châu Đốc 125 ổ dịch và xã Cù Lao Giêng 93 ổ dịch.

Riêng, đối với bệnh tay chân miệng, trong tuần 40, tỉnh An Giang ghi nhận 350 ca mắc mới, nâng tổng số ca bệnh tay chân miệng đạt 6.017 ca, tăng 1,5 lần so với cùng kỳ năm 2025, có 1 ca tử vong.

Để tăng cường phòng, chống dịch bệnh, trong tháng 9.2026, Sở Y tế tỉnh An Giang đã thành lập đoàn kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh tại các cơ sở thu dung điều trị tuyến đầu trong tỉnh.

Bên cạnh đó, g iám sát trực tiếp công tác phòng, chống dịch tại địa bàn An Thới, đặc khu Phú Quốc, nhất là dự báo đỉnh dịch sốt xuất huyết và tay chân miệng năm nay có thể tăng đến 150 - 200%.

Theo Sở Y tế tỉnh An Giang, Viện Pasteur TP.HCM thống kê đến tuần 40 năm 2026 có 11/19 ca bệnh sốt xuất huyết tử vong ở các tỉnh khu vực phía Nam từ 15 tuổi trở lên

ẢNH: CTV

Các địa bàn còn lại đoàn kiểm tra tiếp tục chỉ đạo và tăng cường kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống dịch trên toàn địa bàn, tập trung cao điểm các ổ dịch, xã/phường có số ca mắc cao, diễn biến phức tạp; đồng thời tích cực tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc phòng, chống bệnh.