Sốt xuất huyết tăng nhanh tại Gia Lai

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Gia Lai ngày 18.7, từ 220 ca mắc sốt xuất huyết ghi nhận vào đầu tháng 7, số ca đã tăng lên 381 trong tuần kế tiếp. Lũy kế từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận khoảng 3.000 ca mắc, tăng hơn 1.800 ca so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, đã có 1 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết.

Theo ngành y tế, đây là diễn biến đáng lo ngại bởi thời điểm hiện nay đang bước vào mùa mưa ở Tây nguyên, là điều kiện thuận lợi để muỗi truyền bệnh sinh sôi và phát triển.

Trước tình hình trên, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây nguyên đã khẩn trương hướng dẫn địa phương xây dựng kế hoạch phòng, chống sốt xuất huyết nhằm hạn chế nguy cơ dịch lan rộng trong thời gian tới. Đơn vị này cũng vừa tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực giám sát và phòng, chống sốt xuất huyết cho cán bộ, nhân viên y tế phụ trách công tác phòng, chống dịch của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai và các trạm y tế trên địa bàn.

Diệt lăng quăng, bọ gậy là một trong các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết hiệu quả ẢNH: TRẦN HIẾU

Song song đó, Sở Y tế tỉnh Gia Lai đang triển khai nhiều giải pháp như tăng cường tuyên truyền để người dân ngủ màn, thường xuyên diệt lăng quăng, bọ gậy, loại bỏ các vật chứa nước đọng quanh nhà. Ngành y tế cũng chỉ đạo các đơn vị chuyên môn giám sát chặt chẽ ca bệnh, đồng thời hướng dẫn sử dụng và bảo quản máy phun hóa chất đúng quy trình nhằm nâng cao hiệu quả phòng dịch.

Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm do vi rút Dengue gây ra và lây truyền qua muỗi vằn. Biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất hiện nay là giữ gìn vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy, diệt muỗi và chủ động phòng tránh muỗi đốt.

Ngành y tế khuyến cáo người dân khi có các biểu hiện nghi ngờ mắc sốt xuất huyết cần đến cơ sở y tế để được khám, theo dõi và điều trị kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.