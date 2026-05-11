Tình hình dịch bệnh tại TP.HCM: Tay chân miệng, sốt xuất huyết tăng, nhiều ca tử vong

Ngày 11.5, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã có báo cáo hoạt động 4 tháng đầu năm 2026 của ngành. Trong đó đáng chú ý là tình hình dịch bệnh tại TP.HCM và công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.

Kiểm soát tình hình dịch bệnh tại TP.HCM

Theo báo cáo, số ca tay chân miệng trong tháng 4 tăng mạnh với 5.243 ca nội và ngoại trú, tăng 163,6% so với tháng trước và tăng hơn 109% so với cùng kỳ năm ngoái. Từ đầu năm đến giữa tháng 4, TP.HCM ghi nhận 12.063 ca tay chân miệng (tăng 164% so với cùng kỳ năm trước) và đã có 5 trường hợp tử vong (tính đến ngày 3.5 là 15.104 ca mắc).

Các phường xã có số ca mắc tay chân miệng trên 100.000 dân cao, gồm: đặc khu Côn Đảo, xã Bình Khánh và xã Long Điền.

Bệnh nhi mắc tay chân miệng nặng điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM ẢNH: DUY TÍNH

Trong khi đó, số ca sốt xuất huyết cộng dồn từ đầu năm đến giữa tháng 4 là 13.738 ca (tính đến 3.5 là 15.935 ca), tăng hơn 71% so với cùng kỳ năm trước. TP.HCM ghi nhận 1 ca tử vong liên quan sốt xuất huyết. Các phường xã có số ca mắc sốt xuất huyết trên 100.000 dân cao, gồm: Xã An Nhơn Tây, phường Tây Nam và phường Tây Thạnh.

Ngoài ra, TP.HCM cũng ghi nhận 168 ca sởi, 18 ca Covid-19, 1 ca Mpox (bệnh đậu mùa khỉ), chưa có trường hợp tử vong.

Liên quan bệnh não mô cầu, Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức các lớp tập huấn cho tất cả cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn. Việc này nhằm nâng cao năng lực chuyên môn và tăng cường công tác thu dung, điều trị, phòng ngừa lây nhiễm bệnh này. Các bệnh viện tuyến trên hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn cho các đơn vị khác để bảo đảm việc triển khai được đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

Sở Y tế cũng đã trình UBND TP.HCM xem xét ban hành kế hoạch tiêm chủng mở rộng giai đoạn 3 năm (2026 - 2028).

Sở Y tế nhận định, tình hình dịch bệnh tại TP.HCM được kiểm soát tốt, không để bùng phát các dịch bệnh nguy hiểm. Ngành y tế tiếp tục triển khai các giải pháp để chủ động phòng chống, kiểm soát dịch bệnh.

Cứu sống bé gái sốc sốt xuất huyết nặng, suy gan cấp

Cùng ngày, PGS-TS Phạm Văn Quang, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 1, cho biết những tuần gần đây bệnh viện liên tiếp tiếp nhận các ca sốc sốt xuất huyết nặng kèm suy đa cơ quan.

Mới đây, các bác sĩ đã cứu sống bé gái V.M.T (10 tuổi, ở Đồng Tháp) bị sốc sốt xuất huyết nặng kèm phản ứng viêm dữ dội gây tổn thương gan nghiêm trọng.

Trước đó, bé sốt cao liên tục 5 ngày, nôn ói, đau bụng và được đưa đến bệnh viện địa phương. Tại đây, bệnh nhi được chẩn đoán sốc sốt xuất huyết ngày thứ 5 trên nền dư cân béo phì. Dù được truyền dịch chống sốc tích cực nhưng men gan tăng gấp 100 lần bình thường.

Khi chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1, bệnh nhi trong tình trạng suy hô hấp, huyết động không ổn định, tổn thương gan tiếp tục nặng lên.

Bệnh nhi bị sốt xuất huyết nặng ở Đồng Tháp được y bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 cứu sống ẢNH: D.T

Các bác sĩ lập tức hỗ trợ hô hấp, chống sốc bằng albumin, truyền máu và chế phẩm máu để ổn định đông máu. Tuy nhiên, bệnh nhi vẫn sốt cao liên tục. Kết quả xét nghiệm cho thấy bé mắc hội chứng thực bào máu với phản ứng viêm rất nặng, chỉ số ferritin tăng gần 50.000 µg/L.

Sau hội chẩn, ê kíp hồi sức và huyết học quyết định dùng thuốc chống viêm. Sau 24 giờ, bệnh nhi giảm sốt, tổn thương gan dần ổn định. Sau một tuần điều trị tích cực, chức năng gan, thận và đông máu trở về bình thường. Hiện bệnh nhi tỉnh táo, ăn uống được và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Theo PGS-TS Quang, hội chứng thực bào máu liên quan sốt xuất huyết, tuy hiếm gặp nhưng rất nguy hiểm, có thể gây suy gan, suy thận, rối loạn đông máu và tử vong nếu không điều trị kịp thời.

PGS-TS Quang khuyến cáo sốt xuất huyết đang vào mùa. Trẻ sốt từ 2 - 3 ngày kèm đau bụng, nôn ói nhiều hoặc dấu hiệu xuất huyết cần được đưa đến cơ sở y tế sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.