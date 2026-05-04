UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2026 - 2028. Đối tượng tiêm chủng gồm trẻ dưới 1 tuổi, trẻ 1 tuổi, 18 tháng, 2 tuổi, 7 tuổi, trẻ tiêm HPV, vắc xin phế cầu và phụ nữ có thai.

Rà soát tiền sử tiêm chủng 100% học sinh mầm non, tiểu học

Theo kế hoạch, các chỉ tiêu chuyên môn được đặt ra với tỷ lệ cao và ổn định trong 3 năm, từ 2026 - 2028.

Cụ thể, tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ dưới 1 tuổi đạt từ 95%. Tỷ lệ tiêm vắc xin viêm gan B sơ sinh trong vòng 24 giờ đạt trên 90%. Các loại vắc xin như: Lao, DPT - VGB Hib, bại liệt (OPV, IPV), sởi, sởi - rubella, viêm não Nhật Bản… đều phấn đấu đạt từ 90% - 95%.

Đối với công tác rà soát và tiêm bù cho trẻ nhập học mầm non, tiểu học, mục tiêu đạt 100% trẻ được rà soát tiền sử tiêm chủng và trên 90% trẻ chưa tiêm đủ mũi được tiêm bù.

Về giám sát dịch tễ giai đoạn 2026 - 2028, TP.HCM đặt mục tiêu không có vi rút bại liệt hoang dại; 100% xã đạt tiêu chuẩn loại trừ uốn ván sơ sinh. Tỷ lệ mắc sởi dưới 5/100.000 người; bạch hầu dưới 0,1/100.000 người; ho gà dưới 1/100.000 người. Đảm bảo phát hiện và giám sát ca liệt mềm cấp (tình trạng yếu hoặc liệt cơ đột ngột) đạt dưới 1/100.000 trẻ dưới 15 tuổi và dưới 2/1.000 trẻ đẻ sống.

3 năm TP.HCM cần hơn 6,4 triệu liều vắc xin

Theo UBND TP.HCM, nhu cầu vắc xin được xác định trên cơ sở đăng ký của 168 phường, xã, đặc khu và 41 bệnh viện có thực hiện kế hoạch tiêm chủng mở rộng.

Tổng nhu cầu các loại vắc xin chính trong năm 2026 hơn 2,16 triệu liều, năm 2027 hơn 2,11 triệu liều và năm 2028 hơn 2,16 triệu liều .

Tổng cộng giai đoạn 2026 - 2028 TP.HCM cần hơn 6,43 triệu vắc xin. Trong đó, từng loại vắc xin như viêm gan B, BCG, DPT-VGB-Hib, OPV, IPV, Rota, sởi, sởi - rubella, viêm não Nhật Bản, DPT, Td, uốn ván đều được phân bổ cụ thể theo từng năm.

Đối với 2 loại vắc xin là phế cầu và HPV, Bộ Y tế sẽ phân bổ vắc xin và có hướng dẫn chi tiết các địa phương sẽ triển khai năm 2026 - 2028, với tiêu chí lựa chọn là ưu tiên địa phương vùng miền núi khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đảm bảo an toàn tiêm chủng và đền bù nếu có tai biến

UBND TP.HCM yêu cầu việc tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển và cấp phát vắc xin theo đúng quy định. Tổ chức tiêm chủng thường xuyên ít nhất 2 lần/tháng. Triển khai tiêm bù cho các đối tượng chưa tiêm đủ mũi. Tăng cường quản lý đối tượng tiêm chủng thông qua hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia.

Bên cạnh đó, TP.HCM chú trọng giám sát các bệnh có vắc xin, đảm bảo an toàn tiêm chủng, theo dõi và xử lý kịp thời các phản ứng sau tiêm.

Thực hiện bồi thường các trường hợp tai biến nặng theo quy định; đồng thời tăng cường công tác truyền thông, đào tạo, nghiên cứu khoa học và đánh giá hiệu quả chương trình.

Kế hoạch cũng yêu cầu chính quyền địa phương, cơ sở giáo dục và các sở, ban, ngành, đoàn thể phát huy vai trò trong công tác rà soát, quản lý đối tượng tiêm chủng. Duy trì hoạt động kiểm tra tiền sử và tiêm chủng bù liều cho trẻ nhập học tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, cơ sở bảo trợ xã hội trên toàn địa bàn.