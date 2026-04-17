TP.HCM: Bé 30 tháng tuổi tử vong do não mô cầu thể tối cấp

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) vừa có báo cáo về trường hợp bệnh nhi P.H.L.Đ (nữ, 30 tháng tuổi, ở phường Hòa Hưng) tử vong trước khi nhập viện vì mắc bệnh viêm màng não do não mô cầu.

Ngưng tim trước khi vào bệnh viện

Theo điều tra dịch tễ của HCDC và Trạm Y tế phường Hòa Hưng, bé P.H.L.Đ chưa đi học, sống cùng gia đình 6 người. Trẻ đã được tiêm 2 mũi vắc xin phòng viêm màng não và nhiễm khuẩn huyết do não mô cầu nhóm B.

Ngày 1.4, bé khởi phát với triệu chứng sốt cao 39°C, nôn ói, tiêu lỏng và được gia đình cho uống thuốc hạ sốt. Sau đó, trẻ đi ngoài phân lỏng, màu vàng, lợn cợn và có biểu hiện ngủ li bì.

Lúc 2 giờ 20 phút ngày 2.4, trẻ được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 1, sau khi gia đình phát hiện trẻ xuất hiện nhiều ban bầm tím ở môi, bụng, lưng… Tuy nhiên, đến 4 giờ 10 phút cùng ngày, bệnh viện xác nhận bệnh nhi đã tử vong trước khi nhập viện.

Chẩn đoán ban đầu xác định trẻ ngưng tim, ngưng thở trước nhập viện, sốc nhiễm trùng, nhiễm trùng huyết thể tối cấp và viêm màng não do não mô cầu.

Kết quả cấy dịch não tủy ngày 2.4 cho thấy dương tính với vi khuẩn Neisseria meningitidis. Xét nghiệm PCR cũng xác định dương tính với não mô cầu nhóm B.

Điều tra dịch tễ ghi nhận 6 người trong gia đình không có triệu chứng nghi ngờ trong 14 ngày trước đó. Khu vực xung quanh cũng chưa phát hiện ca bệnh tương tự. Tổng cộng 40 người tiếp xúc bệnh nhi đã được lập danh sách theo dõi sức khỏe, uống kháng sinh dự phòng.

Bộ Y tế cảnh báo bệnh nguy hiểm, diễn tiến nhanh

Ngày 13.4, Bộ Y tế phát đi cảnh báo về bệnh do não mô cầu. Theo Bộ Y tế, đây là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính do vi khuẩn Neisseria meningitidis, lây qua tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết đường hô hấp của người bệnh hoặc người khỏe mạnh nhưng có mang vi khuẩn. Bệnh có thể diễn tiến rất nhanh, gây viêm màng não mủ hoặc nhiễm khuẩn huyết, để lại di chứng nặng nề như điếc, liệt, chậm phát triển trí tuệ, thậm chí tử vong nếu không điều trị kịp thời.

Từ tuần 1 đến tuần 14 năm 2026, cả nước ghi nhận 24 ca mắc, trong đó có 4 ca tử vong. Trẻ em dưới 15 tuổi chiếm 46%. Số ca mắc tăng so với cùng kỳ năm 2025 (14 ca), xuất hiện rải rác, chưa hình thành ổ dịch nhưng có xu hướng gia tăng.

Bộ Y tế nhận định nguy cơ bệnh tiếp tục xuất hiện, đặc biệt ở trẻ em.