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Sức khỏe

Hà Nội ghi nhận 268 trường hợp mắc Covid-19 và ổ dịch sốt xuất huyết

Liên Châu
Liên Châu
Hà Nội ghi nhận 268 trường hợp mắc Covid-19 tại 89 phường, xã trong tuần gần nhất. Dự báo trong thời gian tới, số ca mắc Covid-19 có thể tiếp tục tăng, dù bệnh dịch không ghi nhận bất thường.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP.Hà Nội, hệ thống giám sát ghi nhận 268 trường hợp mắc Covid-19 tại 89 phường, xã của Hà Nội trong tuần gần đây nhất, từ 24 - 31.7. 

Hà Nội thông tin về 268 trường hợp mắc Covid-19 và ổ dịch sốt xuất huyết - Ảnh 1.

Hà Nội hiện không ghi nhận bất thường về Covid-19

ẢNH MINH HỌA: TUẤN MINH

Tuần trước đó (17 - 24.7) có 185 trường hợp mắc Covid-19 tại 76 phường, xã; từ 10 - 17.7, ghi nhận 96 trường hợp tại 49 phường, xã; và 37 trường hợp được ghi nhận tại 28 phường, xã trong tuần từ 3 -10.7.

7 tháng đầu năm nay Hà Nội ghi nhận 855 trường hợp mắc Covid-19 tại 114 phường, xã, không có ca tử vong, số mắc giảm so với cùng kỳ 2025 (có 2.147 ca).

Trước số ca mắc Covid-19 trên địa bàn Hà Nội gia tăng trong một số tuần gần đây, CDC Hà Nội đánh giá hiện không có diễn biến bất thường của dịch bệnh. Số ca mắc có xu hướng tăng nhưng vẫn ở mức tương đương những năm gần đây, hiện chưa ghi nhận dấu hiệu xuất hiện biến chủng mới cũng như chưa phát hiện diễn biến dịch tễ bất thường. 

Cơ quan chức năng khuyến cao người dân không nên hoang mang, song cũng không chủ quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

CDC Hà Nội nhận định, thời gian gần đây, xu hướng gia tăng một số dịch bệnh lây truyền qua đường hô hấp (Covid-19, Adenovirus…) có thể liên quan đến hoạt động du lịch, học tập ngoại khóa, vui chơi đông người, dự báo số mắc có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.

Về một số dịch bệnh khác tại thủ đô, CDC TP.Hà Nội cho biết, tuần qua, thành phố ghi nhận 175 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 66 phường, xã, tăng 29 trường hợp so với tuần trước đó (146 trường hợp); ghi nhận 10 ổ dịch sốt xuất huyết mới. Đến 31.7, còn 17 ổ dịch sốt xuất huyết đang hoạt động trong số 42 ổ dịch ghi nhận trong 7 tháng qua.

Với bệnh tay chân miệng, giám sát ghi nhận 110 trường hợp mắc tại 62 phường, xã. Số ca mắc tương đương tuần trước, là các trường hợp mắc tản phát. Dự báo số mắc tay chân miệng có thể tăng trong giai đoạn tháng 8, 9 khi học sinh tựu trường sau kì nghỉ hè.

CDC Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị liên quan giám sát chặt tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố để phát hiện sớm, khoanh vùng điều tra, xử lý triệt để khu vực có ca bệnh, ổ dịch.

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Hà Nội thông tin về 17 ca Covid-19 và các ổ dịch tay chân miệng

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