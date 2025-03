Dịch bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng tăng, sởi diễn biến phức tạp

Ngày 17.3, bác sĩ Lê Hồng Nga, Phó giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, trong tuần qua (tuần 11), dịch bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng tại TPHCM đều tăng.

Trong khi đó, dịch bệnh sởi giảm tại TP.HCM và miền Nam, nhưng có nguy cơ bùng phát tại một số tỉnh khu vực miền Trung, Tây nguyên, miền Bắc.

Tình hình dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng tại TP.HCM đang tăng ẢNH: DUY TÍNH

Cụ thể, tuần qua, TP.HCM có 408 ca sốt xuất huyết (có 7 ca nặng), tương đương trung bình 4 tuần trước. Tổng số ca mắc sốt xuất huyết từ đầu năm 2025 đến nay tại TP.HCM là 7.707 ca, tăng 127,6% so với cùng kỳ 2024 và tăng 35% so với trung bình cùng kỳ giai đoạn 2022 - 2024. Tuýp gây bệnh Dengua 2 chiếm ưu thế.

Dịch bệnh tay chân miệng cũng đã gia tăng từ tuần thứ 9 đến nay. Trong tuần 11, TP.HCM có 105 ca bệnh tay chân miệng, tăng 105% so với trung bình 4 tuần trước. Như vậy, từ đầu năm 2025 đến nay, TP.HCM có 1.555 bệnh tay chân miệng, tăng 86,7% so với cùng kỳ 2022 - 2024. Chưa ghi nhận do tác dân EV71.

"Tháng 3 bắt đầu gia tăng bệnh tay chân miệng. HCDC đề nghị các bệnh viện lấy 22 mẫu/tuần các ca có chẩn đoán tay chân miệng độ 1 và tất cả ca độ 2b, gửi về HCDC để giám sát tác nhân. Các trung tâm y tế tập trung điều tra dịch tễ, giám sát ổ dịch, nhất là trong trường học", bác sĩ Lê Hồng Nga, Phó giám đốc HCDC đề nghị.

Về dịch bệnh sởi, trong tuần qua TP.HCM có 270 ca mắc, trong đó có 146 ca ngoại trú, không có ca cần hỗ trợ hô hấp. Theo bác sĩ Nga, xu hướng ca mắc sởi giảm từ đầu năm 2025 đến nay. Chiến dịch tiêm vắc xin sởi cho trẻ từ 1 - 10 tuổi tại TP.HCM đạt gần 100%.

Tuy nhiên, nhưng vẫn còn ghi nhận những ca mắc, đặc biệt là trong độ tuổi từ 1 - 5. Qua khảo sát của HCDC thì đây là những ca mắc do biến động dân cư và rà soát đối tượng ở một số địa bàn còn sót.

TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho rằng, dịch sởi ở khu vực phía nam và TP.HCM ổn. Tuy nhiên, dịch bệnh này diễn biến khá phức tạp ở khu vực miền trung, tây nguyên và phía bắc.

Tuần qua, Bộ trưởng Bộ Y tế đã giao ban trực tuyến với tất cả tỉnh, thành phố cả nước để nhắc nhở chống dịch sởi. Thủ tướng Chính phủ cũng đã có công điện khẩn nhắc nhở về tiêm chủng vắc xin sởi, rà soát và tăng nhanh tốc độ tiêm, kết thúc chiến dịch tiêm trong tháng 3 này.

Trước đó, ngày 14.3, Sở Y tế TP.HCM cũng đã ban hành văn bản hướng dẫn công bố hết dịch bệnh nhóm B, C trên địa bàn.