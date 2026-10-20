Nhiều công trình trường phổ thông nội trú biên giới Gia Lai chậm tiến độ

Ngày 20.10, UBND tỉnh Gia Lai cho biết vừa phê bình các nhà thầu chậm tiến độ và cảnh báo nguy cơ trễ hạn tại các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở ở biên giới Gia Lai.

Dù khối lượng hoàn thành cao hơn các điểm khác, 3 trường ở các xã Ia Mơ, Ia Púch và Ia Nan vẫn bị nhắc nhở, phê bình vì hoàn thiện chậm sau khai giảng. Hiện tại, trường ở Ia Mơ đạt khoảng 91% khối lượng nhưng chậm 12 ngày, nhà đa năng chậm 15 ngày, bể bơi chậm 20 ngày, sân đường nội bộ mới đạt khoảng 51%, thiết bị trường học khoảng 61%. Trường ở xã Ia Púch đạt khoảng 96%, một số hạng mục chậm 8 ngày, việc hoàn thiện thiết bị và hệ thống phòng cháy chữa cháy vẫn đang tiếp tục. Trường ở xã Ia Nan đạt khoảng 93,5% tính đến ngày 7.10, chậm 5 ngày, bể bơi mới đạt khoảng 62%, bị đánh giá rất chậm, hạ tầng kỹ thuật đạt khoảng 74%.

Ngoài ra, UBND tỉnh Gia Lai cũng cảnh báo về nguy cơ trễ hẹn với một số trường. Cụ thể, hiện trường ở xã Ia Dom đạt khoảng 84,5%, chậm 9 ngày; Ia Pnôn đạt khoảng 84,2%, chậm 5 ngày. Tại Ia O và Ia Chia, nhiều hạng mục xây dựng, hệ thống kỹ thuật và lắp đặt thiết bị vẫn đang triển khai tiếp.

Đáng chú ý, năm học mới đã qua hơn 1 tháng nhưng các trường phổ thông nội trú này vẫn chưa thi công xong, lắp đặt thiết bị chưa đủ. Trước tình hình này, UBND tỉnh Gia Lai đã yêu cầu chấn chỉnh, đòi hỏi tăng tốc trong thi công song song với yếu tố đảm bảo an toàn.



Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở biên giới ở xã Ia O vẫn chưa hoàn thành ẢNH: TRẦN HIẾU

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai kiên quyết xử lý nhà thầu thiếu nhân lực, thiết bị hoặc làm chậm tiến độ chung. Các đơn vị phải rà soát khối lượng còn lại, bổ sung nhân lực, máy móc, tăng ca, tăng kíp. Nhà thầu cung cấp thiết bị phòng cháy chữa cháy, thiết bị dạy học, thiết bị văn phòng và hệ thống điện ngoài nhà phải phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công. Thiết bị phải đúng chủng loại, đạt chuẩn kỹ thuật và được thử nghiệm an toàn trước khi sử dụng.

Được biết dự án 7 trường nội trú liên cấp biên giới Gia Lai có tổng mức đầu tư hơn 1.516 tỉ đồng từ ngân sách T.Ư và địa phương, gồm 212 lớp học, dự kiến đưa vào sử dụng trước năm học 2026-2027 với tổng số học sinh trên 7.000 em.