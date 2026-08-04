7 trường nội trú biên giới Gia Lai chạy đua 'nước rút' trước năm học mới

7 điểm trường cùng trễ hẹn

Theo báo cáo ngày 3.8 của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai, tính đến ngày 30.7, khối lượng thi công bình quân toàn dự án mới đạt khoảng 73%, trong khi cả 7 điểm trường đều đang chậm tiến độ từ 5 đến 18 ngày so với kế hoạch đề ra.



Theo đó, dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS được triển khai tại 7 xã biên giới tỉnh Gia Lai, gồm: Ia Mơ, Ia Púch, Ia Pnôn, Ia Nan, Ia Dom, Ia Chia và Ia O, với quy mô 212 lớp học, đáp ứng chỗ học cho khoảng 7.108 học sinh trên tổng diện tích đất gần 52 ha. Tổng mức đầu tư toàn dự án lên tới 1.516,34 tỉ đồng, chủ yếu từ nguồn ngân sách trung ương (hơn 1.506 tỉ đồng) cùng 10 tỉ đồng từ ngân sách tỉnh. Tính đến thời điểm báo cáo, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 mới đạt 35%, lũy kế giải ngân toàn dự án đạt 52% tổng kế hoạch vốn được giao.

Công tác xây dựng đang được tiến hành khẩn trương cho kịp năm học mới ẢNH: TRẦN HIẾU

Điểm sáng của bức tranh tiến độ là điểm trường Ia Púch, nơi khối lượng xây lắp đã đạt 80%, cao nhất trong 7 điểm trường, dù vẫn chậm 13 ngày. Theo sát là Ia Mơ với 76% khối lượng hoàn thành, huy động tới 364 nhân công gồm cả nhà thầu và bộ đội, nhưng riêng hạng mục điện ngoài nhà tại đây mới đạt 25%, chậm tới 15 ngày so với kế hoạch.

Ở chiều ngược lại, Ia Chía là điểm trường có tiến độ chậm nhất, khối lượng thi công mới đạt 67% và chậm tới 18 ngày, trong đó hạng mục nhà đa năng chỉ đạt 45% (chậm 20 ngày). Các điểm trường còn lại là Ia Pnôn đạt 74% (chậm 11 ngày), Ia Nan đạt 75% (chậm 5 ngày - mức chậm thấp nhất), Ia Dom đạt 72% (chậm 14 ngày) và Ia O đạt 70% (chậm 12 ngày) cũng đang trong tình trạng tương tự với phần kết cấu chính cơ bản đã hoàn thành nhưng khối lượng hoàn thiện còn rất lớn.

Đáng chú ý, báo cáo cho biết đã có 75 trong tổng số 94 hạng mục chính của toàn dự án được cất nóc, đạt khoảng 80%, đánh dấu bước chuyển quan trọng. Toàn bộ dự án đang bước sang giai đoạn thi công hoàn thiện kiến trúc, lắp đặt thiết bị điện nước và hạ tầng kỹ thuật. Giá trị khối lượng xây lắp thực hiện ước đạt khoảng 945 tỉ đồng trên tổng giá trị hợp đồng xây lắp điều chỉnh 1.295 tỉ đồng.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang (người chỉ tay) kiểm tra công trình trường học liên cấp ở xã Ia O ẢNH: TRẦN HIẾU

Cán bộ, chiến sĩ tăng tốc cùng công trường

Một điểm nhấn đặc biệt của dự án là sự tham gia của lực lượng vũ trang. Theo báo cáo, có 779 cán bộ, chiến sĩ bộ đội đang cùng công nhân của các nhà thầu bám công trường sau khi tỉnh triển khai "Chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm".

Lực lượng này được bố trí tại từng điểm trường: 145 người của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tại Ia Mơ; 40 người của Bộ đội Biên phòng tỉnh tại Ia Púch; 344 người của Trung đoàn 38, Sư đoàn 2, Quân khu 5 tại ba điểm trường Ia Nan, Ia Pnôn, Ia Dom và 250 người thuộc các đơn vị của Quân đoàn 34 và Quân khu 5 tại hai điểm trường Ia Chia, Ia O. Nhờ sự tăng cường này, tiến độ thi công tại các điểm trường đã có nhiều chuyển biến tích cực so với trước, dù chưa đủ để bù đắp hoàn toàn độ trễ.

Ông Phạm Xuân Điệp, Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai, cho biết: "Khó khăn lớn nhất hiện nay là tình trạng thiếu hụt lao động có tay nghề cao, đặc biệt ở các công đoạn sơn, ốp lát, trong khi mùa mưa Gia Lai đang vào cao điểm gây trở ngại cho các hạng mục ngoài trời như sân đường, thoát nước, cáp ngầm. Riêng tại xã Ia O, việc tìm nguồn vật liệu san lấp vẫn chưa có kết quả dù Ban QLDA đã có văn bản đề nghị UBND xã phối hợp từ giữa tháng 6.

Trước áp lực thời gian, Ban QLDA đề xuất các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công tăng ca, tăng giờ, đồng thời sẵn sàng điều chuyển khối lượng công việc đối với các đơn vị không đảm bảo tiến độ hoặc áp dụng chế tài theo hợp đồng đã ký. Mục tiêu đặt ra là bằng mọi giá hoàn thành cơ sở vật chất, kịp đưa các điểm trường vào phục vụ năm học mới cho hàng nghìn học sinh vùng biên giới".