Lâm Đồng khởi công 3 trường nội trú liên cấp cho học sinh vùng biên giới

Sáng nay 19.3, UBND tỉnh Lâm Đồng tiến hành lễ khởi công xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp cho học sinh vùng biên giới tại các xã Đắk Wil, Tuy Đức và Thuận Hạnh (thuộc địa bàn biên giới tỉnh Đắk Nông cũ).

Tham dự tại các điểm khởi công có lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo và đại diện các cơ quan, bộ ngành T.Ư.

Về phía lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, tại lễ khởi công ở xã Đắk Wil có ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Tại điểm khởi công ở xã Tuy Đức có sự tham dự của ông Lưu Văn Trung, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lê Trọng Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Tại điểm khởi công ở xã Thuận Hạnh có sự tham dự của ông Bùi Thắng, Phó bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Minh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Ngoài ra, tại các điểm khởi công trường nội trú liên cấp cho học sinh vùng biên giới còn có đông đảo các thầy cô giáo, phụ huynh, học sinh và cấp ủy chính quyền địa phương các xã vùng biên giới.

Phát biểu tại lễ khởi công trường nội trú liên cấp ở xã Đắk Wil, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cho biết, Lâm Đồng luôn xác định phát triển giáo dục – đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài.

Việc đầu tư các trường nội trú tại vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới thể hiện rõ trách nhiệm của tỉnh trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền.

"Cùng với công trình tại trường nội trú ở Đắk Wil hôm nay, tỉnh đang triển khai thêm các dự án trường học tại các xã Tuy Đức, Quảng Trực, Thuận Hạnh và Thuận An, với kỳ vọng hình thành hệ thống giáo dục ngày càng đồng bộ, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của khu vực", ông Mười phát biểu.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười và lãnh đạo các sở ngành làm lễ động thổ xây dựng trường nội trú liên cấp cho học sinh vùng biên giới xã Đắk Wil ẢNH: XUÂN ANH

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng Lê Thị Bích Liên, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Chính phủ và thông báo kết luận của Phó thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long về công tác chuẩn bị cho lễ động thổ, khởi công các trường phổ thông nội trú liên cấp còn lại tại các xã biên giới (đất liền); UBND tỉnh Lâm Đồng đã có kế hoạch cụ thể để tiến hành lễ khởi công các trường phổ thông nội trú liên cấp ở các xã biên giới: Đắk Wil, xã Tuy Đức và xã Thuận Hạnh. Theo bà Liên, đây cũng là dịp để ngành giáo dục tuyên truyền các nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc và Đại hội Đảng tỉnh Lâm Đồng lần thứ nhất.

Theo kế hoạch, tại điểm khởi công ở xã Đắk Wil được kết nối truyền hình trực tiếp, 2 điểm còn lại ở xã Tuy Đức và xã Thuận Hạnh được kết nối trực tuyến với các điểm cầu trên cả nước.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng Lê Thị Bích Liên (giữa) và đại diện các sở ngành, địa phương tham dự lễ khởi công ẢNH: XUÂN ANH

Trước đó, ngày 9.11.2025, cùng với cả nước, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã tổ chức lễ khởi công trường nội trú liên cấp tiểu học và THCS cho con em đồng bào dân tộc thiểu số, tại 2 xã vùng biên giới Thuận An và Quảng Trực (cũng ở Đắk Nông cũ).

Đông đảo bà con nhân dân và phụ huynh khu vực biên giới Đắk Wil tham dự lễ khởi công ẢNH: XUÂN ANH

Quy mô trường nội trú liên cấp khá rộng rãi, đầy đủ tiện nghi

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án số 3 (chủ đầu tư) tỉnh Lâm Đồng, 3 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã Tuy Đức, xã Thuận Hạnh và xã Đắk Wil l thuộc tổng số 5 trường nội trú ở vùng biên giới tỉnh Lâm Đồng được khởi công, đầu tư.

Tổng mặt bằng xây dựng dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Tuy Đức là 53.561 m²; trường nội trú liên cấp ở xã Thuận Hạnh là 47.199 m² và trường nội trú liên cấp ở xã Đăk Wil là 49.184 m2.

Các cô giáo vùng biên giới vui mừng khi công trình trường nội trú liên cấp được khởi công, xây dựng ẢNH: XUÂN ANH

Quy mô mỗi trường nội trú liên cấp ở các xã biên giới bao gồm: Khối hành chính, thư viện, khối học tập, khối học bộ môn, nhà đa năng, nhà bếp và nhà ăn, ký túc xá học sinh, ký túc xá giáo viên. Ngoài ra còn các hạng mục phụ trợ và công trình hạ tầng kỹ thuật như sân chơi, đường, hàng rào và hệ thống thiết bị đảm bảo đủ cơ sở vật chất phục vụ việc học tập với tổng mức đầu tư khoảng 226 tỉ đồng.

Dự kiến, cả 3 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã Tuy Đức, Thuận Hạnh và Đăk Wil sẽ thi công hoàn thành trước ngày 30.8.2027; đưa vào khai thác, vận hành 30 lớp học để đón khoảng 1.050 học sinh và giáo viên đến học tập, sinh hoạt và giảng dạy trước thềm năm học mới 2027.