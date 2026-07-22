Hy sinh khi dũng cảm cứu người, chiến sĩ được đặc cách thăng quân hàm

Ngày 22.7, Quân đoàn 34 cho biết quân nhân Kpă Thiệp, người hy sinh sau hành động dũng cảm cứu người bị điện giật ở Gia Lai, đã được đại tá Bùi Thế Tài, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 10 (Quân đoàn 34), ký quyết định thăng quân hàm từ hạ sĩ lên thượng sĩ.

Gia đình quân nhân Kpă Thiệp đang gặp nhiều khó khăn về kinh tế ẢNH: TRẦN HIẾU

Như Thanh Niên đã thông tin, trong thời gian nghỉ phép về thăm gia đình tại xã Ia Ko (tỉnh Gia Lai), trưa 20.7, hạ sĩ Kpă Thiệp (20 tuổi), chiến sĩ Trung đoàn 28, phát hiện hai người dân bị điện giật, bất tỉnh trên đường về nhà.

Không ngần ngại, anh lao vào cứu người, đưa cả hai nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Hai người được cứu sống, sức khỏe đã hồi phục, còn Kpă Thiệp tử vong do điện giật.

Theo kết luận của Trung tâm Pháp y tỉnh Gia Lai, nguyên nhân tử vong là sốc do rung tim dẫn đến suy tim tối cấp vì điện giật, cơ thể không có dấu vết ngoại lực tác động.

Kpă Thiệp là người dân tộc Jarai, nhập ngũ tháng 2.2025, là chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10). Anh quê ở xã Chư Sê, sinh sống cùng gia đình tại làng Tào Roòng, xã Ia Ko.

Người chiến sĩ 20 tuổi ra đi sau hành động dũng cảm cứu người, để lại người vợ và hai con nhỏ trong hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn.

Chia sẻ mất mát với gia đình quân nhân, cán bộ, chiến sĩ toàn Quân đoàn 34 đã quyên góp, phúng viếng và ủng hộ gia đình hạ sĩ Kpă Thiệp với tổng số tiền hơn 150 triệu đồng.