Quân đoàn 34 thông tin về hạ sĩ hy sinh khi dũng cảm cứu người

Ngày 22.7, Quân đoàn 34 cho biết đã có văn bản báo cáo Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Thủ trưởng Cục Tác chiến về hành động dũng cảm cứu người của hạ sĩ Kpă Thiệp (20 tuổi), chiến sĩ Trung đoàn 28, Sư đoàn 10.

Theo đó, hạ sĩ Kpă Thiệp được đơn vị giải quyết nghỉ phép về thăm gia đình tại xã Ia Ko (Gia Lai) từ ngày 19 - 30.7.

Khoảng 12 giờ ngày 20.7, sau khi cùng vợ đi làm rẫy phụ giúp gia đình, trên đường trở về nhà, hạ sĩ Kpă Thiệp phát hiện 2 người dân địa phương bị điện giật, bất tỉnh tại chỗ.

Trước tình huống khẩn cấp, anh không chần chừ lao vào đưa cả 2 nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, cả 3 người đều ngất xỉu và được người dân đưa đến Trung tâm y tế Chư Sê cấp cứu.

Hạ sĩ Kpă Thiệp đã không qua khỏi khi cứu sống 2 người dân bị điện giật ẢNH: TRẦN HIẾU

Hai nạn nhân được cứu sống, sức khỏe đã ổn định. Riêng hạ sĩ Kpă Thiệp không qua khỏi.

Theo kết luận của Trung tâm Pháp y tỉnh Gia Lai, nguyên nhân tử vong của anh là sốc do rung tim dẫn đến suy tim tối cấp vì điện giật. Trên cơ thể nạn nhân không có dấu vết ngoại lực tác động.

Hạ sĩ Kpă Thiệp là người dân tộc Jarai, nhập ngũ tháng 2.2025, là chiến sĩ Trung đội VB, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28. Anh quê ở xã Chư Sê, hiện cùng gia đình sinh sống tại làng Tào Roòng, xã Ia Ko. Người chiến sĩ trẻ ra đi để lại vợ và 2 con nhỏ.

Ngay sau vụ việc, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 đã chỉ đạo Sư đoàn 10 và Trung đoàn 28 cử đoàn công tác đến hiện trường, phối hợp chính quyền và Công an xã Ia Ko xác minh vụ việc.

Biên bản làm việc với đại diện UBND xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã và Công an xã Ia Ko xác nhận toàn bộ diễn biến vụ việc đúng như báo cáo.

Để ghi nhận hành động dũng cảm cứu người của hạ sĩ Kpă Thiệp, UBND xã Ia Ko cũng đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét truy tặng bằng khen đối với anh vì nghĩa cử hy sinh cứu người.

Cùng với đó, cán bộ, chiến sĩ toàn Quân đoàn 34 đã quyên góp, phúng viếng và hỗ trợ gần 150 triệu đồng cho gia đình hạ sĩ Kpă Thiệp, nhằm chia sẻ khó khăn, mất mát sau sự hy sinh của người chiến sĩ trong lúc dũng cảm cứu người.