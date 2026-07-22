Thiếu 7.238 biên chế giáo dục, Gia Lai kiến nghị gì?

Ngày 22.7, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã có văn bản gửi Bộ GD-ĐT, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về nhu cầu biên chế giáo dục năm học 2026 - 2027. Theo địa phương, nếu áp dụng chỉ tiêu biên chế được giao trong năm 2026, toàn ngành sẽ thiếu 7.238 người so với nhu cầu thực tế, ảnh hưởng trực tiếp đến việc bố trí giáo viên đứng lớp.

Theo báo cáo, năm học 2025 - 2026, Gia Lai có 1.283 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập với 21.237 lớp, hơn 724.000 học sinh. Tổng số viên chức hiện có là 39.255 người, trong khi tổng số biên chế giáo dục được giao là 44.033 chỉ tiêu.

Sinh viên tình nguyện tổ chức ôn tập hè cho học sinh tại làng O2, xã Vĩnh Sơn, tỉnh Gia Lai ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Sang năm học 2026 - 2027, quy mô toàn ngành dự kiến tăng lên 21.480 lớp với 735.356 học sinh, tăng 243 lớp và 11.073 học sinh so với năm học trước. Tuy nhiên, theo Quyết định 185-QĐ/TW, chỉ tiêu biên chế giáo dục năm 2026 của tỉnh chỉ còn 39.627 người, giảm 4.406 chỉ tiêu so với năm 2025.

Trong khi đó, nhu cầu thực tế của địa phương là 46.865 người. Chênh lệch giữa nhu cầu và số biên chế được giao khiến Gia Lai dự báo thiếu 7.238 người trong năm học mới.

UBND tỉnh Gia Lai cho biết ngành giáo dục đang triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và tổ chức dạy học 2 buổi/ngày theo quy định nên nhu cầu giáo viên, nhân viên trường học rất lớn. Việc giảm mạnh biên chế giáo dục sẽ gây khó khăn trong bố trí giáo viên, đặc biệt tại các trường công lập.

Trước đó, tỉnh đã thống nhất giao Sở GD-ĐT phối hợp UBND các xã, phường xây dựng kế hoạch tuyển dụng 4.088 viên chức cho các cơ sở giáo dục công lập. Đến nay, Sở GD-ĐT đã tiếp nhận, thẩm định hồ sơ của hơn 7.500 thí sinh đăng ký dự tuyển.

Tuy nhiên, do chỉ tiêu biên chế năm 2026 giảm 4.406 người, ngành giáo dục không thể tiếp tục triển khai tuyển dụng vì không còn chỉ tiêu. Việc ký hợp đồng giáo viên theo Nghị định 235/2026/NĐ-CP cũng gặp khó do nguồn ngân sách địa phương còn hạn chế.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, nguy cơ thiếu giáo viên trong năm học 2026 - 2027 sẽ rõ nét hơn tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Từ thực tế này, tỉnh kiến nghị Bộ GD-ĐT, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Chính phủ xem xét giao biên chế giáo dục năm 2026 tối thiểu bằng mức năm 2025 nhằm bảo đảm nguyên tắc "ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên", đồng thời cho phép tiếp tục triển khai kế hoạch tuyển dụng đã ban hành.

Trường hợp không thể giữ nguyên số biên chế, Gia Lai đề nghị Trung ương cân đối, bổ sung khoảng 554 tỉ đồng để địa phương ký 4.406 hợp đồng giáo viên, đáp ứng nhu cầu dạy học trong năm học 2026 - 2027.