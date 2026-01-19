Bộ Nội vụ thông tin rõ lộ trình bổ sung biên chế giáo dục, y tế

Trước kiến nghị của nhiều bộ, ngành và địa phương về việc bổ sung biên chế cấp xã, điều chuyển biên chế sự nghiệp sang biên chế công chức, cũng như bảo đảm nhân lực cho ngành giáo dục và y tế, Bộ Nội vụ đã có ý kiến làm rõ định hướng và lộ trình triển khai trong thời gian tới.

Bộ Nội vụ đang phối hợp chặt chẽ với Bộ GD-ĐT để rà soát, hoàn thiện các quy định về định mức biên chế ẢNH: T.NGUYỄN

Rà soát định mức, bảo đảm đủ nhân lực giáo dục - y tế

Theo Bộ Nội vụ, đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế, bộ đang phối hợp chặt chẽ với Bộ GD-ĐT và Bộ Y tế để rà soát, hoàn thiện các quy định về định mức biên chế.

Hiện nay, Bộ GD-ĐT và Bộ Y tế đang rà soát, sửa đổi các thông tư hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế, bảo đảm đúng chủ trương, kết luận của Bộ Chính trị. Việc sửa đổi theo hướng tăng cường phân cấp, phân quyền, "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm", làm cơ sở để các địa phương chủ động xác định nhu cầu viên chức trong 2 lĩnh vực này.

Song song đó, Bộ Nội vụ đang phối hợp với Ban Tổ chức T.Ư tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2026 - 2031, trong đó có đề xuất về biên chế sự nghiệp giáo dục, y tế theo hướng bảo đảm đủ số lượng người làm việc trong lĩnh vực này khi triển khai các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị. Sau khi được phê duyệt, đây sẽ là căn cứ để các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện.

Đề xuất nguyên tắc phân bổ biên chế cấp xã giai đoạn mới

Liên quan đến đề xuất bổ sung biên chế cấp xã và giao biên chế theo giai đoạn nhằm đáp ứng khối lượng công việc ngày càng tăng, Bộ Nội vụ cho biết việc bố trí biên chế hiện nay được thực hiện theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp của Chính phủ, đồng thời bám sát Kết luận số 163 và Kết luận số 174 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Tổ chức T.Ư, trên cơ sở đề xuất nhu cầu biên chế của các bộ, ngành và địa phương, Bộ Nội vụ đang phối hợp xây dựng dự thảo báo cáo đề xuất biên chế giai đoạn 2026 - 2031 để trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định.

Trong đó, dự kiến đề xuất nguyên tắc và phương án xác định nhu cầu biên chế tại đơn vị hành chính cấp xã trên cơ sở bố trí công chức theo vị trí việc làm, có điều chỉnh theo quy mô dân số và các yếu tố đặc thù như miền núi, vùng cao.

Sau khi biên chế giai đoạn 2026 - 2031 được phê duyệt, các địa phương sẽ căn cứ vào vị trí việc làm, khối lượng công việc, mức độ hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin, thực tế sử dụng biên chế, cũng như quy mô dân số, diện tích tự nhiên và đặc điểm an ninh trật tự, an toàn xã hội để chủ động bố trí, giao biên chế cho phù hợp, bảo đảm không làm tăng tổng biên chế công chức được cấp có thẩm quyền giao trong giai đoạn này.