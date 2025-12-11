Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Chính phủ cho phép kéo dài thời hạn giải quyết chính sách cho người ngoài biên chế

Thu Hằng
Thu Hằng
11/12/2025 12:24 GMT+7

Nhằm bảo đảm quyền lợi và hỗ trợ địa phương trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, Chính phủ cho phép kéo dài thời gian hoàn tất chính sách đối với người làm việc ngoài biên chế tại các hội cấp tỉnh, huyện trước ngày 1.7.2025.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 405/NQ-CP về kéo dài thời gian giải quyết chính sách, chế độ với người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các hội do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh, cấp huyện.

Cho phép kéo dài thời hạn giải quyết chính sách cho người ngoài biên chế - Ảnh 1.

Chính phủ cho phép kéo dài thời gian hoàn tất chính sách đối với người làm việc ngoài biên chế tại các hội cấp tỉnh, huyện (ảnh minh họa)

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Cụ thể, Chính phủ quyết nghị kéo dài thời gian giải quyết chính sách, chế độ đối với người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các hội do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh, cấp huyện trước ngày 1.7 theo quy định tại Nghị quyết 07/2025/NQ-CP đối với đối tượng chịu sự tác động do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp theo Kết luận số 183-KL/T.Ư. Việc chi trả chính sách, chế độ đảm bảo hoàn thành muộn nhất là ngày 31.12.2025.

Theo Nghị quyết 07/2025/NQ-CP, chính sách, chế độ cho người làm việc ngoài biên chế tại các hội cấp tỉnh, huyện được giải quyết trước ngày 1.7 bao gồm: được hưởng trợ cấp một lần do địa phương quyết định trên cơ sở cân đối nguồn ngân sách địa phương nhưng tối đa không quá 24 tháng tiền lương hiện hưởng hoặc thù lao hiện hưởng.

Cạnh đó, người làm việc ngoài biên chế thuộc các hội còn được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội hoặc hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; được hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp.

Chính phủ yêu cầu thực hiện chi trả chính sách, chế độ cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động muộn nhất là ngày 1.11.

Với chỉ đạo mới của Chính phủ, việc kéo dài thời gian giải quyết chính sách, chế độ đến 31.12.2025 sẽ giúp các địa phương có thêm thời gian hoàn thiện chính sách hỗ trợ những đối tượng bị ảnh hưởng bởi việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người lao động và ổn định tình hình tại địa phương.

Khám phá thêm chủ đề

Biên chế ngoài biên chế chi trả chính sách sắp xếp tổ chức bộ máy giải quyết chế độ
