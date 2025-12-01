Bộ Nội vụ hướng dẫn về bố trí biên chế công chức cho đội ngũ cử tuyển

Bộ Nội vụ cho biết đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ngãi do Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội chuyển đến liên quan đến việc bố trí biên chế công chức cho đội ngũ cử tuyển.

Theo Bộ Nội vụ người học theo chế độ cử tuyển, sau khi tốt nghiệp về công tác tại địa phương nơi cử đi học được thực hiện xét tuyển vào làm công chức ẢNH: MỸ DIỆP

Trong kiến nghị, cử tri Quảng Ngãi nêu rõ: "Hiện nay, tại nhiều địa phương, đội ngũ người hoạt động không chuyên trách cấp xã có một bộ phận là sinh viên thuộc diện cử tuyển đã tốt nghiệp đại học theo chính sách của Nhà nước, trở về công tác, giúp việc tại các cơ quan chính quyền xã. Lực lượng này đa số là cán bộ trẻ, có trình độ chuyên môn, am hiểu địa bàn và mong muốn gắn bó lâu dài với cơ sở".

Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị định số 170/2025/NĐ-CP của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, các đối tượng này chưa đủ thời gian công tác trên 5 năm nên chưa được xem xét, bố trí vào biên chế công chức cấp xã. Quy định này phần nào gây khó khăn, ảnh hưởng đến tâm lý và động lực công tác của đội ngũ cử tuyển.

Vì vậy, cử tri Quảng Ngãi đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách đặc thù nhằm ưu tiên xem xét bố trí biên chế công chức cấp xã đối với người hoạt động không chuyên trách thuộc diện cử tuyển, đồng thời xem xét rút ngắn hoặc áp dụng linh hoạt điều kiện thời gian công tác quy định tại Nghị định số 170/2025/NĐ-CP đối với khu vực miền núi, miền sâu, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Qua đó tạo điều kiện để đội ngũ này ổn định công việc, tiếp tục đóng góp vào công tác quản lý nhà nước tại cơ sở.

Trả lời kiến nghị, Bộ Nội vụ cho biết căn cứ luật Cán bộ, Công chức năm 2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 170/2025/NĐ - quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, trong đó tại khoản 2 điều 5 quy định trường hợp người học theo chế độ cử tuyển theo quy định của luật Giáo dục, sau khi tốt nghiệp về công tác tại địa phương nơi cử đi học được thực hiện xét tuyển vào làm công chức và điều 13 quy định về đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, hồ sơ tiếp nhận vào làm công chức.

Ngày 31.8, Bộ Nội vụ đã có Công văn số 7415/BNV-CCVC về phương án bảo đảm nhân sự tại cấp xã. Theo đó, đề nghị UBND tỉnh căn cứ quy định tại Nghị định số 170/2025/NĐ-CP và hướng dẫn của Bộ Nội vụ nêu trên để xem xét, tuyển dụng các đối tượng vào làm công chức cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.