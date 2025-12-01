Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bộ Nội vụ hướng dẫn về bố trí biên chế công chức cho đội ngũ cử tuyển

Thu Hằng
Thu Hằng
01/12/2025 18:46 GMT+7

Bộ Nội vụ vừa có văn bản trả lời, làm rõ các căn cứ pháp lý và hướng dẫn triển về ưu tiên bố trí biên chế công chức cấp xã cho lực lượng cử tuyển đã tốt nghiệp đại học và đang làm nhiệm vụ không chuyên trách tại địa phương.

Bộ Nội vụ cho biết đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ngãi do Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội chuyển đến liên quan đến việc bố trí biên chế công chức cho đội ngũ cử tuyển.

Bộ Nội vụ hướng dẫn về bố trí biên chế công chức cho đội ngũ cử tuyển - Ảnh 1.

Theo Bộ Nội vụ người học theo chế độ cử tuyển, sau khi tốt nghiệp về công tác tại địa phương nơi cử đi học được thực hiện xét tuyển vào làm công chức

ẢNH: MỸ DIỆP

Trong kiến nghị, cử tri Quảng Ngãi nêu rõ: "Hiện nay, tại nhiều địa phương, đội ngũ người hoạt động không chuyên trách cấp xã có một bộ phận là sinh viên thuộc diện cử tuyển đã tốt nghiệp đại học theo chính sách của Nhà nước, trở về công tác, giúp việc tại các cơ quan chính quyền xã. Lực lượng này đa số là cán bộ trẻ, có trình độ chuyên môn, am hiểu địa bàn và mong muốn gắn bó lâu dài với cơ sở".

Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị định số 170/2025/NĐ-CP của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, các đối tượng này chưa đủ thời gian công tác trên 5 năm nên chưa được xem xét, bố trí vào biên chế công chức cấp xã. Quy định này phần nào gây khó khăn, ảnh hưởng đến tâm lý và động lực công tác của đội ngũ cử tuyển.

Vì vậy, cử tri Quảng Ngãi đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách đặc thù nhằm ưu tiên xem xét bố trí biên chế công chức cấp xã đối với người hoạt động không chuyên trách thuộc diện cử tuyển, đồng thời xem xét rút ngắn hoặc áp dụng linh hoạt điều kiện thời gian công tác quy định tại Nghị định số 170/2025/NĐ-CP đối với khu vực miền núi, miền sâu, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Qua đó tạo điều kiện để đội ngũ này ổn định công việc, tiếp tục đóng góp vào công tác quản lý nhà nước tại cơ sở.

Trả lời kiến nghị, Bộ Nội vụ cho biết căn cứ luật Cán bộ, Công chức năm 2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 170/2025/NĐ - quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, trong đó tại khoản 2 điều 5 quy định trường hợp người học theo chế độ cử tuyển theo quy định của luật Giáo dục, sau khi tốt nghiệp về công tác tại địa phương nơi cử đi học được thực hiện xét tuyển vào làm công chức và điều 13 quy định về đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, hồ sơ tiếp nhận vào làm công chức.

Ngày 31.8, Bộ Nội vụ đã có Công văn số 7415/BNV-CCVC về phương án bảo đảm nhân sự tại cấp xã. Theo đó, đề nghị UBND tỉnh căn cứ quy định tại Nghị định số 170/2025/NĐ-CP và hướng dẫn của Bộ Nội vụ nêu trên để xem xét, tuyển dụng các đối tượng vào làm công chức cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Tin liên quan

Cán bộ, công chức xã không sắp xếp có được hưởng chế độ nghỉ hưu trước tuổi?

Cán bộ, công chức xã không sắp xếp có được hưởng chế độ nghỉ hưu trước tuổi?

Các đơn vị hành chính cấp xã không sắp xếp cũng phải tiếp nhận cán bộ, công chức từ cấp tỉnh, cấp huyện cùng với cán bộ, công chức cấp xã để bố trí theo mô hình chính quyền cấp xã mới. Do đó, cán bộ, công chức ở những xã này thuộc đối tượng áp dụng theo Nghị định 178 và Nghị định 67.

Khám phá thêm chủ đề

công chức Biên chế biên chế công chức Cử tri Quảng Ngãi cử tuyển
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận