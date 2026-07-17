Năm học 2026-2027: Bảy địa phương miễn phí sách giáo khoa, quy trình mượn trả thế nào?

Từ năm học 2029 - 2030, học sinh cả nước được miễn phí sách giáo khoa, theo Nghị định số 271/2026/NĐ-CP của Chính phủ ngày 3.7.2026. Nhưng từ năm học 2026-2027 này, nhiều địa phương có khả năng cân đối ngân sách hoặc xã hội hóa nên thực hiện chính sách này sớm hơn.

Cho đến hôm nay (16.7.2026), cả nước đã có 7 địa phương miễn phí sách giáo khoa cho học sinh từ năm học 2026-2027. Việc miễn phí sách giáo khoa theo lộ trình riêng của từng địa phương.

Miễn phí sách giáo khoa là chính sách có ý nghĩa lớn với phụ huynh, học sinh ẢNH: NHẬT THỊNH

Cụ thể 7 địa phương là:

Xã Hòa Vang (TP.Đà Nẵng); tỉnh Quảng Ninh; TP.HCM; tỉnh Cà Mau; phường Đồng Xoài (TP.Đồng Nai); phường Bù Đăng (thành phố Đồng Nai); thành phố Huế.

Tại xã Hòa Vang (TP.Đà Nẵng), từ năm học 2026-2027, khoảng 7.000 học sinh các cấp trên địa bàn xã Hòa Vang sẽ được mượn miễn phí sách giáo khoa, đáp ứng 100% nhu cầu của học sinh trên địa bàn. Trước đó, trong năm học 2025-2026, xã đã cho mượn miễn phí sách giáo khoa cho hơn 1.200 học sinh, dưới hình thức "Tủ sách dùng chung", nhằm huy động nguồn lực xã hội, khuyến khích tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí.

Tỉnh Quảng Ninh, từ năm học 2026-2027, cho mượn sách giáo khoa miễn phí với học sinh phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên cấp THPT đang theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Năm học 2026-2027, toàn tỉnh có 229 cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên với trên 293.000 học sinh, học viên được mượn sách giáo khoa miễn phí.

Từ năm học 2026-2027, TP.HCM sẽ miễn phí cho mượn sách giáo khoa đối với học sinh lớp 1, lớp 6 và lớp 10. Riêng học sinh có hoàn cảnh khó khăn và học sinh là người dân tộc thiểu số sẽ được cấp miễn phí sách giáo khoa. Sau đó, vào các năm học sau, thành phố sẽ mở rộng theo lộ trình để bao phủ tất cả mượn sách giáo khoa miễn phí cho các khối lớp vào năm 2029.

Tới ngày 16.7.2026, đã có 7 địa phương đầu tiên cả nước miễn phí sách giáo khoa cho học sinh từ năm học 2026-2027 ĐỒ HỌA: THÚY HẰNG

Tại Cà Mau, dự kiến từ năm học 2026-2027 sẽ có khoảng 157.670 học sinh tiểu học được miễn phí sách giáo khoa trước. Sau đó, mở rộng sang THCS từ năm học 2027 - 2028 và tiếp tục áp dụng cho THPT từ năm học 2028 - 2029, để đảm bảo từ năm học 2029 - 2030 sẽ miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh.

Tại phường Đồng Xoài (TP.Đồng Nai), trong năm học 2026-2027, miễn phí sách giáo khoa cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 10 trên địa bàn phường, thông qua đề án "Thư viện sách giáo khoa dùng chung - cấp phát sách giáo khoa miễn phí".

Xã Bù Đăng (TP.Đồng Nai) cấp sách giáo khoa miễn phí cho 5.250 học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 trong năm học 2026 - 2027 trên địa bàn xã. Nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương.

Tại TP.Huế, kể từ năm học 2026-2027, thành phố cấp phát miễn phí toàn bộ sách giáo khoa và tài liệu giáo dục địa phương cho tất cả học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố, bao gồm các trường công lập, ngoài công lập, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, các cơ sở giáo dục khác có thực hiện chương trình giáo dục phổ thông và các đối tượng theo quy định. Sách giáo khoa được cấp phát cho học sinh sử dụng theo hình thức mượn - trả hằng năm thông qua quản lý của hệ thống thư viện trường học. Tổng kinh phí dự kiến thực hiện chính sách khoảng 52,8 tỉ đồng.

Quy trình mượn - trả khi các địa phương miễn phí sách giáo khoa thế nào?

Hình thức thực hiện miễn phí sách giáo khoa được quy định tại điều 8 của Nghị định số 271/2026/NĐ-CP ngày 3.7.2026. Danh mục sách giáo khoa được dùng miễn phí, quy trình mượn - trả sách cũng được quy định tại nghị định nêu trên.

Nhà nước đầu tư mua sắm sách giáo khoa trang bị cho thư viện các cơ sở giáo dục để tổ chức cho học sinh mượn và trả sách sử dụng trong năm học hoặc học kỳ theo quy định của cơ sở giáo dục;

Cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm tổ chức cho học sinh mượn và trả sách giáo khoa có thời hạn; sau khi kết thúc thời gian sử dụng, sách giáo khoa được thu hồi, kiểm kê và bảo quản để tiếp tục sử dụng cho các năm học tiếp theo;

Việc quản lý sách giáo khoa được thực hiện thông qua hệ thống số đăng ký hoặc phần mềm quản lý thư viện; cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm kiểm kê định kỳ hằng năm để xác định số lượng sách còn sử dụng được và nhu cầu bổ sung;

Nhà nước khuyến khích việc phát triển sách giáo khoa điện tử và các hình thức cung cấp tài liệu học tập số nhằm hỗ trợ người học tiếp cận tài liệu học tập thuận lợi, phù hợp với xu hướng chuyển đổi số trong giáo dục hiện nay.

Danh mục, số lượng sách giáo khoa được miễn phí sử dụng; quy trình mượn - trả sách giáo khoa của học sinh INFOGRAPHIC: THÚY HẰNG



