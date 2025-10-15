Người đàn ông bị dòng nước cuốn hết tài sản, dũng cảm cứu người trong lũ dữ

Hành trình quên mình cứu người

Trong trận lũ lụt lịch sử vừa tàn phá xã Yên Bình (tỉnh Lạng Sơn), khi dòng nước hung dữ nhấn chìm nhà cửa, ruộng vườn, gia đình anh Hà Văn Tuấn đã không còn tài sản gì đáng giá. Nhưng anh đã thắp lên ngọn lửa của tình người, khi không quản hiểm nguy, một mình dùng chiếc thuyền máy nhỏ bé để cứu giúp người dân thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Anh Hà Văn Tuấn sau 1 tuần cơn lũ đi qua vẫn đang lấm lem bùn đất thu dọn nhà ẢNH: VŨ THƠ

Khi cơn lũ ập đến, anh Tuấn đã không kịp sơ tán tài sản của gia đình mà tập trung đi cứu người. Sau khi nhanh chóng sơ tán bà con trong xóm mình lên các điểm cao an toàn, anh Tuấn nghe tin nhiều nơi khác vẫn còn nhiều người dân bị mắc kẹt. Không một chút đắn đo, anh lấy chiếc thuyền máy thường ngày dùng để đánh cá, lao vào tâm lũ.

Anh Tuấn đã đi khắp nơi, đến những điểm nguy hiểm nhất. "Có những nhà bị kẹt, phải chặt cả cửa sổ mới đưa người ra được. Có người mắc kẹt trong phòng, phải hướng dẫn mãi họ mới lặn ra ngoài", anh Tuấn kể.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm và đoàn công tác T.Ư Đoàn đến thăm hỏi, trao quà tặng anh Hà Văn Tuấn ẢNH: ĐĂNG HẢI

Anh Tuấn đã làm việc không ngừng nghỉ cho đến hơn 12 giờ đêm, khi chiếc đèn pin hết điện, và không còn nghe thấy tiếng kêu cứu nữa mới quay về. Sáng hôm sau, anh lại tiếp tục hành trình của mình.

Trong khi đó, tài sản của gia đình anh Tuấn, trong đó có nhiều vật nuôi bị dòng nước lũ cuốn trôi hết. Khi chúng tôi đến thăm, nhà anh Tuấn chỉ còn 2 chiếc giường, một chiếc xe máy vẫn ngập ngụa bùn đất và những chiếc bàn ghế, chăn màn trộn bùn… hầu như không còn sử dụng được.

Gia tài của anh Tuấn chỉ còn chiếc xe máy bám đầy bùn đất ẢNH: VŨ THƠ

Trong căn nhà nhỏ chỉ còn 2 chiếc giường đã bị nước lũ làm hỏng ẢNH: VŨ THƠ

Chăn màn của gia đình anh Hà Văn Tuấn còn sót lại sau lũ ẢNH: VŨ THƠ

"Đến giờ nghĩ lại còn thấy sợ"

Khi được hỏi đã cứu được bao nhiêu người, anh Tuấn không thể nhớ hết. Anh chỉ biết rằng, trong những tình huống nguy hiểm nhất, cận kề cái chết, anh đã trực tiếp cứu được 3 - 4 người bị mắc kẹt trong nhà. Còn số người anh đưa đi lánh nạn thì "nhiều lắm, không nhớ được".

Điều đáng nói là trong suốt hành trình đó, anh Tuấn không có bất kỳ thiết bị bảo hộ nào, kể cả một chiếc áo phao. Chiếc thuyền máy nhỏ bé của anh phải chống chọi với dòng nước xiết hung dữ. "Đến giờ nghĩ lại mình còn thấy sợ. Mình không có áo phao, không có gì cả. Thuyền mà chìm thì không biết làm thế nào. Nhưng lúc đấy mình không nghĩ gì, chỉ nghĩ là xem bà con còn ai nguy hiểm thì mình cứ hết mình đi thôi," anh chia sẻ.

Động lực lớn nhất của anh Tuấn không đến từ đâu khác ngoài tình làng nghĩa xóm, từ suy nghĩ đơn giản là phải cứu giúp những người đang gặp nguy hiểm. Đặc biệt, anh đã hy sinh tài sản của gia đình để cứu giúp bà con.

Anh Nguyễn Tường Lâm và ông Vũ Văn Thịnh, Bí thư Đảng ủy xã Yên Bình, thăm hỏi anh Hà Văn Tuấn ẢNH: ĐĂNG HẢI

Đánh giá về hành động của anh Tuấn, ông Vũ Văn Thịnh, Bí thư Đảng ủy xã Yên Bình, cho biết: "Việc làm của anh Tuấn xuất phát từ tình cảm, từ sự tương trợ, cứu giúp lẫn nhau của bà con thôn xóm khi thấy có người gặp nguy hiểm.

Chính anh ấy cũng nói lại rằng, đến bây giờ anh mới thấy sự nguy hiểm. Điều đó cho thấy anh đã hành động bằng bản năng cứu người chứ không hề toan tính đến an toàn của bản thân".

Ông Thịnh cũng chia sẻ, hành động của anh Hà Văn Tuấn, cùng với nhiều tấm gương dũng cảm khác, đã thắp lên ngọn lửa của tình người, trở thành nguồn động viên to lớn giúp người dân Yên Bình có thêm sức mạnh để vượt qua mất mát, từng bước dựng lại cuộc sống sau trận lũ lịch sử.