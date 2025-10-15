Người trẻ sẵn sàng gánh vác trọng trách lịch sử

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam ẢNH: PHAN LINH

Phát huy tiềm năng to lớn của thanh niên

Thưa anh, qua 69 năm xây dựng và trưởng thành của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, đã có rất nhiều dấu ấn của tổ chức trong sự nghiệp cách mạng và công cuộc phát triển đất nước. Trong giai đoạn hiện nay, theo anh, tổ chức Hội cần làm gì để xây dựng thế hệ thanh niên đáp ứng yêu cầu mới trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc?

Anh Nguyễn Tường Lâm: Kể từ khi thành lập, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã có những đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong giai đoạn hiện nay, tổ chức Hội các cấp tiếp tục làm tốt vai trò là người đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của thanh niên; đồng hành, cổ vũ, hỗ trợ để thanh niên tiến bộ, phát triển một cách toàn diện. Hội phải tập trung vào nhiệm vụ trọng yếu của mình là đoàn kết rộng rãi các thành phần, đối tượng thanh niên, phấn đấu không để thanh niên yêu nước nào đứng ngoài tổ chức Hội; phát động và triển khai nhiều chương trình, phong trào thi đua mạnh mẽ, khơi gợi, phát huy được tiềm năng to lớn của thanh niên, liên tục, tạo mọi điều kiện cho các tầng lớp thanh niên tham gia học tập, nâng cao năng lực, phẩm chất, trình độ chuyên môn, rèn luyện kỹ năng, tay nghề, giúp thanh niên nâng cao chất lượng sống, gia tăng chỉ số hạnh phúc, hiện thực hóa khát vọng "đất nước phồn vinh, nhân dân hạnh phúc".

Hội là mái nhà chung của thanh niên để các bạn phát huy sức mạnh của tuổi trẻ, đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ẢNH: PHAN LINH

Tổ chức Hội cần tăng cường tổ chức hoạt động tạo môi trường thúc đẩy thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, làm giàu chính đáng, trong đó chú trọng xây dựng và hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp, nhất là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên. Phát hiện, tập hợp, bồi dưỡng và phát huy tài năng thanh niên; khuyến khích, tạo điều kiện để thanh niên có tài năng phát huy năng lực, cống hiến cho đất nước. Cần quan tâm, làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, chăm sóc sức khỏe cho thanh niên để thanh niên có đầy đủ hành trang tự tin bước vào quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, sự giao lưu, giao thoa, tiếp biến diễn ra trên mọi mặt, lĩnh vực của văn hóa, gây ra nguy cơ "xâm lăng văn hóa", làm phai nhạt bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc Việt Nam. Tổ chức Hội phải giúp cho mỗi thanh niên Việt Nam hiểu và trân trọng giá trị lịch sử, thấy được cái hay, cái đẹp, ý nghĩa nhân văn sâu sắc của văn hóa truyền thống, từ đó nâng lên thành niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm, quyết tâm tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh, nâng cao phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới.

Giúp người trẻ đi đầu trong chuyển đổi số quốc gia

Một trong những vấn đề được quan tâm hiện nay là phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của thanh niên trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ và chuyển đổi số. Hội có những định hướng, chương trình trọng tâm gì để thúc đẩy điều này?

Đất nước ta đang đứng trước yêu cầu cải cách mạnh mẽ, toàn diện để tạo động lực mới cho sự phát triển - yêu cầu về chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, đóng vai trò đột phá chiến lược trong giai đoạn mới, là động lực chính để thúc đẩy tăng trưởng.

Diễn đàn trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu năm 2025 do Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức đã kết nối các trí thức trẻ để thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo ẢNH: TUẤN MINH

Nhiều chính sách mở đường rất quan trọng từ chiến lược quốc gia về cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đã được ban hành, và mới đây nhất là Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia hướng đến việc cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng hiện đại, đưa nước ta trở thành nước công nghiệp hiện đại vào năm 2030.

Tổ chức Hội sẽ tập trung vào các hoạt động tạo môi trường nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy và thói quen của cán bộ Hội, hội viên, thanh niên về chuyển đổi số, trọng tâm là triển khai chủ trương "Bình dân học vụ số", các chương trình "Bình dân học AI", xây dựng các chuyên đề về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong học tập, nghiên cứu, lao động, sáng tạo; nhanh chóng phổ cập tri thức cơ bản về chuyển đổi số cho thanh niên để thanh niên đi đầu trong thực hiện chủ trương chuyển đổi số quốc gia. Thực tế trong thời gian vừa qua, thông qua nền tảng phocap.ai, Hội đã triển khai các hoạt động nâng cao năng lực AI cho hơn 130.000 cán bộ hội, hội viên, cấp gần 75.000 chứng chỉ và hướng tới chương trình sẽ tiếp cận và nâng cao năng lực AI cho 2 triệu lượt thanh niên Việt Nam.

Giữ trong tim tình yêu đất nước, khát vọng vươn lên

Anh kỳ vọng thế hệ thanh niên hôm nay sẽ đóng góp ra sao vào việc thực hiện mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045?

Tôi tin rằng thế hệ trẻ hôm nay có đầy đủ bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng để đảm nhận trọng trách ấy. Chúng ta đang có một thế hệ thanh niên được đào tạo bài bản, tự tin hội nhập quốc tế, và quan trọng hơn là mang trong mình khát vọng cống hiến. Tôi kỳ vọng thanh niên sẽ trở thành lực lượng tiên phong trong đổi mới sáng tạo và phát triển khoa học - công nghệ. Đây là động lực quan trọng để Việt Nam bứt phá. Tôi cũng mong muốn các bạn trẻ nuôi dưỡng tinh thần khởi nghiệp, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, bởi sự thành công của mỗi bạn cũng là sự đóng góp vào thành công chung của đất nước.

Việt Nam phát triển vào năm 2045 không phải là viễn cảnh xa vời, mà là mục tiêu hoàn toàn khả thi nếu chúng ta có một thế hệ thanh niên giàu nhiệt huyết, sẵn sàng dấn thân và gánh vác trọng trách lịch sử. Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam luôn tin tưởng và kỳ vọng vào các bạn.

Nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống, anh muốn gửi gắm thông điệp gì đến đông đảo hội viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước?

Các bạn thanh niên Việt Nam có quyền tự hào với những đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và các bạn cũng chính là niềm tin, sự kỳ vọng và là tương lai của đất nước. Dù bạn là sinh viên, công nhân, trí thức, doanh nhân hay kiều bào ở xa Tổ quốc, mỗi người đều có thể đóng góp theo cách riêng của mình cho sự phát triển chung.

Hãy đặt trong mục tiêu chung vì Tổ quốc, vì cộng đồng trong mọi suy nghĩ và hành động của mình. Hãy không ngừng học hỏi, sáng tạo, và quan trọng hơn cả là giữ trong tim mình tình yêu đất nước, khát vọng vươn lên.

Tôi cũng mong các bạn hãy đến và tham gia với hoạt động của Hội, coi tổ chức Hội như mái nhà chung để cùng nhau chia sẻ, cùng nhau trưởng thành.

Xin cảm ơn anh!