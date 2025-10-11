Anh Nguyễn Tường Lâm: Sức mạnh của Hội nằm ở khả năng tiếp cận từng người trẻ

Sáng 11.10, tại Hà Nội, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống (15.10.1956 - 15.10.2025) và trao Giải thưởng 15 tháng 10.

Chương trình có sự tham dự của ông Hoàng Bình Quân, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Trưởng ban Đối ngoại T.Ư, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, nguyên Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Ông Hoàng Bình Quân và anh Bùi Quang Huy tặng hoa chúc mừng Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam ẢNH: ĐĂNG HẢI

Ngọn lửa "Tôi yêu Tổ quốc tôi" trong tim người trẻ

Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Tường Lâm xúc động ôn lại chặng đường 69 năm đầy tự hào của tổ chức Hội, nơi quy tụ, kết nối khát vọng, lý tưởng và tinh thần cống hiến của các thế hệ thanh niên Việt Nam.

Trong hành trình gần 7 thập kỷ, dưới sự lãnh đạo của Đảng và vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam luôn là mái nhà chung, nơi thắp sáng ngọn lửa yêu nước, tinh thần xung phong tình nguyện và khát vọng dựng xây đất nước.

Anh Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm ẢNH: ĐĂNG HẢI

Anh Nguyễn Tường Lâm chia sẻ, kể từ Đại hội VII năm 2014, phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đã trở thành phong trào chủ đạo, xuyên suốt trong công tác Hội, là ngọn cờ hiệu triệu khơi dậy tình yêu quê hương đất nước trong mỗi thanh niên Việt Nam thời đại mới.

Từ phong trào ấy, hàng loạt chương trình mang đậm dấu ấn nhân văn được triển khai, như "Những bước chân vì cộng đồng", "Tháng Ba biên giới", "Chia sẻ cùng thầy cô", "Ngày hội Thanh niên công nhân", hay Giải thưởng Thanh niên sống đẹp", "15 tháng 10", "Gia đình trẻ tiêu biểu", "Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc"… Tất cả tạo nên môi trường để thanh niên rèn luyện bản lĩnh, phát huy trí tuệ và trưởng thành trong hành trình khẳng định mình, đóng góp cho Tổ quốc.

Ông Hoàng Bình Quân và anh Bùi Quang Huy trao giải thưởng cho cán bộ Hội nhận Giải thưởng 15 tháng 10 ẢNH: ĐĂNG HẢI

Nhịp cầu kết nối tuổi trẻ Việt Nam với bạn bè quốc tế

Trong bài phát biểu, anh Nguyễn Tường Lâm khẳng định: "Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam luôn nỗ lực lắng nghe, thấu hiểu và mở ra cơ hội để mỗi thanh niên, dù là công nhân xa quê, thanh niên khuyết tật, thanh niên hoàn lương, thanh niên dân tộc hay tôn giáo, đều được tiếp cận cơ hội, được phát huy năng lực và khẳng định giá trị bản thân".

Theo anh Nguyễn Tường Lâm, sức mạnh của Hội không nằm ở quy mô tổ chức, mà ở khả năng tiếp cận từng người trẻ, lắng nghe, thấu hiểu và mở ra cơ hội để mỗi thanh niên được phát huy năng lực, khẳng định giá trị và đóng góp cho cộng đồng.

Anh Nguyễn Tường Lâm trao giải thưởng cho các cán bộ Hội tiêu biểu ẢNH: ĐĂNG HẢI

Không chỉ dừng lại ở phạm vi trong nước, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam còn trở thành nhịp cầu kết nối tuổi trẻ Việt Nam với bạn bè quốc tế, khẳng định vai trò, vị thế của thanh niên Việt Nam trong các diễn đàn khu vực và toàn cầu.

Hiện nay, Hội đã phát triển mạnh mẽ với gần 9 triệu hội viên, 34 tổ chức Hội cấp tỉnh, 4 tổ chức Hội trong các tập đoàn, tổng công ty lớn và 6 tổ chức Hội Thanh niên - Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài.

"Đó không chỉ là những con số, mà là minh chứng cho niềm tin, sự gắn bó và tinh thần cống hiến của hàng triệu trái tim thanh niên Việt Nam, những người đang từng ngày viết tiếp hành trình yêu nước, sáng tạo và dựng xây Tổ quốc", anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh.

Tôn vinh 69 cán bộ Hội tiêu biểu

Kết thúc bài phát biểu, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam kêu gọi mỗi cán bộ, hội viên, thanh niên hãy không ngừng rèn luyện, phấn đấu để viết tiếp truyền thống vẻ vang 69 năm của Hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV sắp tới.

Ban tổ chức thực hiện nghi thức khai mạc ngày hội ẢNH: ĐĂNG HẢI

"Tự hào về lịch sử vẻ vang của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, chúng ta càng phải nỗ lực hơn trong học tập, lao động sáng tạo, bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, sánh vai cùng các cường quốc năm châu, như tâm nguyện của Bác Hồ kính yêu", anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, 69 cán bộ Hội tiêu biểu toàn quốc được trao Giải thưởng 15 tháng 10, phần thưởng cao quý ghi nhận sự nỗ lực, sáng tạo và cống hiến của đội ngũ cán bộ Hội trên khắp mọi miền đất nước. Mỗi gương cán bộ Hội được trao tặng bằng khen, biểu trưng của T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và phần thưởng 2 triệu đồng của Báo Thanh Niên.

69 gương cán bộ Hội tiêu biểu được nhận Giải thưởng 15 tháng 10 ẢNH: ĐĂNG HẢI

Tại chương trình cũng diễn ra chuỗi hoạt động Youth Fest - Tự hào thanh niên Việt Nam năm 2025, với rất nhiều hoạt động. Trong đó, có chương trình "Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn"; Liên hoan ban nhạc, nhóm nhảy với chủ đề "Khát vọng vươn mình"; Lễ trao giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2025.

Ngày mai 12.10, sẽ diễn ra Lễ tuyên dương "Gia đình trẻ hạnh phúc"; liên hoan nghệ thuật của thiếu nhi thủ đô với chủ đề "Thành phố vì hòa bình"; đêm nhạc "Lời yêu thương muốn nói".