Kiểm tra việc có nhiều nguyên hiệu trưởng được bố trí làm giáo viên

Ngày 20.10, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết tỉnh đang kiểm tra toàn diện việc có nhiều nguyên hiệu trưởng được bố trí làm giáo viên tại phường Quy Nhơn Nam sau sắp xếp trường lớp.

"Quan điểm của tỉnh là nếu phát hiện sai phạm, tỉnh sẽ chấn chỉnh, xử lý nghiêm, không bao che. Sở GD-ĐT sẽ thông tin chính thức cho báo chí sau khi có kết luận cuối cùng", bà Lịch nói.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết tỉnh đang kiểm tra toàn diện việc có nhiều nguyên hiệu trưởng được bố trí làm giáo viên tại phường Quy Nhơn Nam sau sắp xếp trường lớp ẢNH: ĐỨC NHẬT

Trước đó, như Báo Thanh Niên đã thông tin, cuối tháng 9, có một số đơn kiến nghị, phản ánh về việc sắp xếp, bố trí nhân sự tại các cơ sở giáo dục ở phường Quy Nhơn Nam được gửi đến cơ quan chức năng.

Sau khi tiếp nhận, Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai tiến hành xác minh và xác định hồ sơ sắp xếp nhân sự tại 6 cơ sở giáo dục sau khi sáp nhập từ 13 trường chưa thể hiện đầy đủ căn cứ lựa chọn, bố trí cán bộ quản lý và kế toán.

Cụ thể, tại Trường tiểu học Kim Đồng, bà Đ.T.T.H, nguyên Hiệu trưởng Trường tiểu học Võ Văn Dũng, được bố trí làm hiệu trưởng sau sáp nhập. Trong khi đó, nguyên hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Đồng, Trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ được bố trí làm giáo viên. Sở GD-ĐT yêu cầu địa phương làm rõ căn cứ lựa chọn nhân sự, việc đối chiếu tiêu chuẩn và thứ tự ưu tiên.

Tại Trường THCS Quang Trung, bà C.T.H.N, nguyên Hiệu trưởng, được bố trí làm giáo viên. Sở GD-ĐT yêu cầu giải trình căn cứ sắp xếp trong bối cảnh trường vẫn có các chức danh phó hiệu trưởng.

Nhiều nguyên hiệu trưởng tại phường Quy Nhơn Nam được bố trí làm giáo viên sau sắp xếp trường lớp ẢNH: ĐỨC NHẬT

Hai trường hợp khác là ông N.A.V, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Huệ, và bà N.T.T.H, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Mây, cũng được bố trí làm giáo viên. Tại thời điểm sắp xếp, ông V. còn 2 năm 10 tháng công tác, bà H. còn 11 tháng; trong đó, ông V. có nguyện vọng nghỉ chế độ.

Ngoài ra, Sở GD-ĐT Gia Lai đề nghị làm rõ việc bố trí 2 kế toán tại Trường tiểu học Kim Đồng, bổ sung hồ sơ về vị trí việc làm và căn cứ áp dụng ngoại lệ (nếu có). Hồ sơ liên quan đến việc công khai phương án, tiếp nhận ý kiến và ban hành quyết định nhân sự cũng cần được hoàn thiện.

Theo Sở GD-ĐT, các nội dung phản ánh có căn cứ để tiếp tục kiểm tra nhưng chưa đủ cơ sở kết luận các quyết định nhân sự trái quy định hoặc xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân.

Sở đề nghị UBND phường Quy Nhơn Nam bổ sung hồ sơ, giải trình từng nội dung và rà soát các quyết định theo quy định. Trường hợp phát hiện sai sót, địa phương phải kịp thời điều chỉnh, khắc phục, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của viên chức.