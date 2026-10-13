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    Gia Lai: 1.900 viên chức giáo dục trúng tuyển thăng hạng năm 2026

    Đức Nhật
    Đức Nhật
    Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai vừa công bố kết quả thẩm định hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo dục năm 2026. Trong số 3.151 người đăng ký, có 1.900 người trúng tuyển.

    Ngày 13.10, Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai công bố kết quả thẩm định hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo dục năm 2026.

    Theo Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai, kỳ xét năm nay được phê duyệt tổng cộng 3.290 chỉ tiêu, trong khi có 3.151 viên chức đăng ký. Trong số người đăng ký, có 2.862 viên chức thuộc các xã, phường và 289 người công tác tại các đơn vị trực thuộc Sở GD-ĐT.

    Theo kết quả thẩm định, có 1.900 viên chức trúng tuyển, gồm 705 người được thăng lên hạng I, 1.076 người lên hạng II và 119 người lên hạng III. Như vậy, có 1.251 người không trúng tuyển trong tổng số 3.151 viên chức đăng ký.

    Gia Lai: 1.900 viên chức giáo dục trúng tuyển thăng hạng chức danh năm 2026 - Ảnh 1.

    1.900 viên chức giáo dục tại Gia Lai trúng tuyển thăng hạng năm 2026

    ẢNH: THIÊN ÂN

    Việc xác định người trúng tuyển căn cứ vào các tiêu chí, tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định đối với từng chức danh, đồng thời phải nằm trong chỉ tiêu được phân bổ.

    Trường hợp số lượng viên chức đủ điều kiện dự xét vượt chỉ tiêu được phê duyệt, việc lựa chọn được thực hiện theo thứ tự ưu tiên về thành tích trong hoạt động nghề nghiệp, giới tính nữ, người dân tộc thiểu số, độ tuổi và thời gian công tác.

    Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát thông tin, cập nhật tên các cơ sở giáo dục sau sắp xếp, sáp nhập để tổng hợp, phê duyệt kết quả xét thăng hạng.

    Cơ quan chức năng cũng sẽ tiếp nhận, giải quyết các kiến nghị liên quan đến kết quả thẩm định; thông báo kết quả xét thăng hạng và hướng dẫn bổ nhiệm, xếp lương đối với viên chức giáo dục trúng tuyển theo quy định.

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