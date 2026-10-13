Bộ Công an khởi công dự án nhà ở xã hội 24 tầng ở Gia Lai

Ngày 13.10, tại phường Quy Nhơn, Bộ Công an tổ chức lễ khởi công dự án nhà ở xã hội dành cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân. Đây là dự án nhà ở xã hội đầu tiên dành riêng cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân được triển khai tại Gia Lai.

Bộ Công an tổ chức khởi công dự án nhà ở xã hội dành cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại phường Quy Nhơn (Gia Lai) ẢNH: KIM LOAN

Dự án do Công ty TNHH MTV Bất động sản Phú Tài làm chủ đầu tư, triển khai trên khu đất rộng khoảng 5.700 m² tại đường Lê Thanh Nghị, phường Quy Nhơn. Công trình gồm khối chung cư cao 24 tầng nổi, dự kiến cung cấp khoảng 419 căn hộ dành cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

Theo thượng tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, thời gian qua, Bộ Công an đã phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố triển khai phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân. Việc phát triển quỹ nhà ở nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết của cán bộ, chiến sĩ, góp phần chăm lo đời sống, tạo điều kiện để lực lượng công an yên tâm thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự.

Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an, phát biểu tại lễ khởi công dự án ẢNH: KIM LOAN

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh dự án có ý nghĩa trong việc từng bước giải quyết nhu cầu nhà ở của lực lượng công an tỉnh. Ông đề nghị chủ đầu tư huy động đầy đủ nguồn lực tài chính, nhân lực và các điều kiện cần thiết, tổ chức thi công đúng quy định, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn công trình.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư cần đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, cảnh quan và các tiện ích thiết yếu, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt lâu dài của cán bộ, chiến sĩ.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi lễ, nhấn mạnh đây là dự án nhà ở xã hội đầu tiên dành riêng cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tại địa phương ẢNH: KIM LOAN

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cũng đề nghị Công an tỉnh chủ động phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công an, chủ đầu tư và cơ quan liên quan để kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Công an tỉnh cần rà soát nhu cầu nhà ở của cán bộ, chiến sĩ, phối hợp hướng dẫn thủ tục đăng ký mua, thuê mua nhà ở; rà soát đối tượng và điều kiện thụ hưởng, bảo đảm việc xét duyệt, phân phối căn hộ công khai, minh bạch, đúng quy định.