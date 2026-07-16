Khởi công dự án nhà ở xã hội cho lực lượng Công an nhân dân tại TP.HCM

Buổi lễ có sự tham dự của trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; thiếu tướng Hà Văn Tuyên, Cục trưởng Cục quản lý xây dựng và doanh trại H02, Bộ Công an; ông Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cùng lãnh đạo Công an TP.HCM và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Lãnh đạo Bộ Công an, UBND TP.HCM cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án nhà ở xã hội cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân vào sáng 16.7 Ảnh: ACĐP cung cấp

Phát biểu tại lễ khởi công, trung tướng Đặng Hồng Đức cho biết việc phát triển nhà ở không chỉ giải quyết nhu cầu an cư mà còn tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, tiếp tục cống hiến khi thường xuyên đối mặt với nhiều hiểm nguy trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Việc triển khai dự án là bước cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về phát triển nhà ở xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân; góp phần giúp cán bộ, chiến sĩ ổn định cuộc sống, yên tâm công tác và tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết thành phố đã phối hợp Bộ Công an thống nhất 12 vị trí để phát triển nhà ở cho lực lượng công an với tổng diện tích khoảng 24 ha.

Dự án khởi công hôm nay là dự án thứ 4 trong chương trình này. Đại diện chủ đầu tư - Công ty cổ phần an cư Đức Phú - cam kết huy động tối đa nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn lao động và hiệu quả đầu tư, góp phần mang đến môi trường sống văn minh, hiện đại và bền vững cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

Khởi công dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại phường Tăng Nhơn Phú Ảnh: ACĐP cung cấp

Dự án được xây dựng trên khu đất rộng 6.232 m2 tại số 7/39, khu phố Cây Dầu, phường Tăng Nhơn Phú, do liên danh Công ty cổ phần an cư Đức Phú và Công ty TNHH MTV Bạch Đằng đầu tư. Với tổng mức đầu tư gần 1.100 tỉ đồng, dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý 3/2028, góp phần bổ sung quỹ nhà ở cho lực lượng Công an nhân dân tại TP.HCM.