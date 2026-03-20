Giáo dục

Cảnh báo 'bẫy' tài liệu ôn thi viên chức giáo dục giả mạo trên mạng

Thanh Lộc
20/03/2026 15:43 GMT+7

Trước tình trạng nhiều trang mạng xã hội rao bán tài liệu ôn thi không chính thống, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị khuyến cáo thí sinh cảnh giác, chỉ sử dụng tài liệu chính thức để tránh rủi ro lừa đảo và thiệt hại kinh tế, đồng thời đề nghị công an vào cuộc xác minh, xử lý.

Ngày 20.3, Sở GD-ĐT Quảng Trị cho hay vừa có văn bản gửi Công an tỉnh đề nghị vào cuộc xác minh, xử lý các trang mạng xã hội rao bán tài liệu ôn thi tuyển viên chức giáo dục không chính thống.

Theo thông tin từ Sở GD-ĐT, những tài liệu đang được quảng cáo, buôn bán trên mạng không liên quan đến kỳ thi tuyển viên chức giáo dục năm học 2025 - 2026. Tuy vậy, kẻ xấu vẫn chào mời người mua, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo và gây thiệt hại kinh tế cho thí sinh, đồng thời ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan quản lý.

Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị đề nghị lực lượng công an tiến hành rà soát, làm rõ nguồn gốc các tài liệu, phương thức giao dịch và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra công bằng, minh bạch.

Cùng với đó, Sở GD-ĐT khuyến cáo thí sinh chỉ sử dụng tài liệu ôn tập chính thức do đơn vị công bố, tránh mua các tài liệu trôi nổi, không rõ nguồn gốc trên mạng.

Trước đó, khi thông tin Quảng Trị chuẩn bị tổ chức tuyển dụng 416 viên chức giáo dục được công bố, nhiều trang Facebook đã rao bán các bộ tài liệu ôn thi với giá khoảng 350.000 đồng/bộ, thu hút sự quan tâm của đông đảo giáo viên.

Theo ghi nhận, các trang này liên tục đăng tải nội dung quảng cáo “tài liệu ôn thi viên chức giáo dục” gắn với kỳ thi sắp diễn ra. Các bộ tài liệu được giới thiệu bao gồm kiến thức về luật Giáo dục, luật Viên chức cùng các thông tư, nghị định và nội dung chuyên ngành nhằm phục vụ việc ôn tập.

