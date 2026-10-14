Gia Lai yêu cầu giải trình việc 3 nguyên hiệu trưởng được bố trí làm giáo viên

Ngày 14.10, Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai cho biết đã báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh các nội dung phản ánh, kiến nghị liên quan đến công tác sắp xếp, bố trí nhân sự tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường Quy Nhơn Nam.

Sau sắp xếp trường học, bà M.H.T.Q, nguyên Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ, được bố trí làm giáo viên ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo kết quả kiểm tra, UBND phường Quy Nhơn Nam đã xây dựng đề án, phương án nhân sự, rà soát và ban hành quyết định bố trí, bổ nhiệm viên chức tại 6 cơ sở giáo dục sau khi sắp xếp từ 13 trường xuống còn 6 trường. Tuy nhiên, hồ sơ cung cấp cho tổ công tác của Sở GD-ĐT chưa thể hiện đầy đủ căn cứ lựa chọn nhân sự, thứ tự ưu tiên, việc công khai kết quả rà soát và một số nội dung liên quan đến bố trí cán bộ quản lý, kế toán.

Yêu cầu làm rõ việc lựa chọn hiệu trưởng sau sáp nhập

Tại Trường tiểu học Kim Đồng, sau khi sáp nhập Trường tiểu học Kim Đồng và Trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ, bà Đ.T.T.H, nguyên Hiệu trưởng Trường tiểu học Võ Văn Dũng, được bố trí làm hiệu trưởng.

Trong khi đó, bà H.T.H.T, nguyên Hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Đồng và bà M.H.T.Q, nguyên Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ, đều được bố trí làm giáo viên.

Theo Sở GD-ĐT, hồ sơ của UBND phường chưa thể hiện đầy đủ việc đối chiếu điều kiện, tiêu chuẩn và thứ tự ưu tiên giữa hai nguyên hiệu trưởng với những người được bố trí làm phó hiệu trưởng tại trường sau sáp nhập.

Vì vậy, sở đề nghị UBND phường làm rõ căn cứ lựa chọn hiệu trưởng từ nhóm trường khác, đồng thời bổ sung tài liệu chứng minh việc bố trí nhân sự theo các nghị quyết, công văn liên quan.

Một trường hợp khác được yêu cầu giải trình là bà C.T.H.N, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung trước khi sắp xếp. Sau sắp xếp, bà N. được bố trí làm giáo viên, dù trường vẫn có các chức danh phó hiệu trưởng. Hồ sơ cho thấy bà N. còn 21 tháng công tác đến tuổi nghỉ hưu.

Sở GD-ĐT đề nghị UBND phường làm rõ căn cứ không tiếp tục bố trí chức vụ quản lý đối với bà N.; đồng thời đối chiếu điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian công tác còn lại, phương án bố trí phó hiệu trưởng và chính sách áp dụng.

Sở cũng lưu ý không thể suy đoán quyền đương nhiên được bổ nhiệm chỉ dựa trên thời gian công tác còn lại của viên chức.

Làm rõ việc bố trí 2 kế toán tại một trường

Ngoài công tác bố trí cán bộ quản lý, Sở GD-ĐT yêu cầu UBND phường Quy Nhơn Nam làm rõ việc bố trí 2 viên chức kế toán tại Trường tiểu học Kim Đồng sau sắp xếp.

Hai người được bố trí là bà N.T.H, nguyên kế toán Trường tiểu học Kim Đồng, và bà N.T.B.M, nguyên kế toán Trường tiểu học Võ Văn Dũng.

Sở GD-ĐT đề nghị UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo UBND phường Quy Nhơn Nam khẩn trương bổ sung hồ sơ, giải trình các nội dung liên quan đến việc sắp xếp, bố trí nhân sự tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo báo cáo kiểm tra, vị trí kế toán được bố trí dùng chung cho cơ sở giáo dục, về nguyên tắc mỗi vị trí có một người. Trường hợp ngoại lệ phải đáp ứng các điều kiện cụ thể.

Do đó, Sở GD-ĐT đề nghị UBND phường bổ sung hồ sơ về loại hình trường, quy mô lớp, vị trí việc làm và căn cứ áp dụng ngoại lệ (nếu có), đồng thời đề xuất phương án xử lý phù hợp.

Về việc công khai phương án sắp xếp nhân sự, UBND phường Quy Nhơn Nam báo cáo đã công khai đề án, phương án và thông tin kết quả rà soát, lựa chọn nhân sự tại cuộc họp ngày 20.8.

Tuy nhiên, hồ sơ cung cấp chưa làm rõ đầy đủ thời điểm công khai, việc tiếp nhận ý kiến và trình tự ký ban hành các quyết định nhân sự. Sở GD-ĐT đề nghị bổ sung nhật ký xử lý văn bản, hồ sơ trình ký, biên bản họp cùng các tài liệu liên quan để xác định trình tự thực hiện.

Chưa đủ cơ sở kết luận quyết định nhân sự trái quy định

Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai đánh giá những nội dung phản ánh có căn cứ để tiếp tục kiểm tra, làm rõ. Tuy nhiên, hiện chưa đủ cơ sở kết luận các quyết định bố trí, bổ nhiệm nhân sự trái quy định hoặc xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi chưa hoàn tất việc đối chiếu hồ sơ và quy định áp dụng.

Sở đề nghị UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo UBND phường Quy Nhơn Nam khẩn trương bổ sung hồ sơ, giải trình từng nội dung; rà soát các quyết định nhân sự theo đúng thẩm quyền và quy định hiện hành. Nếu xác định có sai sót, địa phương cần kịp thời điều chỉnh, khắc phục.

Quá trình rà soát phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của viên chức và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định liên quan.