Bộ trưởng GD-ĐT: Không để xảy ra mất đoàn kết sau sắp xếp trường học

Ngày 2.10, Bộ GD-ĐT tổ chức hội nghị trực tuyến với 34 tỉnh, thành để rà soát, đánh giá một số nhiệm vụ trọng tâm đầu năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông.

3.559 hiệu trưởng, hiệu phó xin nghỉ chế độ

Báo cáo tại hội nghị, ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông, cho biết, 34/34 địa phương đã thực hiện sắp xếp, số cơ sở giáo dục công lập, giảm từ 37.530 xuống 18.555, tương ứng 50,6%.

Ông Thái Văn Tài báo cáo về tình hình sắp xếp trường học ẢNH: MOET

Sau sắp xếp hình thành 13.518 cơ sở tổ chức theo mô hình đa cơ sở chiếm 72,9%; hình thành 2.418 trường phổ thông nhiều cấp học, gồm 2.013 trường TH-THCS, 391 trường THCS-THPT và 14 trường 3 cấp. Theo số liệu báo cáo của các địa phương, có 10.534 phân hiệu đã được thành lập.

"Việc giảm đầu mối pháp nhân không làm giảm tương ứng các địa điểm dạy học; các phân hiệu, điểm trường cần thiết vẫn được duy trì để bảo đảm tiếp cận giáo dục. Mục tiêu tinh gọn đầu mối cơ bản đạt. Nguyên tắc duy trì hoạt động dạy học và quyền học tập của học sinh cơ bản được bảo đảm", theo báo cáo.

Tuy nhiên, ông Tài cũng nêu thực tế số trường sau sắp xếp còn nhiều phân hiệu, điểm trường, điều này cần được tiếp tục thực hiện tinh gọn trong thời gian tới để bảo đảm hiệu quả vận hành, đầu tư cơ sở vật chất và sử dụng đội ngũ giáo viên.

Số cán bộ quản lý giảm sau sắp xếp là 33.870 người. Trong đó, 21.009 người được bố trí làm giáo viên, 479 người chuyển công tác khác, 3.559 người nghỉ chế độ, 8.823 người đang trong quá trình thực hiện phương án bố trí.

Toàn quốc hiện có 1.081.727 giáo viên. Theo tính toán sơ bộ nhu cầu bổ sung giáo viên năm học 2026 - 2027 còn khoảng 43.267 người, tập trung ở một số cấp học, môn học và địa bàn. Việc rà soát đội ngũ đã chuyển từ cách tính tổng số sang xác định theo cấp học - môn học - địa bàn - cơ sở, tạo cơ sở cho điều tiết và tuyển dụng có trọng tâm.

Không để cán bộ quản lý tâm tư, mất đoàn kết

Thanh Hoá là một trong những địa phương giảm đầu mối cơ sở giáo dục sau sắp xếp cao nhất cả nước với tỷ lệ 60,4%.

Ông Đỗ Đức Quế, Giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa, thông tin, sau sắp xếp, toàn tỉnh giảm 1.660 cán bộ quản lý, trong đó 1.541 người chuyển xuống làm giáo viên và 119 người nghỉ theo chế độ. Để bảo đảm chất lượng giáo dục, ông Quế cho rằng, cần có những giải pháp về chính sách cán bộ quản lý sau sắp xếp.

Theo Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Nguyễn Tấn Phát, sau sắp xếp, thành phố có 2.841 cơ sở giáo dục, trong đó có 1.486 trường công lập, 1.355 trường ngoài công lập. Để đáp ứng số lượng học sinh lớn, đặc biệt là tăng áp lực dân số cơ học, thành phố đã chủ động triển khai chiến dịch 150 ngày đêm xây dựng 1.000 phòng học. Kết quả khi kết thúc chiến dịch, có 1.027 phòng học, vượt chỉ tiêu 27 phòng học.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn đề nghị không để cán bộ quản lý tâm tư, mất đoàn kết sau sắp xếp trường ẢNH: MOET

Theo Bộ GD-ĐT, phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn lưu ý, phải rà soát, đánh giá thật kỹ, đặt sự thuận lợi, lợi ích của người học lên làm đầu, không làm giảm đi cơ hội tiếp cận giáo dục của học sinh. Từ đó hoàn thành pháp lý, phân rõ quyền hạn, trách nhiệm của từng vị trí trong trường học.

Về đội ngũ cán bộ quản lý, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đề nghị địa phương tham mưu, làm tốt công tác tư tưởng, giải quyết chế độ cho cán bộ, không để cán bộ tâm tư, xảy ra tình trạng mất đoàn kết sau sắp xếp trường học. Việc này phải báo cáo Bộ GD-ĐT trước ngày 15.10.

Bộ trưởng cũng lưu ý việc điều động, luân chuyển giáo viên phải dựa trên các số liệu chính xác mới giải quyết được tình trạng thừa, thiếu cục bộ.