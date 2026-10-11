Gia Lai thiếu hơn 4.500 giáo viên sau sắp xếp trường lớp

Ngày 11.10, Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị vừa có báo cáo kết quả thực hiện chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó nêu thực trạng thiếu giáo viên và những khó khăn về cơ sở vật chất sau khi sắp xếp trường lớp.



Theo đó, quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức lại mạng lưới cơ sở giáo dục, đô thị hóa và dịch chuyển dân cư khiến quy mô, nhu cầu giáo dục trên địa bàn tỉnh có nhiều thay đổi. Địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều, nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và biên giới tiếp tục đặt ra yêu cầu lớn về đầu tư trường lớp, đội ngũ giáo viên và bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục.

Tính đến ngày 20.9, sau khi sắp xếp trường lớp, toàn tỉnh có 717 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập, cùng 588 phân hiệu. Toàn ngành có 21.178 lớp với 739.528 học sinh, học viên.

Về cơ sở vật chất, toàn tỉnh có 19.924 phòng học, tỷ lệ kiên cố hóa bình quân đạt 80,7%. Tuy nhiên, toàn ngành mới có 19.507 bộ thiết bị dạy học tối thiểu, đáp ứng bình quân 52,8% so với quy định.

Sau sắp xếp trường lớp, ngành giáo dục Gia Lai còn thiếu 4.502 giáo viên ẢNH: TRANG ANH

Theo Sở GD-ĐT, tình trạng này đặt ra yêu cầu bổ sung phòng học, phòng bộ môn, thiết bị dạy học và cải tạo cơ sở vật chất, nhất là tại những trường có quy mô học sinh tăng hoặc tiếp nhận học sinh từ các đơn vị được tổ chức lại.

Đáng chú ý, toàn tỉnh hiện có 33.895 giáo viên, trong đó 772 cán bộ quản lý được điều tiết sang vị trí giáo viên. Trong khi đó, nhu cầu theo định mức và tổ chức dạy học thực tế là 38.397 giáo viên. Như vậy, ngành giáo dục Gia Lai còn thiếu 4.502 giáo viên so với nhu cầu.

Để khắc phục tình trạng này, tỉnh đã phân bổ 2.842 chỉ tiêu hợp đồng lao động. Tuy nhiên, theo Sở GD-ĐT, đây chỉ là giải pháp hỗ trợ trước mắt. Việc thiếu giáo viên tiếp tục gây khó khăn cho công tác tổ chức dạy học và nâng cao chất lượng giáo dục.

Trước thực trạng trên, Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai kiến nghị Bộ GD-ĐT quan tâm tham mưu các giải pháp bảo đảm đủ giáo viên cho địa phương; bố trí nguồn lực thực hiện hợp đồng lao động trong trường hợp chưa được giao đủ biên chế.

Đồng thời, Sở đề xuất nghiên cứu các chính sách đủ mạnh để thu hút, giữ chân giáo viên và nhân viên trường học tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới và những địa bàn khó tuyển dụng.