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    Giáo dục

    Xác minh phản ánh giáo viên giao hơn 10 trang bài tập về nhà

    Đức Nhật
    Đức Nhật
    UBND phường Bình Định (Gia Lai) yêu cầu Trường tiểu học số 1 xác minh phản ánh của phụ huynh về việc giáo viên giao bài tập về nhà có lúc hơn 10 trang A4, gây áp lực cho học sinh.

    Ngày 2.10, UBND phường Bình Định cho biết đã yêu cầu Trường tiểu học số 1 phường Bình Định kiểm tra, xác minh phản ánh của phụ huynh về việc giáo viên giao khối lượng bài tập về nhà lớn cho học sinh lớp 5.

    Xác minh phản ánh học sinh lớp 5 làm bài tập về nhà hơn 10 trang A4 - Ảnh 1.

    Trường tiểu học số 1 phường Bình Định

    ẢNH: ĐỨC NHẬT

    Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng của một phụ huynh có con học lớp 5 tại Trường tiểu học số 1 phường Bình Định, phản ánh giáo viên chủ nhiệm Q.T.M.H giao nhiều bài tập về nhà.

    Theo phụ huynh này, có những buổi tối học sinh phải chép bài, làm bài tập và chuẩn bị bài mới với khối lượng hơn 10 trang A4. Việc này khiến học sinh và cha mẹ chịu áp lực, đồng thời làm các em có ít thời gian nghỉ ngơi.

    Phụ huynh đề nghị giáo viên xem xét lại khối lượng bài tập, tránh tạo áp lực quá lớn cho học sinh lớp 5.

    "Cô cho bài về nhà là tốt cho học sinh, nhưng làm ơn cô xem lại khối lượng các cháu phải hoàn thành", phụ huynh viết trên mạng xã hội.

    Nhà trường yêu cầu giáo viên giải trình

    Nói với phóng viên Thanh Niên, một nhóm học sinh lớp 5 đang học tại trường cho biết bình thường thầy cô không giao bài tập về nhà. Những học sinh chưa hoàn thành bài tập trên lớp có thể mang về nhà để tiếp tục làm cho xong.

    Xác minh phản ánh học sinh lớp 5 làm bài tập về nhà hơn 10 trang A4 - Ảnh 2.

    Lãnh đạo Trường tiểu học số 1 phường Bình Định cho biết sẽ xác minh vụ việc và chấn chỉnh nếu có sai sót, nhằm hạn chế áp lực đối với học sinh

    ẢNH: ĐỨC NHẬT

    Ông Lê Sơn Khoa, Hiệu trưởng Trường tiểu học số 1 phường Bình Định, cho biết tài khoản đăng bài của phụ huynh là ẩn danh. Tuy nhiên, sau khi nắm thông tin, nhà trường đã yêu cầu giáo viên chủ nhiệm Q.T.M.H báo cáo, giải trình.

    Theo ông Khoa, nhà trường luôn quán triệt chủ trương không giao bài tập về nhà cho học sinh tiểu học, hướng tới việc hoàn thành bài tập ngay tại lớp.

    Đối với trường hợp được phụ huynh phản ánh, lãnh đạo nhà trường cho rằng có thể học sinh chưa hoàn thành bài tập trên lớp nên giáo viên yêu cầu các em tiếp tục hoàn thành tại nhà.

    "Cô H. là giáo viên có kinh nghiệm lâu năm, giảng dạy tốt và nhiệt tình. Nhiều năm qua chưa nhận được bất cứ phản ánh nào của phụ huynh về phương pháp dạy của nhà trường cũng như cô H.", ông Khoa nói.

    "Chúng tôi đã yêu cầu cô H. báo cáo vụ việc. Hiện chúng tôi đã nhận được báo cáo miệng của cô H. Theo cô H., những bài chưa làm kịp trên lớp học sinh mang về nhà tiếp tục hoàn thành, chứ thực ra cô không giao bài tập gì cả. Tuy nhiên, nhà trường đang yêu cầu cô H. báo cáo, giải trình bằng văn bản cụ thể", ông Khoa nói.

    Nhà trường cũng cho biết sẽ tiếp tục họp với các tổ chuyên môn và giáo viên để xác minh vụ việc. Trên cơ sở đó, trường sẽ có biện pháp chấn chỉnh nếu cần thiết, nhằm đảm bảo việc dạy và học đúng quy định, hạn chế áp lực đối với học sinh.

    Sau khi sáp nhập, Trường tiểu học số 1 phường Bình Định có 2 cơ sở, với hơn 2.000 học sinh và 55 lớp.

    Ông Võ Tiến Sĩ, Phó chủ tịch UBND phường Bình Định, cho biết địa phương đã nắm thông tin và yêu cầu Trường tiểu học số 1 phường Bình Định rà soát, xác minh phản ánh.

    Ngoài ra, UBND phường Bình Định sẽ làm việc với ban giám hiệu 5 trường học trên địa bàn để quán triệt, rà soát các nội dung liên quan đến việc giao bài tập về nhà cho học sinh.

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