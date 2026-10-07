Gia Lai quy định mức thu bữa ăn bán trú tối đa 40.000- 45.000 đồng/ngày

Ngày 7.10, UBND tỉnh Gia Lai ban hành quy định mức thu và cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo tại cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh. Quy định này áp dụng từ ngày 15.10.

Theo đó, dịch vụ trông giữ, chăm sóc trẻ ngoài giờ có mức thu 8.000 đồng/trẻ/giờ. Nếu trông giữ vào ngày nghỉ hằng tuần, nghỉ hè, mức thu tối đa 32.000 đồng/trẻ/ngày.

Dịch vụ bữa ăn sáng có mức thu 12.000 đồng/ngày đối với trẻ mầm non. Bữa ăn bán trú, không bao gồm ăn sáng, tối đa 40.000 đồng/học sinh/ngày đối với mầm non, tiểu học và 45.000 đồng/học sinh/ngày đối với THCS, THPT. Mức thu này bao gồm thực phẩm, điện, nước, chất đốt, công nấu ăn và các chi phí hợp lý liên quan.

Trong năm 2025 bữa ăn bán trú được quy định ở cấp mầm non và tiểu học là 30.000 đồng/học sinh/ngày. Đối với cấp THCS và THPT là 35.000 đồng/học sinh/ngày.

Từ 15.10, các trường công lập ở Gia Lai áp dụng mức thu bữa ăn bán trú tối đa 40.000 - 45.000 đồng/học sinh/ngày, tùy cấp học ẢNH: TRANG ANH

Đối với dịch vụ bán trú năm đầu tiên, gồm chăm sóc và trang thiết bị phục vụ bán trú lần đầu, mức thu tối đa 215.000 đồng/học sinh/tháng. Từ năm thứ hai, mức thu tối đa 170.000 đồng/học sinh/tháng.

Một số dịch vụ phục vụ hoạt động giáo dục cũng được quy định mức thu tối đa. Trong đó, trẻ mẫu giáo làm quen tiếng Anh với giáo viên Việt Nam là 10.000 đồng/trẻ/tiết; hoạt động giáo dục kỹ năng sống, ngoài giờ chính khóa đối với mầm non và tiểu học là 10.000 đồng/học sinh/tiết. Hoạt động tham quan, trải nghiệm theo kế hoạch giáo dục tối đa 500.000 đồng/học sinh/hoạt động.

UBND tỉnh Gia Lai lưu ý đây là mức thu tối đa. Việc sử dụng dịch vụ phải dựa trên nhu cầu, đăng ký tự nguyện của phụ huynh hoặc người giám hộ và người học. Các cơ sở giáo dục không được gắn việc đăng ký, nộp tiền dịch vụ với tuyển sinh, xếp lớp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện hoặc quyền tiếp cận các hoạt động giáo dục bắt buộc.

Trước khi thu, nhà trường phải xây dựng phương án, dự toán thu - chi và công khai nội dung dịch vụ, mức thu, các khoản chi, phương thức thu cùng chính sách miễn, giảm nếu có. Tiền ăn được thu theo số bữa thực tế; trường hợp học sinh nghỉ học hoặc dịch vụ không được cung cấp phải hoàn trả, khấu trừ hoặc quyết toán theo thỏa thuận công khai.

Các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm giải trình về mức thu, nội dung chi và chất lượng dịch vụ, đồng thời chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát theo quy định.