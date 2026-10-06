Gia Lai chi 63 tỉ đồng rà phá bom mìn sau chiến tranh trên 1.550 ha đất

Ngày 6.10, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2026 - 2030.

Dự án do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh làm chủ đầu tư, triển khai tại phường Hoài Nhơn và các xã Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Ân, Vân Canh, An Toàn.

Bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh tại Gia Lai ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo quyết định, dự án thuộc nhóm C, có tổng mức đầu tư khoảng 63 tỉ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý, được bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

Trong tổng kinh phí này, hơn 51,2 tỉ đồng dành cho công tác rà phá bom mìn, vật nổ; hơn 11,3 tỉ đồng cho các chi phí khác và 470 triệu đồng dự phòng.

Dự án sẽ rà phá bom mìn, vật nổ trên cạn đến độ sâu 0,5 m tính từ mặt đất tự nhiên hiện tại, với tổng diện tích 1.550 ha. Số bom mìn, vật nổ phát hiện trong quá trình thực hiện sẽ được thu gom và hủy theo quy định.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, việc triển khai dự án nhằm xử lý hậu quả chiến tranh, từng bước thu hẹp diện tích đất bị ô nhiễm bom mìn, tạo quỹ đất an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác rà phá cũng nhằm giảm nguy cơ tai nạn, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân; đồng thời phục vụ đầu tư xây dựng hạ tầng, thu hút đầu tư và phát huy tiềm năng của các địa phương.

UBND tỉnh Gia Lai xác định đây là nhiệm vụ lâu dài, gắn công tác khắc phục hậu quả bom mìn với mục tiêu phát triển bền vững, bảo đảm an ninh và an toàn cộng đồng.

UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức triển khai dự án theo đúng quy định. Chủ tịch UBND các địa phương có diện tích thực hiện dự án cùng các sở, ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp trong quá trình thực hiện.