Khánh Hòa đặt mục tiêu làm sạch hơn 160.000 ha đất nhiễm bom mìn

Ngày 17.9, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ban hành kế hoạch triển khai Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh giai đoạn 2026 - 2045, thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình hồi tháng 6.2026.

Theo báo cáo, hiện trạng tồn lưu ô nhiễm bom mìn, vật nổ sau chiến tranh, Khánh Hòa có 59/64 xã, phường bị xác định ô nhiễm, với tổng diện tích 167.168,1 ha. Bom mìn, vật nổ sót lại sau chiến tranh tập trung nhiều ở các khu vực miền núi, căn cứ quân sự cũ, thao trường, bãi tập và khu vực rừng.

Từ năm 2010 - 2025, tỉnh mới rà phá được 6.188,2 ha, một con số rất nhỏ so với phần còn lại, trong khi tai nạn do bom mìn, vật nổ vẫn thường xuyên xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng công binh Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa hủy quả bom còn sót lại sau chiến tranh ẢNH: HÀN CỐC

Trong hơn 160.000 ha đất còn ô nhiễm, phần lớn không nằm ở nơi hoang vắng. Khu dân cư tập trung và các xã biên giới chiếm diện tích lớn nhất, hơn 35.400 ha, kế đến là đất sản xuất nông, lâm nghiệp với gần 33.800 ha...

Để giải quyết dứt điểm, tỉnh Khánh Hòa chia lộ trình làm sạch đất ô nhiễm thành ba chặng. Từ nay đến năm 2030, khoảng 29.976 ha sẽ được rà phá, tập trung tại các phường Nha Trang, Bắc Nha Trang, Tây Nha Trang, Nam Nha Trang và các xã ven biển phía bắc như Đại Lãnh, Vạn Ninh, Vĩnh Hải, Cà Ná.

Giai đoạn 2031 - 2040, khoảng 87.510 ha trải khắp Phan Rang, Ninh Hòa, Diên Khánh và vùng phụ cận sẽ được làm sạch. Giai đoạn 2041 - 2045, tỉnh tiếp tục rà phá khoảng 43.490 ha còn lại tại các xã Bác Ái, Mỹ Sơn và Phước Hà.

Bộ đội Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa rà soát vật liệu nổ, bom mìn trước khi thực hiện quy tập hài cốt liệt sĩ ẢNH: HÀN CỐC

UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo ưu tiên khảo sát, rà phá bom mìn, vật nổ tại các khu vực phục vụ nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, các công trình quốc phòng, an ninh, Khu kinh tế Vân Phong, dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1, Ninh Thuận 2, dự án tái định cư phục vụ điện hạt nhân, cảng Cà Ná, các dự án giao thông trọng điểm, khu công nghiệp, khu đô thị, khu tái định cư và các công trình phát triển kinh tế xã hội.

Tỉnh Khánh Hòa cũng đặt mốc thời gian cụ thể: đến năm 2030 không còn xảy ra tai nạn do thiếu nhận thức về bom mìn, vật nổ trên toàn tỉnh; đến năm 2040, 100% nạn nhân và gia đình nạn nhân bom mìn được tiếp cận dịch vụ công tác xã hội, phục hồi chức năng, hỗ trợ kinh tế, việc làm.