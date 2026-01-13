Thủ tướng: Đưa Việt Nam thành hình mẫu quốc tế về rà phá bom mìn

Chiều 13.1, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam, đã chủ trì hội nghị tổng kết thực hiện chương trình rà phá bom mìn giai đoạn 2010 - 2025 (Chương trình 504).

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị chiều 13.1 ẢNH: NHẬT BẮC

Trong 15 năm qua, Việt Nam với sự hỗ trợ, hợp tác của 6 nước và 14 tổ chức quốc tế đã triển khai hiệu quả Chương trình 504. Hoạt động nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng Việt Nam sớm trở thành quốc gia phát triển, bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân, mang lại môi trường an toàn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Nếu như từ năm 2010 đến 2016 có 463 nạn nhân do bom mìn sót lại sau chiến tranh gây ra, thì từ sau năm 2017 có năm chỉ xảy ra 1 đến 2 vụ tai nạn do bom mìn. Nhiều địa phương trong nhiều năm không xảy ra vụ việc nào.

Về thực hiện xác nhận mức độ khuyết tật cho nạn nhân bom mìn, đến năm 2025, đã có 100% đơn vị cấp xã xác định, phân loại, xếp hạng và cấp thẻ cho 3,5 triệu người khuyết tật được trợ cấp hàng tháng và được hỗ trợ phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống...

Giai đoạn 2010 - 2025, toàn quốc đã dành tổng kinh phí gần 29.000 tỉ đồng triển khai 8.844 dự án khảo sát, rà phá bom mìn, vật nổ, làm sạch khoảng gần 530.000 ha, trong tổng số diện tích nghi ngờ ô nhiễm bom mìn ở Việt Nam là 6,1 triệu ha đất của cả nước…

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Việt Nam vừa kỷ niệm 80 năm giành độc lập dân tộc, nhưng có hơn 40 năm chiến tranh và 30 năm bị bao vây, cấm vận, gây hậu quả nặng nề và lâu dài.

Tuy nhiên, với tinh thần gác lại quá khứ, tôn trọng sự khác biệt, khai thác điểm tương đồng, hướng tới tương lai, Việt Nam trở thành hình mẫu trong quan hệ quốc tế, thể hiện tính nhân văn cao cả, nhân đạo sâu sắc của dân tộc Việt Nam.

Theo Thủ tướng Chính phủ, chiến tranh đã lùi xa nhưng hậu quả vẫn rất nặng nề, nhất là đối với những thân nhân gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, những thương bệnh binh, người bị nhiễm chất độc da cam…

Đại diện các nước, tổ chức quốc tế tham dự hội nghị ẢNH: NHẬT BẮC

Trong đó, bom mìn còn sót lại sau chiến tranh đã cướp đi mạng sống của hơn 40.000 người vô tội, làm trên 60.000 người bị thương, hàng ngàn gia đình lâm vào cảnh khó khăn, môi trường sống, thiên nhiên bị tàn phá, tạo lực cản lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội.

Điểm lại kết quả sau 15 năm thực hiện Chương trình 504, Thủ tướng khẳng định, Việt Nam trở thành hình mẫu về hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh trên thế giới. Hợp tác quốc tế về rà phá bom mìn là thông điệp của một Việt Nam trân trọng giá trị hòa bình.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trước mắt khẩn trương xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành Pháp lệnh khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh. Huy động, sử dụng tối đa các nguồn lực trong nước và quốc tế, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành một "hình mẫu quốc tế tiên phong" trên mặt trận rà phá bom mìn, khắc phục hậu quả chiến tranh.