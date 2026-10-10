Cần hỗ trợ các nhà khoa học phát huy năng lực nghiên cứu

Ngày 10.10, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác làm việc với giáo sư (GS) Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), về các đề xuất hỗ trợ hoạt động khoa học, công nghệ.

GS Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), phát biểu tại buổi làm việc ẢNH: ĐỨC NHẬT

Tại buổi làm việc, Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo tiến độ xử lý các kiến nghị của GS Trần Thanh Vân và Trung tâm ICISE, tập trung vào việc bảo đảm kinh phí tổ chức hội thảo khoa học quốc tế, hỗ trợ các nhóm nghiên cứu trẻ thông qua Quỹ Nafosted và đơn giản hóa thủ tục visa cho nhà khoa học nước ngoài.

Đáng chú ý, các bộ, ngành thống nhất định hướng đầu tư hạ tầng Trung tâm thí nghiệm dùng chung phục vụ nghiên cứu chuyên sâu. UBND tỉnh Gia Lai đang xem xét bố trí địa điểm, quỹ đất khoảng 1,3 ha và phối hợp với ICISE hoàn thiện đề án.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận những đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của GS Trần Thanh Vân và GS Lê Kim Ngọc đối với sự phát triển khoa học, giáo dục và tương lai thế hệ trẻ Việt Nam.

Về hỗ trợ nghiên cứu, Phó thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn ICISE hoàn thiện hồ sơ hỗ trợ 4 nhóm nghiên cứu, phấn đấu đầu năm 2027 các nhóm được tiếp cận nguồn kinh phí từ chương trình nghiên cứu cơ bản của bộ.

Đối với đề xuất xây dựng phòng thí nghiệm, Phó thủ tướng thống nhất định hướng phối hợp với Trường đại học Quy Nhơn nghiên cứu địa điểm, xây dựng dự án và trình cấp có thẩm quyền xem xét đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tạo điều kiện để các nhà khoa học phát huy năng lực nghiên cứu ẢNH: ĐỨC NHẬT

Phòng thí nghiệm được định hướng phục vụ dùng chung, tạo điều kiện cho các nhóm nghiên cứu của ICISE triển khai hoạt động chuyên môn, đồng thời tận dụng cơ sở vật chất và năng lực quản lý, vận hành của Trường đại học Quy Nhơn.

Phó thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương phối hợp chặt chẽ, chủ động tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách và thủ tục, tạo điều kiện để các nhà khoa học phát huy năng lực nghiên cứu. UBND tỉnh Gia Lai được đề nghị tiếp tục hỗ trợ ICISE, phối hợp xây dựng đề án phát triển Khu đô thị khoa học, hướng tới hình thành mô hình phát triển khoa học, công nghệ có sức lan tỏa.

Phó thủ tướng cũng đề nghị nghiên cứu tổ chức Đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi thành sự kiện thường niên, từng bước mở rộng quy mô, tăng cường kết nối các nhà khoa học, chuyên gia, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp trong nước, quốc tế.

Qua đó, phát huy vai trò của ICISE trong thu hút tri thức, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và phát triển các lĩnh vực khoa học, công nghệ mới, trong đó có công nghệ lượng tử.