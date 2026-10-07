Hơn 60 chuyên gia từ 12 quốc gia bàn chuyện gì tại Quy Nhơn?

Sáng 7.10, Hội Gặp gỡ Việt Nam và Trung tâm quốc tế Khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE) phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai khai mạc hội nghị Khoa học và công nghệ để phát triển bền vững tại Quy Nhơn.

Sự kiện được tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ KH-CN và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST), theo hình thức mời đại biểu tham dự.

Thứ trưởng Bộ KH-CN Trần Trung Tính (thứ 2, bên trái), GS Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Gặp gỡ Việt Nam (thứ 2 bên phải) và các nhà khoa học tại hội nghị ẢNH: ICISE

Đây là hội nghị thứ tư trong chuỗi hội nghị liên ngành về khoa học và xã hội do Hội Gặp gỡ Việt Nam tổ chức tại Việt Nam, sau các hội nghị "Khoa học cơ bản và xã hội" (2016), "Khoa học để phát triển" (2018) và "Khoa học, đạo đức học và phát triển con người" (2022).

Từ AI đến công nghệ lượng tử, năng lượng hạt nhân

Theo ban tổ chức, sự phát triển nhanh của khoa học và công nghệ đang mở ra nhiều khả năng mới trong năng lượng, trí tuệ nhân tạo (AI), y tế, công nghệ lượng tử và nghiên cứu Trái Đất. Tuy nhiên, những tiến bộ này cũng đặt ra các vấn đề về xã hội, đạo đức, kinh tế, chính sách công và quan hệ quốc tế.

Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW, hội nghị là dịp để các nhà khoa học, chuyên gia, nhà hoạch định chính sách và ngoại giao trao đổi về việc đưa thành tựu khoa học vào thực tiễn, phục vụ phát triển xã hội.

Thứ trưởng Bộ KH-CN Trần Trung Tính phát biểu tại hội nghị ẢNH: ICISE

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ KH-CN Trần Trung Tính cho rằng khoa học và công nghệ không chỉ là động lực then chốt của tăng trưởng kinh tế mà còn là nền tảng bảo đảm phát triển bền vững, bao trùm, lấy con người làm trung tâm và bảo vệ môi trường cho các thế hệ tương lai.

Theo Thứ trưởng Trần Trung Tính, Việt Nam cần tăng cường năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ, đào tạo nhân lực trình độ cao và đẩy mạnh hợp tác quốc tế, đồng thời gắn kết Nhà nước, viện trường và doanh nghiệp trong ứng dụng, chuyển giao và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Chương trình gồm các phiên thảo luận bàn tròn về khoa học, ngoại giao và hoạch định chính sách; kéo dài tuổi thọ; cách mạng lượng tử; hóa học bền vững; khám phá Trái Đất từ vũ trụ; AI; năng lượng hạt nhân và lộ trình chuyển dịch năng lượng tại các nền kinh tế tăng trưởng nhanh, trong đó có Việt Nam.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc hội nghị Khoa học và công nghệ để phát triển bền vững tại Quy Nhơn ẢNH: ICISE

Các nhà khoa học trong nước và quốc tế tham dự hội nghị Khoa học và công nghệ để phát triển bền vững ẢNH: ICISE

Đáng chú ý, hội nghị có phiên đặc biệt "Hội thảo Liên minh Nghị viện thế giới (IPU): Ngoại giao nghị viện và ngoại giao khoa học trong bối cảnh xung đột - Trao đổi chung Arusha - Quy Nhơn", tập trung vào mối liên hệ giữa ngoại giao nghị viện, ngoại giao khoa học và các vấn đề quốc tế đương đại.

Gia Lai kỳ vọng Quy Nhơn thành điểm đến khoa học quốc tế

Phát biểu tại hội nghị, ông Lâm Hải Giang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho rằng các nội dung được thảo luận, từ ngoại giao khoa học, hoạch định chính sách đến AI, công nghệ lượng tử, hóa học bền vững, quan sát Trái Đất và chuyển dịch năng lượng, đều gắn với bài toán phát triển bền vững của các quốc gia và địa phương.

Ông Lâm Hải Giang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, dự khai mạc hội nghị ẢNH: ICISE

Theo ông Giang, Gia Lai đang có không gian phát triển rộng hơn, với sự phong phú về hệ sinh thái, văn hóa và tiềm năng kinh tế. Điều này mở ra cơ hội liên kết nông nghiệp, công nghiệp, năng lượng, logistics, du lịch và kinh tế biển, đồng thời đặt ra yêu cầu về quản lý tài nguyên, bảo vệ rừng, bảo đảm nguồn nước và thích ứng biến đổi khí hậu.

Ông Giang nhấn mạnh Gia Lai lựa chọn khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực phát triển; tăng cường cởi mở, hợp tác quốc tế để nâng cao năng lực; đồng thời lấy chất lượng sống của người dân và sự bền vững của môi trường làm mục tiêu.

"Tỉnh Gia Lai mong muốn Quy Nhơn không chỉ là nơi diễn ra những hội nghị khoa học chất lượng cao, mà từng bước trở thành điểm đến thường xuyên của các hội nghị, hội thảo và diễn đàn khoa học quốc tế", ông Giang nói.

Hội nghị Khoa học và công nghệ để phát triển bền vững sẽ bế mạc vào chiều 8.10.