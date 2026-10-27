Truy bắt 3 phạm nhân trốn trại A2: Khánh Hòa yêu cầu người dân không được vào rừng

Chiều 27.10, UBND xã Diên Lâm (Khánh Hòa) phát đi thông báo yêu cầu người dân nâng cao cảnh giác, phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự trong thời gian lực lượng chức năng truy tìm 3 phạm nhân trốn Trại giam A2 (Bộ Công an, đóng tại xã Diên Lâm).

Nhiều địa phương lân cận như Nam Ninh Hòa, Bắc Khánh Vĩnh, Trung Khánh Vĩnh... cũng phát đi thông báo tương tự.

Không được vào rừng lấy mây, bắt ong

Theo thông báo, từ 12 giờ ngày 27.10 đến hết ngày 30.10, người dân tuyệt đối không đi lên khu vực vùng núi, không vào địa bàn quản lý của Trại giam A2 nhằm bảo đảm an toàn và phục vụ công tác truy bắt.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân khóa cửa nhà cẩn thận, quản lý tài sản, phương tiện cá nhân; không chứa chấp, che giấu hoặc hỗ trợ các phạm nhân lẩn trốn.

Khi phát hiện người lạ có biểu hiện nghi vấn hoặc có thông tin liên quan, người dân cần nhanh chóng báo cho Công an xã Diên Lâm hoặc Trại giam A2.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân không đi rẫy quanh khu vực Trại giam A2 ẢNH: KỲ NAM

Cùng thời điểm, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bắc Khánh Vĩnh phát đi cảnh báo, đặc biệt đối với người dân thôn Suối Thơm. Người dân được đề nghị tạm thời không vào rừng lấy mây, bắt ong hoặc thực hiện các hoạt động khác tại khu vực rừng núi vắng vẻ.

Chính quyền cũng khuyến cáo người dân hạn chế đi một mình đến những nơi hẻo lánh, thông báo cho người thân biết địa điểm mình đang ở và chủ động bảo vệ an toàn cho bản thân, gia đình.

Lực lượng chức năng kiểm tra, tuyên truyền cho người dân ẢNH: BÁ DUY

Khi phát hiện người hoặc tình huống có dấu hiệu bất thường, người dân không tự ý tiếp cận, truy đuổi hay khống chế mà cần nhanh chóng thông báo cho công an. Các thông tin chưa được cơ quan chức năng xác nhận cũng không nên đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội.

Lãnh đạo xã Diên Lâm cho biết đã truyền đạt thông báo đến toàn thể người dân qua nhiều phương tiện. Đến chiều 27.10, người dân đã nhận được thông báo và chấp hành.

Lập nhiều chốt kiểm soát các tuyến đèo

Trong ngày 27.10, lực lượng chức năng tiếp tục triển khai các chốt kiểm soát trên nhiều tuyến đường để phục vụ công tác truy tìm phạm nhân.

Tại quốc lộ 26, tuyến đường đi Đắk Lắk, một chốt kiểm soát được triển khai dưới chân đèo Phượng Hoàng. Thiếu tá Lê Minh Trí, cán bộ CSGT trực chốt ở đây, cho biết các cán bộ chiến sĩ kiểm soát các phương tiện, kể cả người đi xe máy; nỗ lực hết sức để kiểm soát, truy bắt 3 phạm nhân trốn trại A2.

Lực lượng chức năng kiểm tra xe chở khách ẢNH: BÁ DUY

Kiểm tra đối chiếu căn cước công dân ẢNH: KỲ NAM

Nhiều xe có thùng cũng được kiểm tra để tránh bỏ lọt tội phạm ẢNH: BÁ DUY

Kiểm tra thùng hàng xe tải đề phòng các phạm nhân ẩn nấp ẢNH: BÁ DUY

Người dân đeo khẩu trang, mũ trùm đầu cũng được kiểm tra ẢNH: BÁ DUY

Tại xã Nam Khánh Vĩnh, trên tuyến đường Nha Trang - Đà Lạt, gần 10 cán bộ thuộc các lực lượng công an, cảnh sát giao thông và dân quân túc trực 24/24 giờ, kiểm tra phương tiện lưu thông qua khu vực. Các phương tiện được kiểm tra chặt chẽ nhằm kịp thời phát hiện dấu hiệu nghi vấn.

Những ngày qua, lực lượng chức năng liên tục lập các chốt kiểm soát trên tỉnh lộ 8, đoạn qua xã Diên Lâm và các tuyến đường lân cận. Tại mỗi chốt, cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông, cán bộ trại giam và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phối hợp kiểm tra giấy tờ tài xế, phương tiện có dấu hiệu nghi vấn. Mỗi tổ công tác có khoảng 8 người.

Nhiều ô tô mang biển số tỉnh khác cũng được kiểm tra kỹ, kể cả khu vực gầm xe. Đến nay, theo thông tin được cung cấp, lực lượng chức năng chưa phát hiện trường hợp có dấu hiệu khả nghi tại các chốt kiểm soát nói trên.

Truy tìm 3 phạm nhân nguy hiểm còn lại

Như Báo Thanh Niên đã thông tin, chiều 21.10, trong lúc lao động tại Đội 43, Phân trại số 1, Trại giam A2, 4 phạm nhân đã lợi dụng sơ hở để bỏ trốn. Ngày 22.10, Giám thị Trại giam A2 khởi tố vụ án hình sự về hành vi "trốn khỏi nơi giam" và phát lệnh truy nã đặc biệt trên toàn quốc.

2 phạm nhân đang bị truy nã ẢNH: CAKH

Phạm nhân đang bị truy nã (trái) và phạm nhân Lê Văn Cường đã bị bắt ẢNH: CAKH

Các phạm nhân bỏ trốn gồm Hồ Văn Tình (24 tuổi, ở phường An Phú, tỉnh Gia Lai) đang chấp hành án 20 năm tù về các tội "giết người" và "mua bán trái phép chất ma túy"; Lữ Văn Toàn (31 tuổi, ở xã Thọ Bình, tỉnh Thanh Hóa) chấp hành án 20 năm tù về tội "giết người"; Võ Hoàng Duy (27 tuổi, ở xã Hiệp Bình, tỉnh Gia Lai) chấp hành án 20 năm tù về tội "mua bán trái phép chất ma túy"; Lê Văn Cường (32 tuổi, ở tỉnh Phú Thọ) chấp hành án 10 năm tù về tội "mua bán trái phép chất ma túy".

Đến 4 giờ 30 ngày 24.10, khi đang di chuyển trên xe khách theo hướng Khánh Hòa - Đà Lạt, qua quốc lộ 27C, Lê Văn Cường bị lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ.