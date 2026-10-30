Công an Khánh Hòa làm việc với người tung tin phạm nhân trốn trại A2 vượt biên

Ngày 30.10, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Công an xã Diên Lâm làm việc với ông N.Q.H (50 tuổi, ở TP.HCM) về việc đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội liên quan đến 2 phạm nhân trốn trại A2 (đóng tại xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa).

Trước đó, ngày 28.10, ông N.Q.H sử dụng các tài khoản Facebook và TikTok đăng video, phát trực tiếp với nội dung cho rằng 2 phạm nhân trốn trại A2 đã lấy trộm xe máy của người dân, di chuyển khỏi địa phận tỉnh Khánh Hòa đến Cửa khẩu quốc tế Bờ Y và có khả năng vượt biên.

Lực lượng chức năng có mặt tại khu vực núi Hòn Dữ chiều 29.10 để truy bắt 2 phạm nhân trốn trại A2 ẢNH: KỲ NAM

Tại buổi làm việc, ông N.Q.H thừa nhận những thông tin đăng tải là sai sự thật, chưa được kiểm chứng. Ông cho biết tiếp nhận thông tin từ một người bạn qua mạng xã hội nhưng không xác minh mà vẫn đưa vào nội dung phát trực tiếp, cắt ghép video rồi đăng tải lên các nền tảng.

Ông N.Q.H cũng nhận thức được việc lan truyền thông tin chưa xác thực có thể gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự và công tác truy bắt các phạm nhân trốn trại.

Công an Khánh Hòa bác tin 2 phạm nhân trốn trại A2 đến Bờ Y

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Khánh Hòa khẳng định thông tin cho rằng 2 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 đã di chuyển đến Cửa khẩu quốc tế Bờ Y chưa được cơ quan chức năng xác nhận, không có căn cứ xác thực.

Nhiều ngả đường ở khu vực núi Hòn Dữ, xã Diên Lâm, bị phong tỏa ẢNH: BÁ DUY

Theo cơ quan công an, việc đăng tải, chia sẻ thông tin thất thiệt về vị trí, hướng di chuyển của các đối tượng đang bị truy bắt có thể gây nhiễu loạn thông tin, khiến người dân hoang mang, đồng thời ảnh hưởng đến hoạt động của lực lượng chức năng.

Công an tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo người dân kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống trước khi đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội; không phát tán tin đồn, thông tin giật gân chưa được xác minh, nhất là những nội dung liên quan đến an ninh, trật tự và hoạt động truy bắt tội phạm.

Khi phát hiện thông tin liên quan đến các đối tượng đang bị truy bắt, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an gần nhất, không tự ý tiếp cận đối tượng hoặc lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng. Các hành vi vi phạm sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.