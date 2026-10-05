Khánh Hòa xem xét gia hạn tạm thời các bến tàu đang vướng thủ tục

Ngày 5.10, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã giao 12 xã, phường có bến thủy nội địa xem xét gia hạn hoạt động có thời hạn đối với các bến trên địa bàn, đặc biệt là bến tàu phục vụ vận chuyển khách du lịch kết nối các tour, tuyến đảo.

Trong đó, 5 địa phương gồm: Nha Trang, Bắc Nha Trang, Hòa Thắng, Nam Ninh Hòa và Đại Lãnh được yêu cầu rà soát cụ thể từng vị trí bến, hồ sơ pháp lý và hiện trạng hạ tầng kỹ thuật để quyết định việc gia hạn.

7 địa phương còn lại gồm: Cam Linh, Đông Ninh Hòa, Nam Nha Trang, Cam Lâm, Nam Cam Ranh, Vạn Ninh và Vĩnh Hải phải chủ động theo dõi thời hạn hoạt động của các bến. Trường hợp bến sắp hết hoặc đã hết hạn, chính quyền địa phương căn cứ quy định để xem xét gia hạn, công bố lại hoạt động theo thẩm quyền.

Khu vực tập trung nhiều bến tàu tại phường Nam Nha Trang (Khánh Hòa) ẢNH: BÁ DUY

Trước đó, ngày 8.8, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa có báo cáo, đề xuất UBND tỉnh về việc kiểm tra, xử lý kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến hoạt động của bến thủy nội địa.

Vướng đất đai, mặt nước và khu vực biển

Các bến thủy nội địa hoạt động theo thời hạn được công bố. Khi bến sắp hết hoặc đã hết hạn, muốn được gia hạn, công bố lại, chủ bến phải hoàn thiện đầy đủ thủ tục pháp lý liên quan.

Để hoàn tất hồ sơ, doanh nghiệp phải đi qua nhiều thủ tục thuộc nhiều cơ quan khác nhau như: chấp thuận chủ trương đầu tư, gia hạn thời hạn sử dụng đất, thuê đất có mặt nước ven biển và giao khu vực biển.

Riêng UBND xã Đại Lãnh được yêu cầu khẩn trương rà soát tình trạng các bến thủy nội địa trên địa bàn đã hết thời hạn thuê đất. Sau khi cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý về đất đai, địa phương phải hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện trình tự, thủ tục công bố mở bến theo quy định, đồng thời rà soát nhu cầu thực tế để tham mưu định hướng quy hoạch bến phù hợp.

Việc gia hạn hoạt động có thời hạn đối với các bến trên địa bàn nhằm phục vụ vận chuyển khách du lịch kết nối các tour, tuyến đảo ẢNH: BÁ DUY

Đình chỉ ngay bến chây ì



UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo ưu tiên xem xét gia hạn cho các bến đang hoạt động ổn định, an toàn và không có tranh chấp, nhằm phục vụ du khách, ổn định kinh doanh cho doanh nghiệp, vừa bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy.

Tuy nhiên, UBND tỉnh cũng nhấn mạnh việc gia hạn chỉ là giải pháp tháo gỡ khó khăn "mang tính chất tạm thời, không thay thế nghĩa vụ hoàn thiện thủ tục pháp lý của nhà đầu tư/chủ bến".

Chính quyền cấp xã phải yêu cầu doanh nghiệp, chủ bến ký cam kết lộ trình cụ thể và khẩn trương liên hệ cơ quan có thẩm quyền để hoàn tất thủ tục. Các địa phương tuyệt đối không để xảy ra tình trạng gia hạn nhiều lần, kéo dài nhưng chủ bến không có động thái hoàn thiện hồ sơ, hoặc bến vẫn hoạt động khi không bảo đảm an toàn giao thông thủy. Bến tàu nào không bảo đảm an toàn kỹ thuật, kết cấu hạ tầng hoặc chây ì thực hiện nghĩa vụ pháp lý sẽ bị đình chỉ hoạt động.

Một góc xã Đại Lãnh (Khánh Hòa), địa phương này được yêu cầu khẩn trương rà soát tình trạng các bến thủy nội địa trên địa bàn ẢNH: BÁ DUY

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn, giải quyết hồ sơ gia hạn thời gian sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, đất có mặt nước và giao với khu vực biển. Sở Tài chính và Ban Quản lý khu kinh tế và khu công nghiệp phụ trách thủ tục đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư.

Sở Xây dựng hướng dẫn hồ sơ gia hạn, công bố lại hoạt động bến, kiểm tra điều kiện kết cấu hạ tầng, an toàn giao thông đường thủy và tổng hợp kết quả xử lý từng bến, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15.10.2026.

Về lâu dài, UBND tỉnh đã thống nhất chủ trương xây dựng Đề án phát triển kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, bảo đảm đồng bộ với quy hoạch tỉnh.