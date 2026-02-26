'Cò vé' trục lợi ở bến tàu đi Phú Quốc

Trước đó, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp Tết Nguyên đán 2026, hầu hết các hãng tàu hoạt động tại Bến tàu Rạch Giá như Superdong, Phú Quốc Express, phà Thạnh Thới, Hòa Bình... đều tăng chuyến. Điển hình, Công ty CP tàu cao tốc Phú Quốc (Phú Quốc Express) có 20 chuyến tàu đi - về giữa Rạch Giá và Hà Tiên với Phú Quốc; tăng thêm 6 chuyến/ngày, trong đó nhiều nhất là tuyến Rạch Giá - Phú Quốc với 12 chuyến đi và về/ngày. Còn hãng tàu Superdong mỗi ngày có 10 chuyến đi và về Rạch Giá - Phú Quốc. Hành khách có thể mua vé online của các hãng tàu hoặc mua trực tiếp ở các quầy bán vé tại Bến tàu Rạch Giá.

Ngoài ra, việc tăng tốc trở lại của ngành du lịch, kết hợp với Phú Quốc đang triển khai nhiều công trình lớn phục vụ sự kiện APEC 2027 nên sau kỳ nghỉ tết 2026 lượng người cần đến địa phương này khá lớn, đa số chọn đi tàu cao tốc ra đảo vì giá vé rẻ nhiều lần so với máy bay. Chính vì sự khan hiếm cục bộ vé tàu đã trở thành cơ hội cho những "phe vé", "cò vé" hoạt động.

Nữ "cò vé" (trái) trao đổi với khách giá vé tàu đi Phú Quốc. Do hết vé nên khách mua với giá 450.000 đồng/vé, dù giá niêm yết chỉ 315.000 đồng/vé Ảnh: Thanh Niên

M UỐN RA ĐẢO PHẢI CHI THÊM GẦN 200.000 ĐỒNG/NGƯỜI

Tại Bến tàu Rạch Giá, từ mùng 5 tết (21.2) đến nay nhiều "cò vé", "phe vé" tăng cường thu gom vé tàu để bán lại cho khách với giá cao hơn giá niêm yết từ 85.000 - 185.000 đồng/vé.

Có mặt tại Bến tàu Rạch Giá trong nhiều buổi sáng gần đây, PV Thanh Niên chứng kiến thị trường vé tàu "chợ đen" của nhóm "cò vé", "phe vé" hoạt động từ tờ mờ sáng. Hành khách mua online hoặc đến quầy hỏi mua vé đi trong ngày đều nhận được câu trả lời... "hết vé". Trong khi đó, tại bến tàu các "cò vé" luôn có sẵn vé tàu trong tay để bán cho khách. Khi các chuyến tàu chuẩn bị khởi hành, cũng là lúc những người bán vé tàu "chợ đen" chào mời nhộn nhịp.

Người phụ nữ và người đàn ông tên H. đến quầy vé của hãng tàu Phú Quốc Express để đổi thông tin trên vé đã mua trước đó cho khách sau khi thỏa thuận được giá vé Ảnh: Thanh Niên

Khoảng 6 giờ 30 ngày 24.2, trong vai người cần vé tàu ra đảo Phú Quốc, PV được một người đàn ông nước da ngăm đen, mặc áo tay dài tiến lại hỏi: "Có vé chưa? Giờ quầy không còn vé đi Phú Quốc đâu. Muốn mua vé tôi xử lý cho. Không thì chờ đi, vé ngày mai cũng không còn đâu". Giả vờ lên tiếng cần gấp 3 vé tàu cao tốc cho người thân đi chuyến 8 giờ, người đàn ông lập tức hét giá 500.000 đồng/vé, trong khi giá niêm yết vé phổ thông chỉ 315.000 đồng/vé. Thấy PV lưỡng lự, người này chốt giá: "450.000 đồng/vé đi không?". Vừa nói, người này móc túi đưa cho PV xem xấp vé tàu để lấy niềm tin.

Cách vị trí PV đứng không xa, một cặp vợ chồng vừa chốt 1 cặp vé chuyến tàu Rạch Giá - Phú Quốc chuyến lúc 10 giờ, giá 420.000 đồng/vé từ một "cò vé" khác. Người phụ nữ vừa nhận vé tàu xuất bến lúc 10 giờ chưa được bao lâu thì một "cò vé" khác đến gợi ý, nếu muốn đi sớm chuyến 8 giờ thì bù thêm 100.000 đồng. Người phụ nữ than vãn: "Trời ơi, không có vé nên tôi mua vé cao hơn cả 100.000 đồng. Giờ lại kêu tôi đổi bù thêm 100.000 đồng nữa, lời gì mà quá vậy".

Tàu đi Phú Quốc trước giờ xuất bến Rạch Giá lúc 7 giờ ngày 24.2 Ảnh: Thanh Niên

"T HỦ THUẬT" ĐỔI THÔNG TIN

Qua quan sát của PV, nhóm "cò vé", "phe vé" ở Bến tàu Rạch Giá có hơn 10 người. Trong đó, hoạt động mạnh là nhóm của người đàn ông tên H. và một phụ nữ dáng thấp người, cả hai khoảng hơn 50 tuổi. Những người này luôn có vé trong người. Khi các "cò vé" khác bán hết vé thường sẽ đến hỏi ông H. hoặc người phụ nữ nói trên xem còn vé hay không để bán cho khách.

Một số "cò vé" tại Bến tàu Rạch Giá trao đổi giá vé tàu đi Phú Quốc với khách hàng Ảnh: Thanh Niên

Theo quy định, các hãng tàu phải đăng ký thông tin khách hàng mua vé để đối chiếu, kiểm soát khi xuống tàu. Vào dịp lễ tết, cao điểm mùa du lịch, các "cò vé" ở Bến tàu Rạch Giá tranh thủ dùng CCCD của người thân, bạn bè đăng ký thông tin mua vé với hãng tàu để gom vé. Chính vì thế khi khách đến quầy vé hoặc đăng ký mua online hầu như sẽ không còn vé.

Dù giá tàu phổ thông 315.000 đồng/vé, nhưng các "cò vé" chào mời 400.000 - 500.000 đồng/vé, cao hơn giá gốc từ 85.000 - 185.000 đồng/vé để hưởng chênh lệch. Nếu ai đồng ý với giá trên thì đưa CCCD cho "cò vé" vào quầy để nhân viên đổi thông tin trên vé cho đúng tên người mua. Các "cò vé" sẽ hỏi thăm lẫn nhau để chia sẻ và tìm vé tàu đúng giờ xuất bến theo ý của khách.

Khách chuẩn bị lên tàu đi Phú Quốc lúc 7 giờ ngày 24.2 Ảnh: Thanh Niên

Theo tìm hiểu của PV, thực trạng "cò vé", "phe vé" hưởng lợi từ hành khách đi Phú Quốc và các đảo xuất hiện từ lâu tại Bến tàu Rạch Giá. Từ đó, dư luận không khỏi thắc mắc có hay không tình trạng móc ngoặc giữa nhân viên bán vé tàu với các nhóm "cò vé"; đồng thời cũng đặt dấu hỏi về hiệu quả công tác quản lý của ngành chức năng.

Trao đổi với PV Thanh Niên ngày 25.2, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh An Giang thông tin, việc "cò vé" xuất hiện không phổ biến. "Xuất phát từ việc một số người lợi dụng đăng ký mua vé tàu online qua mạng internet nên đã mua vé để bán lại. Việc làm này ít nhiều gây ảnh hưởng đến hình ảnh của địa phương. Sau khi nắm thông tin, Sở đã chỉ đạo đơn vị chức năng phối hợp với UBND P.Rạch Giá tăng cường kiểm tra các doanh nghiệp bán vé tàu, nếu có sai phạm sẽ nhắc nhở, xử lý", vị này nói.

Khu vực Bến tàu Rạch Giá đi Phú Quốc luôn có nhiều "cò vé", "phe vé" vào dịp lễ, tết, mùa du lịch Ảnh: Thanh Niên

Rạch Giá vốn là cửa ngõ giao thông quan trọng dẫn lối ra Phú Quốc. Trong bối cảnh du lịch đảo Ngọc bùng nổ, áp lực vận tải là điều khó tránh khỏi, song sự công khai của "cò vé", "phe vé" tại Bến tàu Rạch Giá đang trở thành rào cản lớn. Điều này không chỉ xâm phạm trực tiếp đến quyền lợi của hành khách mà còn gây ảnh hưởng đến hình ảnh một điểm đến văn minh, thân thiện.