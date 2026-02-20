Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Hơn 73.000 du khách quốc tế đón tết Việt tại Phú Quốc

Hoàng Trung
Hoàng Trung
20/02/2026 16:22 GMT+7

Theo chia sẻ của nhiều du khách quốc tế đến Phú Quốc, sự cuốn hút của tết Việt không chỉ ở vẻ hào nhoáng bên ngoài mà còn ở chiều sâu văn hóa.

Ngày 20.2, tin từ UBND đặc khu Phú Quốc (An Giang) cho biết từ ngày 14.2 đến 20.2 (tức 27 tháng chạp năm Ất Tỵ đến mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026), ước tính Phú Quốc đón hơn 264.000 lượt du khách đến tham quan, du lịch (tăng 22,2% so với cùng kỳ). Trong đó, có 73.714 lượt khách quốc tế (tăng 26,1% so với cùng kỳ), khách lưu trú 113.701 lượt (tăng 34,1% so với cùng kỳ).

Hơn 73.000 du khách quốc tế đón tết Việt tại Phú Quốc- Ảnh 1.

Du khách quốc tế chụp ảnh tại cụm hoa ở công viên Bạch Đằng, thuộc đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang

ẢNH: HOÀNG TRUNG

Ngay từ những ngày đầu năm mới 2026, dọc các tuyến đường trung tâm, đặc biệt là tại công viên Bạch Đằng và công viên Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh đặc khu Phú Quốc, không khí tết đã lan tỏa mạnh mẽ. 

Các tiểu cảnh, cụm hoa được thiết kế công phu với hình tượng linh vật ngựa, kết hợp hài hòa giữa nét hiện đại và truyền thống, tạo nên những điểm check-in lý tưởng. Nhiều khu du lịch lớn trên đảo được đầu tư trang trí vô cùng lộng lẫy, biến mỗi góc nhỏ thành một tác phẩm nghệ thuật xuân.

Hơn 73.000 du khách quốc tế đón tết Việt tại Phú Quốc- Ảnh 2.

Du khách chụp ảnh lưu niệm tại công viên Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh đặc khu Phú Quốc

ẢNH: HOÀNG TRUNG

Điểm nhấn của tết năm nay là chuỗi sự kiện văn hóa nghệ thuật đặc sắc. Đêm văn nghệ đón giao thừa tại công viên sân bay cũ thu hút "biển người" đổ về chờ đón khoảnh khắc pháo hoa rực sáng trên bầu trời biển đảo. 

Tại Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh đặc khu Phú Quốc, những đêm nhạc mừng xuân với sân khấu hoành tráng và sự góp mặt của các nghệ sĩ, ca sĩ hàng đầu đã mang lại không gian giải trí đẳng cấp, sôi động cho cả người dân địa phương và du khách.

Hơn 73.000 du khách quốc tế đón tết Việt tại Phú Quốc- Ảnh 3.

Khách du lịch quốc tế dùng điện thoại quay lại màn pháo hoa đón giao thừa tại công viên Bạch Đằng ở Phú Quốc

ẢNH: HOÀNG TRUNG

Theo chia sẻ của nhiều du khách quốc tế, sự cuốn hút của tết Việt tại Phú Quốc không chỉ ở vẻ hào nhoáng bên ngoài mà còn ở chiều sâu văn hóa. Những màn múa lân sư rồng khai xuân, gian hàng thư pháp hay các chương trình nghệ thuật truyền thống đã thực sự "ghi điểm" trong lòng du khách quốc tế.

Anh Mark Thompson, du khách đến từ Anh, cho biết đây là lần đầu tiên anh đến Phú Quốc đúng dịp tết cổ truyền của Việt Nam và thực sự choáng ngợp trước sự náo nhiệt này. Đặc biệt, màn múa lân ở công viên khiến anh không thể rời mắt, bởi tràn đầy năng lượng và màu sắc. "Tôi cảm nhận được sự ấm áp và lòng hiếu khách của người dân nơi đây. Một trải nghiệm văn hóa tuyệt vời", anh Mark Thompson chia sẻ.

Hơn 73.000 du khách quốc tế đón tết Việt tại Phú Quốc- Ảnh 4.

Khách quốc tế rất thích thú khi xem múa lân tại Phú Quốc

ẢNH: HOÀNG TRUNG

Trong khi đó, chị Elena Petrova (du khách đến từ Nga) cho biết chị rất thích thú khi xem các nghệ nhân viết thư pháp. Dù không hiểu hết ý nghĩa của từng nét chữ, nhưng chị cảm nhận được sự tinh tế và trân trọng truyền thống của người Việt. "Khoảnh khắc ngắm pháo hoa bên bờ biển vào đêm giao thừa thực sự là một kỷ niệm khó quên trong đời tôi. Phú Quốc mùa này thật quyến rũ", chị Elena nói.

Khám phá thêm chủ đề

phú quốc khách du lịch quốc tế Tết Nguyên đán Bính Ngọ du lịch Tết văn hóa

Khám phá thêm chủ đề

phú quốc khách du lịch quốc tế Tết Nguyên đán Bính Ngọ du lịch Tết văn hóa
