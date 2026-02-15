Phú Quốc đón số chuyến bay quốc tế cao kỷ lục kể từ năm 2012

Ngày 15.2, tin từ Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (An Giang) cho hay, đơn vị vừa đạt được kỷ lục mới về số chuyến bay trong ngày.

Theo đó, ngày 14.2, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc ghi nhận 86 chuyến bay đến, trong đó có tới 50 chuyến bay quốc tế - con số cao nhất trong một ngày kể từ khi sân bay chính thức đi vào hoạt động hồi năm 2012. Tổng sản lượng hành khách trong ngày đạt 30.651 lượt, đánh dấu cột mốc vận hành đặc biệt trong giai đoạn cao điểm trước thềm Tết Nguyên đán 2026.

Hành khách làm thủ tục tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc trong ngày 14.2 ẢNH: HOÀNG TRUNG

Con số 50 chuyến bay quốc tế trong một ngày phản ánh rõ đà tăng trưởng mạnh mẽ của Phú Quốc trên bản đồ hàng không khu vực. Kỷ lục này diễn ra trong bối cảnh Phú Quốc đang bước vào giai đoạn cao điểm du lịch tết.

Theo kế hoạch khai thác dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, sản lượng chuyến bay và hành khách qua Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc dự báo tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Tổng số chuyến bay tăng khoảng 50% so với tết 2025, trung bình khoảng 75 chuyến bay mỗi ngày, riêng những ngày cao điểm có thể lên tới 80 - 84 chuyến/ngày. Lượng hành khách dự kiến đạt trên 720.000 lượt, bao gồm quốc nội và quốc tế đều tăng mạnh.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đông nghẹt hành khách trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 ẢNH: HOÀNG TRUNG

Để phục vụ hiệu quả cao điểm Tết Nguyên đán 2026, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đã xây dựng phương án khai thác theo hướng chủ động, đồng bộ và linh hoạt. Cụ thể là triển khai bổ sung nhân sự, phương tiện, trang thiết bị phục vụ; đồng thời rà soát tổng thể hạ tầng, quy trình khai thác nhằm kịp thời điều chỉnh, tối ưu hoạt động trong điều kiện sản lượng tăng cao.

Bên cạnh đó, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan và các hãng hàng không để rà soát, tổ chức lại quy trình phục vụ tại những khu vực dễ phát sinh ùn tắc như quầy làm thủ tục check-in, khu vực soi chiếu an ninh và băng chuyền hành lý. Trên cơ sở đó, bố trí tăng cường nhân sự theo các khung giờ cao điểm, điều hành linh hoạt và kịp thời xử lý các tình huống ùn tắc cục bộ, bảo đảm hành khách được phục vụ thuận tiện, an toàn và thông suốt...



