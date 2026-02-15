Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Phú Quốc đón số chuyến bay quốc tế cao kỷ lục kể từ năm 2012

Hoàng Trung
Hoàng Trung
15/02/2026 11:05 GMT+7

Con số 50 chuyến bay quốc tế trong một ngày phản ánh rõ đà tăng trưởng mạnh mẽ của Phú Quốc trên bản đồ hàng không khu vực.

Ngày 15.2, tin từ Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (An Giang) cho hay, đơn vị vừa đạt được kỷ lục mới về số chuyến bay trong ngày.

Theo đó, ngày 14.2, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc ghi nhận 86 chuyến bay đến, trong đó có tới 50 chuyến bay quốc tế - con số cao nhất trong một ngày kể từ khi sân bay chính thức đi vào hoạt động hồi năm 2012. Tổng sản lượng hành khách trong ngày đạt 30.651 lượt, đánh dấu cột mốc vận hành đặc biệt trong giai đoạn cao điểm trước thềm Tết Nguyên đán 2026.

- Ảnh 1.

Hành khách làm thủ tục tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc trong ngày 14.2

ẢNH: HOÀNG TRUNG

Con số 50 chuyến bay quốc tế trong một ngày phản ánh rõ đà tăng trưởng mạnh mẽ của Phú Quốc trên bản đồ hàng không khu vực. Kỷ lục này diễn ra trong bối cảnh Phú Quốc đang bước vào giai đoạn cao điểm du lịch tết.

Theo kế hoạch khai thác dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, sản lượng chuyến bay và hành khách qua Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc dự báo tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Tổng số chuyến bay tăng khoảng 50% so với tết 2025, trung bình khoảng 75 chuyến bay mỗi ngày, riêng những ngày cao điểm có thể lên tới 80 - 84 chuyến/ngày. Lượng hành khách dự kiến đạt trên 720.000 lượt, bao gồm quốc nội và quốc tế đều tăng mạnh.

- Ảnh 2.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đông nghẹt hành khách trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

ẢNH: HOÀNG TRUNG

Để phục vụ hiệu quả cao điểm Tết Nguyên đán 2026, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đã xây dựng phương án khai thác theo hướng chủ động, đồng bộ và linh hoạt. Cụ thể là triển khai bổ sung nhân sự, phương tiện, trang thiết bị phục vụ; đồng thời rà soát tổng thể hạ tầng, quy trình khai thác nhằm kịp thời điều chỉnh, tối ưu hoạt động trong điều kiện sản lượng tăng cao.

Bên cạnh đó, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan và các hãng hàng không để rà soát, tổ chức lại quy trình phục vụ tại những khu vực dễ phát sinh ùn tắc như quầy làm thủ tục check-in, khu vực soi chiếu an ninh và băng chuyền hành lý. Trên cơ sở đó, bố trí tăng cường nhân sự theo các khung giờ cao điểm, điều hành linh hoạt và kịp thời xử lý các tình huống ùn tắc cục bộ, bảo đảm hành khách được phục vụ thuận tiện, an toàn và thông suốt...


Tin liên quan

27 tháng chạp: Cảng tàu, sân bay tại Phú Quốc kẹt cứng

27 tháng chạp: Cảng tàu, sân bay tại Phú Quốc kẹt cứng

Ngày 14.2 (ngày 27 tháng chạp), tại 2 cửa ngõ chính ra vào đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) là Cảng hàng không Quốc tế và Cảng biển Bãi Vòng, lượng hành khách đông tạo nên không khí 'nóng' chưa từng có.

Khám phá thêm chủ đề

phú quốc chuyến bay quốc tế Tết Nguyên đán Bính Ngọ Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận