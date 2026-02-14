27 tháng chạp: Cảng tàu, sân bay tại Phú Quốc kẹt cứng

Có ngày Phú Quốc đón 84 chuyến bay

Tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, ngay từ khi bước vào khu vực nhà ga, cảnh tượng đông đúc đến nghẹt thở đã bao trùm toàn bộ không gian.

Tại khu vực làm thủ tục, hàng ngàn hành khách với vali, thùng hàng…, đã tạo nên "biển người". Dòng người kéo dài lấp kín từ quầy làm thủ tục đến các quầy hỗ trợ hành khách phía sau, phải khó khăn lắm mới có thể di chuyển từ quầy thủ tục này qua quầy thủ tục khác.

“Biển người” chờ làm thủ tục tại Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc ẢNH: HOÀNG TRUNG

Để ứng phó với lượng khách quá đông, cả 36 quầy làm thủ tục tại sân bay đã được kích hoạt đồng loạt. Ngoài ra, các quầy check-in dự phòng cũng đã kích hoạt sẵn sàng phục vụ hành khách. Đây là nỗ lực tối đa của ban quản lý sân bay nhằm đảm bảo không có hành khách nào bị trễ chuyến.

Ông Nguyễn Bá Quân, Giám đốc Công ty cổ phần Cảng hàng không Mặt trời (thuộc Tập đoàn Sun Group), cho biết theo kế hoạch khai thác của các hãng hàng không, tổng số chuyến bay phục vụ dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tăng khoảng 50% so với Tết Nguyên đán 2025, trung bình khoảng 75 chuyến bay mỗi ngày, riêng những ngày cao điểm có thể lên tới 80 đến 84 chuyến/ngày. Lượng hành khách dự kiến đạt trên 720.000 lượt, trong đó quốc nội và quốc tế đều tăng mạnh.

Khách quốc tế đến Phú Quốc trong một chuyến bay sáng 14.2 ẢNH: HOÀNG TRUNG

Ông Quân cũng lưu ý, hành khách cần chủ động đến cảng sớm, nhằm đảm bảo đủ thời gian làm thủ tục hàng không, soi chiếu an ninh và lên tàu bay theo đúng quy định. Việc đến sớm sẽ giúp hạn chế nguy cơ trễ chuyến, đồng thời góp phần giảm áp lực ùn tắc cục bộ tại khu vực nhà ga.

Tàu tăng chuyến vẫn hết vé

Cũng trong ngày 14.2, không khí tại Cảng Bãi Vòng (Phú Quốc) cũng trở nên "nóng" hơn bao giờ hết, không chỉ bởi cái nắng hắt từ biển lên mà còn bởi "biển người" đổ về đây. Dịp tết này, lượng hành khách rời đảo và đến đảo đã tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp, khiến toàn bộ khu vực bến cảng rơi vào tình trạng "chen chân không lọt".

Hành khách nối nhau xuống Cảng Bãi Vòng ẢNH: HOÀNG TRUNG

Từ sáng sớm, các phương tiện đưa đón khách và nhiều dòng người đã nối nhau kéo dài từ đường dẫn vào tận cầu cảng. Tại khu vực nhà chờ, hành khách tay xách nách mang đứng ngồi không yên. Dưới bến, các con tàu cao tốc của những hãng lớn như Superdong hay Phú Quốc Express liên tục cập và rời bến, khai thác tối đa công suất để giải tỏa áp lực giao thông.

Các đơn vị vận tải đường thủy đã chủ động tăng thêm khoảng 10 chuyến mỗi ngày so với lịch trình thông thường. Tuy nhiên, con số này dường như vẫn không đáp ứng được trước nhu cầu đi lại quá lớn của người dân và du khách.

Hành khách chen chân lên tàu về Rạch Giá ẢNH: HOÀNG TRUNG

Anh Nguyễn Văn Út (ở phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) cùng chiếc xe máy phải chạy tới chạy lui trong khu vực cảng cả chục vòng mà không tìm được chiếc vé để rời đảo. Anh cho hay, dịp tết năm ngoái anh rời Phú Quốc về quê rất dễ dàng, năm nay nghe tin tăng thêm 10 chuyến tàu mỗi ngày nên có phần ỷ lại, ai ngờ xuống cảng cả buổi sáng mà vẫn không mua được vé.

"Tôi ráng ngồi chờ đến chiều xem có ai không đi vào phút chót hay không, hy vọng giờ chót có người không đi tôi sẽ mua lại vé đó để về quê", anh Út nói.

Bà Nguyễn Thị Kim Loan, Phó chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc, cho biết nhằm mang đến một kỳ nghỉ Tết Nguyên đán an toàn, vui tươi và trọn vẹn cho du khách, UBND đặc khu Phú Quốc đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan tăng cường tuần tra, phân luồng giao thông để hạn chế ùn tắc tại các cửa ngõ và điểm du lịch. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị cung ứng điện, nước và viễn thông đảm bảo vận hành thông suốt, không để xảy ra sự cố gián đoạn trong những ngày cao điểm. Bên cạnh đó, chính quyền cũng chỉ đạo kiểm tra gắt gao việc niêm yết giá, kiên quyết xử lý tình trạng "chặt chém", chèo kéo khách hoặc nâng giá dịch vụ. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại các nhà hàng, khu ẩm thực được đặt lên hàng đầu để bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Ngoài ra, khuyến khích các đơn vị tổ chức không gian văn hóa tết đặc sắc, tổ chức đường hoa và các chương trình nghệ thuật đêm giao thừa, giúp du khách đến Phú Quốc có những trải nghiệm đậm chất di sản; duy trì các kênh tiếp nhận và giải quyết ngay lập tức các khiếu nại hoặc yêu cầu hỗ trợ từ du khách.



